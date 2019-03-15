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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月15日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6290  良維          3727  
5009  榮剛          2087  
8069  元太          2049  
6147  頎邦          1670  
3105  穩懋          1496  
3217  優群          1191  
6462  神盾          1143  
3324  雙鴻          1124  
3141  晶宏           635  
3363  上詮           583  
5439  高技           550  
3293  鈊象           546  
4129  聯合           432  
4953  緯軟           355  
4947  昂寶-KY        329  
6245  立端           264  
3092  鴻碩           262  
5306  桂盟           222  
3303  岱稜           210  
3587  閎康           208  
4105  東洋           184  
8938  明安           183  
8155  博智           180  
6182  合晶           174  
8086  宏捷科         156  
3227  原相           108  
6121  新普           101  
4728  雙美            85  
6143  振曜            70  
3272  東碩            67  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5347  世界         -3042  
5299  杰力         -1358  
4736  泰博         -1245  
5457  宣德         -1073  
5425  台半         -1021  
4966  譜瑞-KY       -756  
6188  廣明          -635  
8436  大江          -605  
5349  先豐          -511  
3491  昇達科        -461  
5483  中美晶        -381  
6279  胡連          -379  
6274  台燿          -326  
5274  信驊          -322  
4107  邦特          -314  
3529  力旺          -286  
6173  信昌電        -285  
6411  晶焱          -250  
6435  大中          -232  
6123  上奇          -232  
1795  美時          -219  
8383  千附          -194  
4541  晟田          -193  
3264  欣銓          -163  
8299  群聯          -159  
6146  耕興          -141  
6438  迅得          -127  
6488  環球晶        -120  
8044  網家          -120  
3548  兆利          -102
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