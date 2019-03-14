◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 正道 富邦科技 本盟 昶和 福懋油 元大台灣50正2 嘉裕 富邦摩台 上緯投控 大統新創 天仁 國泰臺灣加權正2 東華 富邦發達 玉晶光 本盟 地球 美律 立益 富邦金融 尚志 健和興 立益 佳和 元大MSCI台灣 誠美材 旭隼 佳和 昶和 永豐臺灣加權 易華電 元晶 怡華 三洋紡 元大台灣50正2 明基材 遠雄來 聚隆 本盟 富邦日本 杜康-DR 統領 大統新創 瑞利 元大歐洲50 陽光能源-DR 威宏-KY 中宇 樂士 元大日經225 泰昇-KY 正峰新 正峰新 元大S&P黃金反1 錩泰 億泰 元大美債20反1 程泰 毛寶 國泰20年美債正2 吉茂 懷特 國泰20年美債反1 氣立 燁興 兆豐藍籌30反1 榮星 威致 國泰標普低波高息 台硝 華豐 元大S&P日圓反1 元禎 首利 富邦歐洲 永記 麗正 FH彭博高收益債 日勝化 東訊 FH彭博新興債 展宇 華泰 FH富時不動產 華廣 錸德 元大台灣高息低波 高興昌 倫飛 群益道瓊美國地產 東明-KY 虹光 FH富時高息低波 鑫永銓 威盛 國泰RMB短期報酬 宏旭-KY 國碩 國泰新興市場 智寶 銘旺科 FH美國金融股 隴華 統懋 國泰北美科技 銘旺科 翔耀 新光中國政金綠債 翔耀 太空梭 新光投等債15+ 立萬利 麗臺 新光ICE美國權值 聯德 華映 泰山 泰碩 吉祥全 宏洲 玉晶光 憶聲 嘉裕 碩天 科風 東華 新至陞 力特 立益 銘鈺 喬鼎 佳和 穎漢 正達 昶和 泰鼎-KY 晟鈦 三洋紡 迎廣 聯德 本盟 華友聯 同泰 瑞利 愛山林 新世紀 力山 皇昌 誠研 樂士 遠雄來 綠能 正峰新 夏都 誠創 億泰 新天地 嘉威 毛寶 欣欣 聯合再生 勝一 統領 力銘 懷特 客思達-KY 亞太電 燁興 阿瘦 達能 威致 同方友友-DR 太極 華豐 友佳-DR 傳奇 首利 一零四 清惠 麗正 欣天然 慧友 東訊 新海 百一 華泰 欣高 捷泰 錸德 全國 天瀚 倫飛 川飛 迅杰 虹光 jpp-KY 華上 威盛 台數科 光麗-KY 國碩 必應 元晶 銘旺科 基勝-KY 華冠 統懋 美吉吉-KY 裕豐 翔耀 泰昇-KY 寶徠 太空梭 吉源-KY 陽明 麗臺 六福 華映 康師傅-DR 吉祥全 聖馬丁-DR 憶聲 神州-DR 科風 耀傑-DR 力特 同方友友-DR 喬鼎 晨訊科-DR 正達 友佳-DR 晟鈦 陽光能源-DR 聯德 精熙-DR 同泰 中福 新世紀 雷虎 誠研 中視 綠能 秋雨 誠創 新利虹 嘉威 國光生 聯合再生 力銘 亞太電 達能 太極 傳奇 清惠 慧友 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 遠雄來 農林 康師傅-DR 聖馬丁-DR 泰金寶-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 潤泰材 波力-KY