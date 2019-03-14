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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名           目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
福壽實業 董事       洪淵源        7,576,208  122,000 贈與 游興樺
福壽實業 董事配偶   洪淵源之配偶 11,687,730  122,000 贈與 游盛樺
友達     經理人     謝忠賢        1,948,785   30,000 贈與 友達環境基金會

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名       目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
訊達電腦 董事       凌群電腦  6,090,909 1,292,000 一般交易
是方     經理人     廖健淇       30,000    13,000 贈與     廖俊勛
弘帆     董事       朱鵬飛   10,481,800   500,000 贈與     朱英帆
弘帆     董事       張純瑤    2,721,000   500,000 贈與     朱英帆
弘帆     經理人     曹雪芳      885,000    35,000 贈與     曹榮民

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分     姓名   受讓人  目前持股 轉讓持股
欣桃天然 法人董事代表人 簡征潭 邱麗姬 2,032,356  351,240

4.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數  持有股數  申報股數
訊達電腦 董事       凌群電腦  1,224,000 6,090,909 1,224,000
未轉讓理由：股價不理想
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