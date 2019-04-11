在關乎經濟復甦的關鍵行業 中國刺激措施展現成效

在能鞏固經濟復甦並能改善地方政府財政狀況的房地產市場，中國一年來實施的定向刺激措施已經展現成效。
由於銀行放寬融資，購房限制鬆動和抵押貸款利率下降，幾家大型開發商的項目銷售額經過兩個月下跌後在 3 月份反彈。
中國本周宣布放寬城市落戶限制目標，以鼓勵城市人口流入，也送來了一場及時雨。新政擬對城區常住人口 100 萬—300 萬的城市全面取消落戶限制，而戶籍限制正是 2016 年以來用來遏制房價上漲的一個手段。
貿易戰疑慮與周期性放緩使中國經濟經歷了幾個季度的慘淡表現，而房地產行業重新加速可能有助於經濟企穩。樓市銷售速度加快與房價上漲，可能會提振從鋼鐵到白色家電在內整條供應鏈上的需求。與此同時，土地價格上漲可以幫助政府在減稅之際補充財政收入。
房地產諮詢公司易居 (中國) 企業集團聯席總裁丁祖昱稱，房地產市場的表現出乎所有人年初時候的預料，關鍵原因是 1 月份開始流動性變得充裕起來，去年使開發商處境艱難的現金流壓力似乎已經結束。
雖然中國官方數據仍然顯示形勢欠佳，但一些高頻經濟指標已經在顯露復甦跡象：
- 開發商買地更積極，大城市土地價格飆升
- 彭博基於官方數據的計算顯示，開發商在 1-2 月從銀行收到現金的速度加快
- 克而瑞數據顯示，一線城市 3 月房地產銷售同比成長 48%，2 月份成長 35%，1 月份成長 20%
- 2 月份新屋抵押貸款利率連續第三個月下降，環比下降 3 個基點
- 可謂風雨之後見彩虹。自 2016 年底中國國家主席習近平整頓金融風險和資產泡沫以來，房地產行業壓力重重，進而影響了諸如家具、家電和汽車之類與購房有關的多種消費，甚至拖累整體零售增速降至數年低點