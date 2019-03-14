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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     正道     富邦科技          本盟              昶和     福懋油   元大台灣50正2   
嘉裕              富邦摩台          上緯投控          大統新創 天仁     國泰臺灣加權正2   
東華              富邦發達          玉晶光            本盟     地球     美律       
立益              富邦金融          尚志              健和興   立益                
佳和              元大MSCI台灣          誠美材            旭隼     佳和                
昶和              永豐臺灣加權          易華電            元晶     怡華                
三洋紡            元大台灣50正2          明基材            遠雄來   聚隆                
本盟              富邦日本          杜康-DR           統領     大統新創            
瑞利              元大歐洲50          陽光能源-DR          威宏-KY  中宇                
樂士              元大日經225                            泰昇-KY  正峰新              
正峰新            元大S&P黃金反1                                     錩泰                
億泰              元大美債20反1                                     程泰                
毛寶              國泰20年美債正2                                     吉茂                
懷特              國泰20年美債反1                                     氣立                
燁興              兆豐藍籌30反1                                     榮星                
威致              國泰標普低波高息                                     台硝                
華豐              元大S&P日圓反1                                     元禎                
首利              富邦歐洲                                     永記                
麗正              FH彭博高收益債                                     日勝化              
東訊              FH彭博新興債                                     展宇                
華泰              FH富時不動產                                     華廣                
錸德              元大台灣高息低波                                     高興昌              
倫飛              群益道瓊美國地產                                     東明-KY             
虹光              FH富時高息低波                                     鑫永銓              
威盛              國泰RMB短期報酬                                     宏旭-KY             
國碩              國泰新興市場                                     智寶                
銘旺科            FH美國金融股                                     隴華                
統懋              國泰北美科技                                     銘旺科              
翔耀              新光中國政金綠債                                     翔耀                
太空梭            新光投等債15+                                     立萬利              
麗臺              新光ICE美國權值                                     聯德                
華映              泰山                                         泰碩                
吉祥全            宏洲                                         玉晶光              
憶聲              嘉裕                                         碩天                
科風              東華                                         新至陞              
力特              立益                                         銘鈺                
喬鼎              佳和                                         穎漢                
正達              昶和                                         泰鼎-KY             
晟鈦              三洋紡                                       迎廣                
聯德              本盟                                         華友聯              
同泰              瑞利                                         愛山林              
新世紀            力山                                         皇昌                
誠研              樂士                                         遠雄來              
綠能              正峰新                                       夏都                
誠創              億泰                                         新天地              
嘉威              毛寶                                         欣欣                
聯合再生          勝一                                         統領                
力銘              懷特                                         客思達-KY            
亞太電            燁興                                         阿瘦                
達能              威致                                         同方友友-DR            
太極              華豐                                         友佳-DR             
傳奇              首利                                         一零四              
清惠              麗正                                         欣天然              
慧友              東訊                                         新海                
百一              華泰                                         欣高                
捷泰              錸德                                         全國                
天瀚              倫飛                                         川飛                
迅杰              虹光                                         jpp-KY              
華上              威盛                                         台數科              
光麗-KY           國碩                                         必應                
元晶              銘旺科                                       基勝-KY             
華冠              統懋                                         美吉吉-KY            
裕豐              翔耀                                         泰昇-KY             
寶徠              太空梭                                       吉源-KY             
陽明              麗臺                                                             
六福              華映                                                             
康師傅-DR          吉祥全                                                           
聖馬丁-DR          憶聲                                                             
神州-DR           科風                                                             
耀傑-DR           力特                                                             
同方友友-DR          喬鼎                                                             
晨訊科-DR          正達                                                             
友佳-DR           晟鈦                                                             
陽光能源-DR          聯德                                                             
精熙-DR           同泰                                                             
中福              新世紀                                                           
雷虎              誠研                                                             
中視              綠能                                                             
秋雨              誠創                                                             
新利虹            嘉威                                                             
國光生            聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  傳奇                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  遠雄來                                                           
                  農林                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  潤泰材                                                           
                  波力-KY
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