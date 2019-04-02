【華冠投顧】融券回補潮要注意甚麼?

2019.04.02 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10458，不破都先看多。

#盤勢分析

大盤今天一度收復 10700，量能也持續大於月均量，就量能跟結構來說還是持續偏多，觀盤重點一樣看好 03/29 低點 10525，不破都屬強多，結構則觀察 03/25 低點 10458，不破都站多方，而接下來進入融券回補期，明天是 4 月第一波回補，4/15 前後也有一波，最後 4/22 附近也有大量個股要融券回補，要留意的是融券回補的買盤力道消失後，許多無題材或基本面支撐的個股有較大機會出現修正。

#類股方面，不少今明兩天面臨融券回補的標的這兩天都有回補買盤出現，8299 群聯明天是回補日，已經連續嘎一週以上最為強勢，其它如 2458 義隆也是連續兩天嘎空，而如 3406 玉晶光回補日為 04/19，也已經開嘎三天，其他即將面臨強制回補且已經有嘎空現象的標的還有 8016 矽創、8431 匯鑽科、6150 撼訊，提醒有空單的朋友要特別注意。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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