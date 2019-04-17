昱泉《功夫VR》北高VIVLEAND開放 《超級功夫全明星》改版盼挹注業績

昱泉 (6169) 宣佈將與 HTC VIVELAND 團隊攜手合作，推出《功夫 VR》並獨家搶先在 VIVELAND 台北、高雄兩地虛擬實境樂園據點；此外，單機版手遊《超級功夫全明星 Super Kung Fu All-Star》(超級功夫全明星)官方再度更新改版，盼能提升遊戲熱度及業績。《功夫全明星 Kung Fu All-Star VR》(功夫 VR)於台北國際電玩展昱泉攤位獨家展出期間限定供民眾試玩，展後至今官方仍持續不斷地接收到民眾一而再的詢問，正當廣大玩家殷切的期盼之際，昱泉近日和 HTC VIVELAND 團隊攜手合作，宣佈推出《功夫 VR》並獨家搶先在 VIVELAND 台北、高雄兩地虛擬實境樂園據點，開放讓民眾親身體驗化身為功夫好手盡情揮舞雙截棍，感受以一擋百退敵的快感。



《功夫 VR》設置於 VIVELAND 虛擬實境遊樂園中的運動項目專區，《功夫 VR》正是專為定點式娛樂場所而設計的動作類型 VR 遊戲，能讓玩家充份體驗在武道館恣意揮舞雙截棍擊退敵人的快感，對抗自四面八方、蜂湧而來的魔化武師，因雙截棍的威力而被全數擊飛潰散，絕佳臨場感和沉浸感十足的 VR 遊戲體驗。



此外，昱泉單機版手遊《超級功夫全明星 Super Kung Fu All-Star》(超級功夫全明星) 去年首度於全球 App Store 獨家推出，甫一上市就獲 App Store 遊戲上架推薦殊榮，這次研發團隊以打造國際級精品為目標，堅持提供單機一次付費，無內購、無廣告的遊戲版本，更豐富的功夫題材遊戲內容，深受廣大玩家的喜愛與好評，官方再度更新改版，將帶給更多玩家最佳的遊戲體驗，也盼能提升遊戲熱度及業績。

