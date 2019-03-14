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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     台新MSCI中國正2 富邦科技          本盟              昶和     福懋油   元大台灣50正2   
嘉裕     正道     富邦摩台          上緯投控          大統新創 天仁     國泰臺灣加權正2   
東華              富邦發達          豐達科            本盟     地球     美律       
立益              富邦金融          光罩              健和興   立益                
佳和              元大MSCI台灣          美律              旭隼     佳和                
昶和              永豐臺灣加權          嘉晶              元晶     怡華                
三洋紡            元大台灣50正2          玉晶光            遠雄來   聚隆                
本盟              富邦日本          晶相光            統領     大統新創            
瑞利              元大歐洲50          尚志              威宏-KY  中宇                
樂士              元大日經225          拓凱              泰昇-KY  正峰新              
正峰新            元大美債20反1          泰鼎-KY                    錩泰                
億泰              國泰20年美債正2          誠美材                     程泰                
毛寶              國泰20年美債反1          達興材料                   吉茂                
懷特              兆豐藍籌30反1          凌華                       氣立                
燁興              國泰標普低波高息          互億                       榮星                
威致              元大S&P日圓反1          迅杰                       台硝                
華豐              富邦歐洲          台表科                     元禎                
首利              FH彭博高收益債          易華電                     永記                
麗正              FH彭博新興債          明基材                     日勝化              
東訊              元大台灣高息低波          杜康-DR                    展宇                
華泰              群益道瓊美國地產          陽光能源-DR                   華廣                
錸德              FH富時高息低波          康友-KY                    高興昌              
倫飛              國泰RMB短期報酬                                     東明-KY             
虹光              國泰新興市場                                     鑫永銓              
威盛              FH美國金融股                                     宏旭-KY             
國碩              國泰北美科技                                     S智寶               
銘旺科            新光中國政金綠債                                     隴華                
統懋              新光投等債15+                                     銘旺科              
翔耀              新光ICE美國權值                                     翔耀                
太空梭            宏洲                                         立萬利              
麗臺              嘉裕                                         聯德                
華映              東華                                         泰碩                
吉祥全            立益                                         玉晶光              
憶聲              佳和                                         碩天                
科風              昶和                                         新至陞              
力特              三洋紡                                       銘鈺                
喬鼎              本盟                                         穎漢                
正達              瑞利                                         泰鼎-KY             
晟鈦              樂士                                         迎廣                
聯德              正峰新                                       全國電              
同泰              億泰                                         華友聯              
新世紀            毛寶                                         愛山林              
誠研              懷特                                         皇昌                
綠能              燁興                                         遠雄來              
誠創              威致                                         夏都                
嘉威              華豐                                         新天地              
聯合再生          首利                                         欣欣                
力銘              麗正                                         統領                
亞太電            東訊                                         客思達-KY            
S達能             華泰                                         阿瘦                
太極              錸德                                         同方友友-DR            
傳奇              倫飛                                         友佳-DR             
清惠              虹光                                         一零四              
慧友              威盛                                         欣天然              
百一              國碩                                         新海                
捷泰              銘旺科                                       欣高                
天瀚              統懋                                         全國                
迅杰              翔耀                                         川飛                
華上              太空梭                                       jpp-KY              
光麗-KY           麗臺                                         台數科              
元晶              華映                                         南六                
華冠              吉祥全                                       必應                
裕豐              憶聲                                         基勝-KY             
寶徠              科風                                         美吉吉-KY            
陽明              力特                                         泰昇-KY             
六福              喬鼎                                         吉源-KY             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           聯德                                                             
耀傑-DR           同泰                                                             
同方友友-DR          新世紀                                                           
晨訊科-DR          誠研                                                             
友佳-DR           綠能                                                             
陽光能源-DR          誠創                                                             
精熙-DR           嘉威                                                             
中福              聯合再生                                                         
雷虎              力銘                                                             
中視              亞太電                                                           
秋雨              S達能                                                            
新利虹            太極                                                             
國光生            傳奇                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  陽明                                                             
                  慧洋-KY                                                          
                  六福                                                             
                  夏都                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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