[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月13日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24071 5027 478.83 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15171 4973 305.07 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19583 7966 245.83 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00702 國泰標普低波高息 12732 6188 205.75 0058 富邦發達 7400 4196 176.36 00735 國泰臺韓科技 8602 6789 126.70 00743 國泰中國A150 14175 12847 110.34 0051 元大中型100 10711 10000 107.11 00681R 元大美債20反1 5953 6094 97.69 00757 統一FANG+ 8177 8494 96.27 00762 元大全球AI 11347 12248 92.64 0054 元大台商50 9919 11124 89.17 00707R 元大S&P日圓反1 3738 4355 85.83 00728 第一金工業30 9895 12423 79.65 00752 中信中國50 9688 12216 79.31 00714 群益道瓊美國地產 4299 5567 77.22 008201 BP上證50 1138 1549 73.47 00729R 第一金工業30反1 2412 3598 67.04 0053 元大電子 4257 6488 65.61 0055 元大MSCI金融 25436 45154 56.33 00691R 兆豐藍籌30反1 3156 6106 51.69 006207 FH滬深 56296 110892 50.77 00689R 國泰20年美債反1 2924 5889 49.65 0061 元大寶滬深 196730 399616 49.23 006206 元大上證50 70811 173778 40.75