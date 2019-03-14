◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月14日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6290 良維 2762 8069 元太 2149 5009 榮剛 2055 6147 頎邦 1670 3217 優群 1222 3141 晶宏 935 4953 緯軟 719 3363 上詮 683 3105 穩懋 646 3293 鈊象 602 3324 雙鴻 582 6245 立端 557 9951 皇田 458 6462 神盾 433 3303 岱稜 430 4129 聯合 426 4126 太醫 271 3092 鴻碩 262 4947 昂寶-KY 246 5439 高技 227 5306 桂盟 211 6182 合晶 184 8938 明安 183 3587 閎康 108 5904 寶雅 97 8255 朋程 91 4728 雙美 85 6274 台燿 81 6143 振曜 70 6643 M31 59 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5299 杰力 -1772 5347 世界 -1725 5349 先豐 -1377 4736 泰博 -992 5425 台半 -800 6279 胡連 -416 5274 信驊 -395 8436 大江 -380 4107 邦特 -375 3491 昇達科 -334 6146 耕興 -322 4966 譜瑞-KY -315 6435 大中 -313 6173 信昌電 -285 6411 晶焱 -280 3529 力旺 -241 6123 上奇 -200 8383 千附 -194 4541 晟田 -193 6188 廣明 -187 5483 中美晶 -172 5457 宣德 -160 6488 環球晶 -122 3548 兆利 -102 8044 網家 -96 8462 柏文 -95 1565 精華 -93 2235 謚源 -93 3083 網龍 -90 8299 群聯 -83
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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