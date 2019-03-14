◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 美時 新昕纖 生泰 建舜電 易威 富邦美債20年 致振 謚源 杏昌 撼訊 穆拉德 元大美債7-10 立端 東林 美時 南璋 富邦中國政策債 穩懋 欣厚-KY 進階 勝昱 元大投資級公司債 斐成 友銓 寶島科 飛寶企業 群益15年IG電信債 新鉅科 達威 德麥 精確 群益15年IG科技債 緯軟 三圓 中華食 宏易 群益10年IG金融債 信驊 雙喜 世坤 唐鋒 國泰投資級公司債 世紀 力泰 冠好 聯光通 國泰5Y+新興債 建榮 理銘 新昕纖 榮群 國泰1-5Y高收債 寶聯通 亞都 飛寶企業 天宇 富邦全球投等債 德宏 東凌-KY 聚紡 新零售 富邦全球高收債 廣明 明揚 新麥 力新 國泰中國政金債5+ 大綜 綠河-KY 世德 恩得利 富邦中政債0-1 欣泰 精確 李洲 富邦A級公司債 崇友 凱柏實業 FH中國政策債 永彰 元炬 凱基中國債3-10 宏易 及成 凱基新興債10+ 至興 和進 凱基科技債10+ 唐鋒 耀勝 元大AAA至A公司債 大恭 倚強 群益AAA-AA公司債 永純 錦明 群益15年IG公用債 雙邦 鑫創 群益15年EM主權債 台聯電 廣寰科 FH能源債 富宇 點晶 FH製藥債 統新 斐成 FH新興企業債 唐榮 泰谷 國泰A級公司債 久陽 典範 群益25年美債 強新 益通 群益中國政金債 松和 振維 FH20年美債 富強 鴻翊 FH中國信用債 新零售 迎輝 中信高評級公司債 凌網 欣厚-KY 中信優先金融債 謚源 兆遠 凱基AAA至A公司債 李洲 太欣 凱基金融債20+ 港建 系統電 凱基美債25+ 及成 世紀 國泰A級科技債 笙泉 華容 國泰A級公用債 新洲 建榮 合世 和進 立衛 易威 倚強 天揚 穆拉德 至寶電 鈺創 強生 宇環 佳總 南璋 廣寰科 合正 勝昱 點晶 寶聯通 飛寶企業 幸康 凱鈺 精確 泰谷 德宏 方土霖 迎輝 統盟 宏易 先益 合邦 唐鋒 重鵬 萬旭 聯亞 泓格 久正 聯光通 博磊 全譜 榮群 緯軟 易通展 天宇 數字 安鈦克 新零售 杰力 元隆 力新 立衛 沛亨 恩得利 合正 九暘 李洲 金利 凱碩 凱柏實業 合邦 全達 元炬 訊達 奧斯特 及成 撼訊 保銳 和進 順發 越峰 耀勝 亞銳士 英格爾 倚強 晉泰 士開 錦明 全譜 昇益 鑫創 易通展 志嘉 廣寰科 沛波 富裔 點晶 元隆 燦星旅 斐成 大中 富驛-KY 泰谷 廣錠 劍湖山 典範 神盾 德記 益通 長科 泰偉 振維 勁豐 華義 鴻翊 光菱 昇華 迎輝 星雲 得利影 欣厚-KY 全達 鼎創達 兆遠 大世科 花王 晶達 森田 邦泰 太欣 三圓 系統電 昇益 世紀 三豐 光聯 雙喜 華容 力泰 建榮 理銘 立衛 富裔 天揚 惠普 鈺創 中連貨 佳總 安心 合正 漢來美食 寶聯通 燦星旅 凱鈺 富驛-KY 德宏 雅茗-KY 統盟 易飛網 合邦 亞都 萬旭 老爺知 久正 滿心 全譜 東凌-KY 易通展 紅馬-KY 安鈦克 德記 元隆 邁達康 沛亨 大展證 九暘 誠品生活 凱碩 華義 全達 隆中 奧斯特 時報 保銳 琉園 越峰 鼎創達 英格爾 捷必勝-KY 士開 紅木-KY 昇益 綠河-KY 志嘉 霹靂 富裔 欣雄 漢來美食 欣泰 燦星旅 大汽電 富驛-KY 高野 劍湖山 元大期 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰