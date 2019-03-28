鈺齊-KY：太委屈的東奧股

【撰文／陳子榕】

鈺齊 - KY(9802)主要經營登山鞋、運動鞋、戶外鞋、休閒鞋等鞋品的代工與研發，目前擁有超過 40 家國際知名品牌客戶，前十大客戶營收占比 75～80％。以產品結構來看，目前戶外鞋占營收 90％，而運動鞋及其他各占 8％、2％。目前公司營運總部位於雲林縣斗六市，生產基地選在中國福建 (2 家)、湖北(1 家)，越南(1 家) 以及柬埔寨 (家) 等地區，共計 6 個工廠，截至 2018 年底，中國區產能占比約為 40％、其他地區占 60％。

累計前兩月營收 17.93 億元，年增 13.3％

2 月合併營收為 5.6 億元，年減 16.16％，主要係農曆春節工作天數較少及出口船期安排遞延所致，累計今年前兩月營收 17.93 億元，年增 13.3％。展望全年，鈺齊 - KY 指出，今年整體鞋服產業景氣較去年更加樂觀，客戶需求有望進一步提升，加上柬埔寨新產線漸入佳境，預期毛利率及費用率皆在可控制的範圍內，因此正面看待整體營運表現。預期在營收規模增加、毛利率提升及費用相對穩定下，今年營收及獲利均有望重返成長軌道。

估越南總產值今年可望首度超越中國大陸

鈺齊除了台灣雲林營運總部外，還包含福建泉州、越南河內、福建長汀、湖北襄陽、柬埔寨、越南海陽等六個生產基地。其中，柬埔寨廠可容納 18 條產線，現已擴充至 13 條；越南鈺興廠可容納六條產線，目前已陸續開出三條。鈺齊目前第四條成品鞋生產線將開始試產。

鈺齊未來將視訂單狀況逐步新增產線；另一方面，由於戶外功能鞋的生產工序是運動鞋的三倍，後續也將優先以中國廠區推動自動化，以降低對人力的依賴度。鈺齊越南及柬埔寨等非大陸產區產值占比，已從 2018 年初的 54％，到 2018 年底提升至 60％，預估越南總產值在今年可望首度超越中國大陸。

來源：《萬寶週刊》 1326 期

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