[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 上詮 富邦美債1-3 美時 新昕纖 生泰 建舜電 易威 晟楠 富邦美債20年 致振 謚源 杏昌 撼訊 穆拉德 元大美債7-10 穩懋 東林 美時 南璋 富邦中國政策債 斐成 欣厚-KY 進階 勝昱 元大投資級公司債 新鉅科 友銓 寶島科 飛寶企業 群益15年IG電信債 緯軟 達威 德麥 精確 群益15年IG科技債 信驊 三圓 中華食 宏易 群益10年IG金融債 世紀 雙喜 世坤 唐鋒 國泰投資級公司債 建榮 力泰 冠好 聯光通 國泰5Y+新興債 寶聯通 理銘 新昕纖 榮群 國泰1-5Y高收債 德宏 亞都 飛寶企業 天宇 富邦全球投等債 廣明 東凌-KY 聚紡 新零售 富邦全球高收債 大綜 明揚 新麥 力新 國泰中國政金債5+ 綠河-KY 世德 恩得利 富邦中政債0-1 欣泰 精確 李洲 富邦A級公司債 崇友 凱柏實業 FH中國政策債 永彰 元炬 凱基中國債3-10 宏易 及成 凱基新興債10+ 至興 和進 凱基科技債10+ 唐鋒 耀勝 元大AAA至A公司債 大恭 倚強 群益AAA-AA公司債 永純 錦明 群益15年IG公用債 雙邦 鑫創 群益15年EM主權債 台聯電 廣寰科 FH能源債 富宇 點晶 FH製藥債 統新 斐成 FH新興企業債 唐榮 泰谷 群益25年美債 久陽 典範 群益中國政金債 強新 益通 FH20年美債 松和 振維 FH中國信用債 富強 鴻翊 中信高評級公司債 新零售 迎輝 中信優先金融債 凌網 欣厚-KY 凱基AAA至A公司債 謚源 兆遠 凱基金融債20+ 李洲 太欣 凱基美債25+ 港建 系統電 國泰A級科技債 及成 世紀 國泰A級公用債 笙泉 華容 合世 新洲 建榮 易威 和進 立衛 穆拉德 倚強 天揚 南璋 至寶電 鈺創 勝昱 宇環 佳總 飛寶企業 廣寰科 合正 精確 點晶 寶聯通 宏易 幸康 凱鈺 唐鋒 泰谷 德宏 聯光通 迎輝 統盟 榮群 先益 合邦 天宇 重鵬 萬旭 新零售 泓格 久正 力新 博磊 全譜 恩得利 緯軟 易通展 李洲 數字 安鈦克 凱柏實業 杰力 元隆 元炬 立衛 沛亨 及成 合正 九暘 和進 金利 凱碩 耀勝 合邦 全達 倚強 訊達 奧斯特 錦明 撼訊 保銳 鑫創 順發 越峰 廣寰科 亞銳士 英格爾 點晶 晉泰 士開 斐成 全譜 昇益 泰谷 易通展 志嘉 典範 沛波 富裔 益通 元隆 燦星旅 振維 大中 富驛-KY 鴻翊 廣錠 劍湖山 迎輝 神盾 德記 欣厚-KY 長科 泰偉 兆遠 勁豐 華義 太欣 光菱 昇華 系統電 星雲 得利影 天剛 全達 鼎創達 世紀 大世科 花王 華容 森田 邦泰 建榮 三圓 立衛 昇益 天揚 三豐 鈺創 雙喜 佳總 力泰 合正 豐謙 寶聯通 理銘 凱鈺 富裔 德宏 惠普 統盟 中連貨 合邦 安心 萬旭 漢來美食 久正 燦星旅 全譜 富驛-KY 易通展 雅茗-KY 安鈦克 易飛網 元隆 亞都 沛亨 老爺知 九暘 滿心 凱碩 東凌-KY 全達 紅馬-KY 奧斯特 德記 保銳 邁達康 越峰 大展證 英格爾 誠品生活 士開 華義 昇益 隆中 志嘉 時報 富裔 琉園 惠普 鼎創達 燦星旅 捷必勝-KY 富驛-KY 紅木-KY 劍湖山 綠河-KY 德記 霹靂 泰偉 欣雄 華義 欣泰 昇華 大汽電 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰