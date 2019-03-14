[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 台新MSCI中國正2 富邦科技 本盟 昶和 福懋油 元大台灣50正2 嘉裕 正道 富邦摩台 上緯投控 大統新創 天仁 國泰臺灣加權正2 東華 富邦發達 豐達科 本盟 地球 美律 立益 富邦金融 光罩 健和興 立益 佳和 元大MSCI台灣 美律 旭隼 佳和 昶和 永豐臺灣加權 嘉晶 元晶 怡華 三洋紡 元大台灣50正2 玉晶光 遠雄來 聚隆 本盟 富邦日本 晶相光 統領 大統新創 瑞利 元大歐洲50 尚志 威宏-KY 中宇 樂士 元大日經225 拓凱 泰昇-KY 正峰新 正峰新 元大美債20反1 泰鼎-KY 錩泰 億泰 國泰20年美債正2 誠美材 程泰 毛寶 國泰20年美債反1 達興材料 吉茂 懷特 兆豐藍籌30反1 凌華 氣立 燁興 國泰標普低波高息 互億 榮星 威致 元大S&P日圓反1 迅杰 台硝 華豐 富邦歐洲 台表科 元禎 首利 FH彭博高收益債 易華電 永記 麗正 FH彭博新興債 明基材 日勝化 東訊 元大台灣高息低波 杜康-DR 展宇 華泰 群益道瓊美國地產 陽光能源-DR 華廣 錸德 FH富時高息低波 康友-KY 高興昌 倫飛 國泰RMB短期報酬 東明-KY 虹光 國泰新興市場 鑫永銓 威盛 FH美國金融股 宏旭-KY 國碩 國泰北美科技 S智寶 銘旺科 新光中國政金綠債 隴華 統懋 新光投等債15+ 銘旺科 翔耀 新光ICE美國權值 翔耀 太空梭 宏洲 立萬利 麗臺 嘉裕 聯德 華映 東華 泰碩 吉祥全 立益 玉晶光 憶聲 佳和 碩天 科風 昶和 新至陞 力特 三洋紡 銘鈺 喬鼎 本盟 穎漢 正達 瑞利 泰鼎-KY 晟鈦 樂士 迎廣 聯德 正峰新 全國電 同泰 億泰 華友聯 新世紀 毛寶 愛山林 誠研 懷特 皇昌 綠能 燁興 遠雄來 誠創 威致 夏都 嘉威 華豐 新天地 聯合再生 首利 欣欣 力銘 麗正 統領 亞太電 東訊 客思達-KY S達能 華泰 阿瘦 太極 錸德 同方友友-DR 傳奇 倫飛 友佳-DR 清惠 虹光 一零四 慧友 威盛 欣天然 百一 國碩 新海 捷泰 銘旺科 欣高 天瀚 統懋 全國 迅杰 翔耀 川飛 華上 太空梭 jpp-KY 光麗-KY 麗臺 台數科 元晶 華映 南六 華冠 吉祥全 必應 裕豐 憶聲 基勝-KY 寶徠 科風 美吉吉-KY 陽明 力特 泰昇-KY 六福 喬鼎 吉源-KY 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 聯德 耀傑-DR 同泰 同方友友-DR 新世紀 晨訊科-DR 誠研 友佳-DR 綠能 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 聯合再生 雷虎 力銘 中視 亞太電 秋雨 S達能 新利虹 太極 國光生 傳奇 清惠 慧友 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 慧洋-KY 六福 夏都 康師傅-DR 聖馬丁-DR 泰金寶-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生