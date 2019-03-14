◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月14日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1437634 4546649 31.62 0061 元大寶滬深 196697 398616 49.34 2883 開發金 161901 14962281 1.08 2885 元大金 142207 11686232 1.22 2823 中壽 95071 4013582 2.37 006205 富邦上証 92633 451236 20.53 3045 台灣大 87448 3420851 2.56 006206 元大上證50 72426 173278 41.80 2610 華航 66568 5420984 1.23 006207 FH滬深 56312 110892 50.78 6116 彩晶 50952 3233933 1.58 00639 富邦深100 50937 300903 16.93 2017 官田鋼 45045 341867 13.18 00648R 元大S&P500反1 44790 149188 30.02 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39569 1393000 2.84 2881 富邦金 37254 10233603 0.36 00739 元大MSCI A股 36623 207488 17.65 1312 國喬 34548 906620 3.81 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34281 104512 32.80 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2892 第一金 29345 12338557 0.24 2889 國票金 27004 2819865 0.96 2882 國泰金 26285 12563210 0.21 2323 中環 25874 1774126 1.46 0055 元大MSCI金融 25436 45154 56.33 01001T 土銀富邦R1 24552 583000 4.21 0057 富邦摩台 24074 5027 478.89 2311 日月光 21803 8737306 0.25
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
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