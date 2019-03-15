◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月15日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6290 良維 3727 5009 榮剛 2087 8069 元太 2049 6147 頎邦 1670 3105 穩懋 1496 3217 優群 1191 6462 神盾 1143 3324 雙鴻 1124 3141 晶宏 635 3363 上詮 583 5439 高技 550 3293 鈊象 546 4129 聯合 432 4953 緯軟 355 4947 昂寶-KY 329 6245 立端 264 3092 鴻碩 262 5306 桂盟 222 3303 岱稜 210 3587 閎康 208 4105 東洋 184 8938 明安 183 8155 博智 180 6182 合晶 174 8086 宏捷科 156 3227 原相 108 6121 新普 101 4728 雙美 85 6143 振曜 70 3272 東碩 67 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5347 世界 -3042 5299 杰力 -1358 4736 泰博 -1245 5457 宣德 -1073 5425 台半 -1021 4966 譜瑞-KY -756 6188 廣明 -635 8436 大江 -605 5349 先豐 -511 3491 昇達科 -461 5483 中美晶 -381 6279 胡連 -379 6274 台燿 -326 5274 信驊 -322 4107 邦特 -314 3529 力旺 -286 6173 信昌電 -285 6411 晶焱 -250 6435 大中 -232 6123 上奇 -232 1795 美時 -219 8383 千附 -194 4541 晟田 -193 3264 欣銓 -163 8299 群聯 -159 6146 耕興 -141 6438 迅得 -127 6488 環球晶 -120 8044 網家 -120 3548 兆利 -102