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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月14日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6290  良維          2762  
8069  元太          2149  
5009  榮剛          2055  
6147  頎邦          1670  
3217  優群          1222  
3141  晶宏           935  
4953  緯軟           719  
3363  上詮           683  
3105  穩懋           646  
3293  鈊象           602  
3324  雙鴻           582  
6245  立端           557  
9951  皇田           458  
6462  神盾           433  
3303  岱稜           430  
4129  聯合           426  
4126  太醫           271  
3092  鴻碩           262  
4947  昂寶-KY        246  
5439  高技           227  
5306  桂盟           211  
6182  合晶           184  
8938  明安           183  
3587  閎康           108  
5904  寶雅            97  
8255  朋程            91  
4728  雙美            85  
6274  台燿            81  
6143  振曜            70  
6643  M31             59  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5299  杰力         -1772  
5347  世界         -1725  
5349  先豐         -1377  
4736  泰博          -992  
5425  台半          -800  
6279  胡連          -416  
5274  信驊          -395  
8436  大江          -380  
4107  邦特          -375  
3491  昇達科        -334  
6146  耕興          -322  
4966  譜瑞-KY       -315  
6435  大中          -313  
6173  信昌電        -285  
6411  晶焱          -280  
3529  力旺          -241  
6123  上奇          -200  
8383  千附          -194  
4541  晟田          -193  
6188  廣明          -187  
5483  中美晶        -172  
5457  宣德          -160  
6488  環球晶        -122  
3548  兆利          -102  
8044  網家           -96  
8462  柏文           -95  
1565  精華           -93  
2235  謚源           -93  
3083  網龍           -90  
8299  群聯           -83
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