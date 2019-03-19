數位時代改變消費行為 調查：24%消費者以手機為主要購物工具

人手一機的時代改變消費者行為模式，調查發現，24% 的消費者以手機為主要購物工具，10 年來首度超越個人電腦 (23%)，另有 16% 的消費者則是透過平板電腦進行線上購物，面對數位消費趨勢來勢洶洶，實體店面需設法改善購物體驗，避免遭時代洪流吞噬。

資誠聯合會計師事務所今 (19) 日公布《2019 全球消費者洞察報告》，調查發現，消費者越來越依賴數位科技，51% 的受訪者透過智慧型手機完成線上支付與轉帳；以線上購物頻率來說，36% 的消費者每個月一次上網購物；25% 的消費者每周一次，6% 的消費者甚至每天上網購物，而從來不上網購物的消費者也降低至 7%。

調查也發現，消費者除了透過數位科技完成消費與支付外，在行為決策上也會尋求社群媒體與其他專家意見，61% 的受訪者表示，在購買前會從社群媒體參考他人意見，包括購買靈感或是正面評價；只有不到 20% 的消費者表示，會因為名人代言而購買該產品。

面對數位科技改變消費者行為，資誠創新整合公司董事長劉鏡清認為，實體商店要有具體策略因應，改善購物體驗才能在數位浪潮中保有競爭力。

劉鏡清建議，改善實體店的購物體驗可從四大策略著手，包括：一、建立商店導航系統，讓消費者迅速找到想買的商品，二、銷售人員必須能介紹商品並替消費者解惑，三、付款方式要簡單，四、從手機的角度設計網頁而非 APP，原因在於，很少有網站是從手機使用者角度設計，而這會讓消費者感到不便，何況消費者並不願意安裝太多的 APP。