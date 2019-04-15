越南房地產 「錢」進新藍海

亞洲之虎越南近年已取代中國大陸，成為外資、台商積極前往設廠、設立總部的國家，隨著越南房地產法規開放外國人投資，現在正是進軍越南房地產的最佳時機，房地產可望搭上經濟成長特快車，具備亮眼的增長潛力。

股市財經專家黃世聰分析，台灣的房地產報酬率現在僅有 1％多，許多人前進日本、紐澳、美國，主要是穩定的租金報酬率，但在資本利得上，卻較難期待，相較之下，東南亞國家的租金報酬率高，還有機會快速增值，加上東南亞國家生氣蓬勃，現在就是最佳的進場時機。

黃世聰表示，房地產趨勢較容易掌握，且相較股票，更容易抱得住，是更好的投資機會，以過去 2003 年若買進台北房地產，或是過往買進中國大陸房地產，現在都早已漲翻天，相較之下，越南現在大約等於 10 多年前的中國大陸，若現在買進越南房地產，有機會複製過去的成功經驗。

以基本面來看，越南的人均 GDP 持續快速增長，越南的河內、胡志明市正在蓋地鐵，人均年齡相當年輕，人口近一億人，且消費能力強，未來對於房地產也會越來越重視，加上中美貿易戰下，越南可望受惠。另一方面，越南積極提高國際能見度，從 2017 年 APEC、川金會等等都在越南舉辦，都可看到越南的實力正快速增長。

整體來看，黃世聰說，投資海外房地產的考量點，包含對華人的態度、匯率的變動、政治的安定性、文化習慣、能不能蓋完、會不會成為孤兒，以越南來看，自從 2015 年開放外國人買房地產，每年都有穩定的報酬率，而人口結構、經濟成長率都相當不錯，未來越南房地產相當值得留意、觀察，不過心動就要去做，可以親自到越南一趟，更重要的是「心動不如馬上行動」。

胡志明市證券 (HSC) 經理林明輝分析，一個國家房地產的前景，跟中產階級的成長情形息息相關，根據 2018 世界銀行的研究報告中，越南自 2010～2016 年間，達到經濟安全的人口比例，從 50％提高到 70％，2016 年的中產階級比例為 13％，估計 2020 年中產階級比例為 33％，中產階級的增速為東南亞第一。

而越南的中產階級快速增加，也就是消費者族群快速成長，產生致富動力，第一個就是追求中產階級的幸福，第二個就是必須趕上新加坡，第三個就是定向社會主義的市場經濟，就是市場經濟下的人盡其才、物盡其用。

另外，市場經濟的效益就是創富風潮、教育投資需求孔急、薪資與生產力成長不平衡、改革與促進階級流通，而越南的超級富人增速在 2012～2017 年為全球第三。

林明輝強調，越南將走向小康，雖然仍有許多問題需要解決，預計 2035 年人均 GDP 達 1 萬美元，整體來看，對於越南就應該專注成長，暫時忽略匯率，且「任何資產都看漲」，並可鎖定越南的三大城市，包含河內、蜆港、胡志明市。

Vingroup Sales Director Chung Hoang Thi Thuy Vy(黄氏翠微) 指出，Vingroup 是越南最大的民營集團，目前還有 23 個建案規劃中，光是 2010～2018 年交屋的房子就高達 5.2 萬棟，包含河內、胡志明市等等都有許多建案，並藉由造鎮，做出微小城市，將不可能化為可能，現在推出的 Ocean Park 海洋公園、Sportia 運動城，除了是模範城市，未來將更成為新地標，值得關注。

以賽亞房屋賴承佑指出，越南的經濟發展，對照上海、台灣，還有相當大的發展潛力，且越南每年 6～9％的經濟成長率持續當中，未來越南房地產相當看好。

近期由越南最大民營集團 Vingroup 旗下的 vinhomes，攜手以賽亞房屋，為台灣民眾引進越南兩大房地產案子，包含 Ocean Park 海洋公園、Sportia 運動城，想參與越南房地產的民眾，不妨可以掌握這個寶貴機會。