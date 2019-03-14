◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月14日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2367 燿華 4736 3037 欣興 4714 4915 致伸 4115 3034 聯詠 2592 6213 聯茂 2365 2392 正崴 2328 8215 明基材 2223 2480 敦陽科 2065 2379 瑞昱 1707 4564 元翎 1680 9938 百和 1673 8016 矽創 1534 3017 奇鋐 1446 1909 榮成 1230 3231 緯創 1197 4958 臻鼎-KY 1164 6670 復盛應用 1150 3376 新日興 1078 2488 漢平 1075 2324 仁寶 1015 2385 群光 953 3711 日月光投控 843 1605 華新 834 9910 豐泰 754 2104 國際中橡 749 4119 旭富 734 2885 元大金 680 2439 美律 650 2886 兆豐金 646 3665 貿聯-KY 645 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 2002 中鋼 -6426 2618 長榮航 -5613 2308 台達電 -4110 1312 國喬 -3949 2634 漢翔 -3735 2891 中信金 -3499 2027 大成鋼 -2570 2377 微星 -2373 5880 合庫金 -2112 006205富邦上証 -2000 1536 和大 -1687 00633L富邦上証正2 -1591 2014 中鴻 -1418 2351 順德 -1338 6271 同欣電 -1335 1722 台肥 -1300 2892 第一金 -1226 2882 國泰金 -958 1101 台泥 -941 3645 達邁 -813 6278 台表科 -766 2458 義隆 -752 6282 康舒 -718 4919 新唐 -643 4927 泰鼎-KY -641 3454 晶睿 -627 2449 京元電子 -577 1210 大成 -532 6505 台塑化 -524 3661 世芯-KY -513