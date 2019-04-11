在關乎經濟復甦的關鍵行業 中國刺激措施展現成效

在能鞏固經濟復甦並能改善地方政府財政狀況的房地產市場，中國一年來實施的定向刺激措施已經展現成效。

由於銀行放寬融資，購房限制鬆動和抵押貸款利率下降，幾家大型開發商的項目銷售額經過兩個月下跌後在 3 月份反彈。

中國房地開發商銷售額 3 月份出現回暖 圖片來源：Bloomberg

中國本周宣布放寬城市落戶限制目標，以鼓勵城市人口流入，也送來了一場及時雨。新政擬對城區常住人口 100 萬—300 萬的城市全面取消落戶限制，而戶籍限制正是 2016 年以來用來遏制房價上漲的一個手段。

貿易戰疑慮與周期性放緩使中國經濟經歷了幾個季度的慘淡表現，而房地產行業重新加速可能有助於經濟企穩。樓市銷售速度加快與房價上漲，可能會提振從鋼鐵到白色家電在內整條供應鏈上的需求。與此同時，土地價格上漲可以幫助政府在減稅之際補充財政收入。

房地產諮詢公司易居 (中國) 企業集團聯席總裁丁祖昱稱，房地產市場的表現出乎所有人年初時候的預料，關鍵原因是 1 月份開始流動性變得充裕起來，去年使開發商處境艱難的現金流壓力似乎已經結束。

雖然中國官方數據仍然顯示形勢欠佳，但一些高頻經濟指標已經在顯露復甦跡象：