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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月14日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1437634   4546649    31.62  
0061   元大寶滬深          196697    398616    49.34  
2883   開發金              161901  14962281     1.08  
2885   元大金              142207  11686232     1.22  
2823   中壽                 95071   4013582     2.37  
006205 富邦上証             92633    451236    20.53  
3045   台灣大               87448   3420851     2.56  
006206 元大上證50           72426    173278    41.80  
2610   華航                 66568   5420984     1.23  
006207 FH滬深               56312    110892    50.78  
6116   彩晶                 50952   3233933     1.58  
00639  富邦深100            50937    300903    16.93  
2017   官田鋼               45045    341867    13.18  
00648R 元大S&P500反1        44790    149188    30.02  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39569   1393000     2.84  
2881   富邦金               37254  10233603     0.36  
00739  元大MSCI A股         36623    207488    17.65  
1312   國喬                 34548    906620     3.81  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34281    104512    32.80  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2892   第一金               29345  12338557     0.24  
2889   國票金               27004   2819865     0.96  
2882   國泰金               26285  12563210     0.21  
2323   中環                 25874   1774126     1.46  
0055   元大MSCI金融         25436     45154    56.33  
01001T 土銀富邦R1           24552    583000     4.21  
0057   富邦摩台             24074      5027   478.89  
2311   日月光               21803   8737306     0.25
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