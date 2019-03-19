對全球經濟成長擔憂趨緩？半導體將迎史上最佳首季走勢

晶片製造商正在享受史上最佳的開年走勢，在經濟成長放緩的擔憂揮之不去的同時提振投資人信心。

密切追蹤半導體產業的 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH-US) 自年初以來已上漲近 22%，是該基金 2000 年成立以來表現最好的第 1 季業績，也超過標準普爾 500 指數 12% 的漲幅。半導體業者在 2019 年以來的 12 週中有 10 週上漲，並且在週五 (15 日) 達到 10 月初以來的最高水平。

半導體在 2018 年最後幾個月暴跌，美中貿易緊張局勢加劇，加上對中國經濟成長的擔憂加劇，令業內一些主要參與者信心不足。iPhone 銷售以及加密貨幣採礦企業的減速，也進一步助長了投資人對疲軟需求的擔憂。

但在投資人新近發現的樂觀情緒和半導體產業更令人鼓舞的趨勢下，晶片股已從 12 月 26 日的近期低點反彈超過 31%。聯準會 (Fed) 暫停升息的決定推動了高速成長個股如 Advanced Micro Devices (AMD-US) 和 Micron (MU-US)。這兩家公司都是今年表現最好的企業之一，其中 AMD 上漲超過 27%，美光上漲超過 23%。隨著投資人適應新環境，利率上升往往會損害這些股票。

美光股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

儘管過去幾週的財報參差不齊，但晶片製造商的反彈已經到來。博通 (Broadcom) (AVGO-US) 在發布優於預期的業績後上漲超過 8%，並對 2019 年底前的業績發布令人鼓舞的展望。但其同業在緩解投資人擔憂方面做得並不成功。Nvidia (NVDA-US) 5 年來第 1 季同比營收首見下滑，而英特爾 (INTC-US) 則因持續的貿易擔憂降低了今年的展望。與此同時，Qorvo (QRVO-US) 在 2 月初的財報中發布了遠低於華爾街預期的展望。

但這並沒有阻止投資人買進，因為許多人認為美國和全球經濟正出現改善跡象。

Nvidia 以 68 億美元的價格收購以色列晶片製造商 Mellanox (MLNX-US)，有助於讓投資人更加關注這個遭受打擊的產業。Nvidia 擊敗了其他幾家潛在的追求者，包括競爭對手英特爾，有些人認為這項舉動是這些企業更積極地追求新成長管道的證據。

如果獲得批准，這項交易將代表 Nvidia 史上最大規模的收購，因為它正在推動不斷成長的數據中心市場。該股今年以來飆升超過 27%，但仍比 10 月初的最高點下跌 42%。