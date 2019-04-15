亞股今年以來上漲12% 漲多後資金流向開始鬆動

亞股今年以來上漲約 12%，市值增加約 4 兆美元，花旗集團（Citigroup Inc.）的數據顯示，今年以來亞股 ETF 資金規模增加 9%，來到 5020 億美元，但淨流入金額已縮減，分析師建議亞股第一季創下七年來最佳漲幅後，投資人應該保持謹慎態度。

亞股中，陸股在今年率先進入牛市，而上海綜合指數上周下跌 1.78%，為今年表現最糟的一周。中國投資人連續 10 個交易日融資餘額維持在 9603 億人民幣（1430 億美元）的 10 個月高檔區，超過五年來的平均水位，可能迫使政府祭出降溫政策，從而使得反彈之路受阻。

根據 EPFR 數據顯示，全球股票型基金 4 月 4 日至 10 日已連續第四周淨流出，同一期間，亞股股票型基金淨流出資金為 19 億美元。

Finistersre 資本投資組合經理克里斯托弗沃森表示，去年底，股市已反應貿易戰利空，現在看來股市在今年底前形勢一片大好，但仍有些令人不安的因素在蠢動，尤其是利率與股市表現出現脫節。

儘管亞股反彈，但成交量仍處於五年平均值附近。(來源：Bloomberg)

不過，中國周五公布的貿易數據顯示，出口年增率為 14.2%，不僅扭轉了 2 月的跌勢，並且是市場預期增幅的將近兩倍，顯示經濟基礎更為穩定。

對於法國興業銀行（Societe Generale）亞洲股票策略主管 Frank Benzimra 來說，亞股上漲空間比美股更大，他預估明年亞股將觸底，但隨著政策基本面的改善，股票估值適度膨脹，以及法人持股部位仍低，亞股第二季仍將持續反彈。

摩根大通分析師 Kerry Craig 看到了亞股隧道盡頭的那道光，在亞洲部分地區的經濟數據改善下，有助於支撐股市，預期亞股將有利可圖。

儘管今年第一季亞洲地區的經濟數據未能達到三年來最佳表現的預期，但似乎正在扭轉局面。自 3 月中旬以來，亞太地區花旗經濟驚喜指數已經表明，儘管發布的經濟數據比預期更糟，但發展的趨勢正符合預期。