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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月14日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
2367  燿華          4736  
3037  欣興          4714  
4915  致伸          4115  
3034  聯詠          2592  
6213  聯茂          2365  
2392  正崴          2328  
8215  明基材        2223  
2480  敦陽科        2065  
2379  瑞昱          1707  
4564  元翎          1680  
9938  百和          1673  
8016  矽創          1534  
3017  奇鋐          1446  
1909  榮成          1230  
3231  緯創          1197  
4958  臻鼎-KY       1164  
6670  復盛應用      1150  
3376  新日興        1078  
2488  漢平          1075  
2324  仁寶          1015  
2385  群光           953  
3711  日月光投控       843  
1605  華新           834  
9910  豐泰           754  
2104  國際中橡       749  
4119  旭富           734  
2885  元大金         680  
2439  美律           650  
2886  兆豐金         646  
3665  貿聯-KY        645  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
2002  中鋼         -6426  
2618  長榮航       -5613  
2308  台達電       -4110  
1312  國喬         -3949  
2634  漢翔         -3735  
2891  中信金       -3499  
2027  大成鋼       -2570  
2377  微星         -2373  
5880  合庫金       -2112  
006205富邦上証     -2000  
1536  和大         -1687  
00633L富邦上証正2     -1591  
2014  中鴻         -1418  
2351  順德         -1338  
6271  同欣電       -1335  
1722  台肥         -1300  
2892  第一金       -1226  
2882  國泰金        -958  
1101  台泥          -941  
3645  達邁          -813  
6278  台表科        -766  
2458  義隆          -752  
6282  康舒          -718  
4919  新唐          -643  
4927  泰鼎-KY       -641  
3454  晶睿          -627  
2449  京元電子      -577  
1210  大成          -532  
6505  台塑化        -524  
3661  世芯-KY       -513
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