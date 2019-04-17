令吉再遭重拳攻擊 富時預警降級 馬來西亞恐被踢出全球公債指數

馬來西亞股市今年以來逆勢下跌，表現欠佳，可能遭到富時指數環球分類降級，進而被花旗全球公債指數 (WGBI) 剔除，摩根士丹利預估，恐怕將導致 80 億美元的資金外流。

馬來西亞自 2004 年納入全球公債指數後，獲羅時羅素公司評為「2」的等級，但現在正面臨可能調降至「1」的等級，屆時將失去列入全球公債指數的資格，降級至新興市場公債指數中。

4 月初，資產總額超過 1 兆美元的挪威主權財富基金表示，旗下約 3100 美元的債券部位將出清 10 種新興市場貨幣債券， 其中包括馬來西亞貨幣債券。

摩根士丹利表示，馬來西亞占全球全債指數權重為 0.39%，目前約 2 兆美元的國際貨幣基金追蹤該指數，依此估算，馬來西亞若遭富時指數降級，可能將導致近 80 億美元流出。

摩根士丹利駐香港策略師 Min Dai 在報告中寫道，外資自 2016 年底起縮減馬來西亞政府債券部位，並持有約 370 億美元的證券。

Maybank Kim Eng Securities(金英證券) 固定收益研究主管 Winson Phoon 表示，近期表現不佳的馬幣 (令吉) 已跌破 100 日均線支撐，進一步下跌的風險大，馬來西亞債券自全球債券指數中被剔除的可能性升高，更加重令吉貶值的風險，除非馬來西亞的基本面有所改善。

美元兌令吉升破 100 日均線，預示令吉可能將進一步貶值。(來源：Bloomberg)

馬國央行三月承諾維持貨幣寬鬆政策，市場預期最快將在五月降息，馬來西亞公債截至三月已連續四個月上漲；馬來西亞總理馬哈迪先前並發出警告，如果投機者攻擊馬幣，政府將會採取措施保護。