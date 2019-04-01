存股族福音！ 上市櫃公司季配息今年上路

撰文: 龔朝健

每季或每半年配息的做法在國外行之有年，有些債券基金甚至採月配息。從今年起，國內上市櫃公司配息也會更有彈性，繼台積電帶頭宣布改採每季配息之後，有哪些公司可能跟進？

公司法去（2018）年修訂後，公司配息可由以往「每年一次」彈性調整為「每季或每半年一次」，台股市值王台積電（2330）已率先響應，目前包括興富發（2542）、尚凡（5278）、大豐電（6184）已表態跟進，另外長華（8070）、長科（6548）將採「半年配」。

為強化股東投資效益，使公司治理更具彈性，並與國際接軌，立法院去年 11 月完成公司法第 228 條之 1 修訂案，上市櫃公司經股東會通過修改公司章程後，盈餘分派（現金股利）次數鬆綁為可於每季或每半年進行。

每季或每半年配息的做法在美股、港股等國外市場行之有年，台積電外資持股將近 8 成，該公司董事會決定率先響應，市場相當正面看待。

台積電宣布實施季配息

多數公司未表明跟進

台積電 2018 年稅後每股盈餘（EPS）為 13.54 元，董事會已決議每季分派股息，總計全年配發每股 10 元股息。不過，「每季配息」的決議還必須經由今年股東會通過後才能生效，因此今年 7 月仍將一次性配發每股 8 元股息，並於第 4 季配發每股 2 元股息。

換句話說，台積電預計從今年第 4 季起，改為逐季配發股息。由於上市櫃公司去年年報於 3 月底前會陸續出爐，只要它們能在第 1 季或第 2 季初召開股東會通過決議，改為季配息，最快有機會從今年第 2、3 季開始實施。

一般認為，像台積電這樣高股價、高獲利、高配息的「三高」公司，若把全年配息分 4 季配發，有助於國內外投資法人長期持有，不會因一次領完全年配息就賣出持股，散戶也樂於每季都可以領股息，尤其是退休族，且由於每季息值較低，相對容易填息，加上每季除息前都會有融券回補，有利於穩定股價，投資人長期抱股意願自然提高。

公司季配息有利小散戶

大戶健保補充保費暴增

不過，跟國外不同的是，台股投資人若是全民健保保戶，一旦公司改為每季配息，持股大戶承擔的「二代健保補充保費」扣繳金額會明顯加重，小散戶的負擔則可望減輕。

健保補充保費屬於就源扣繳，現行規定股利「單次」給付達 2 萬元（含）以上，須課徵健保補充保費 1.91%，但每次最多以 1,000 萬元的股利來計算，因此，若自然人大股東單次領取 4,000 萬元現金股利，仍以 1,000 萬元計算要繳納的健保補充保費。

來源：《Money 錢》 2019 年 4 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》