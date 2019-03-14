[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 福壽實業 董事 洪淵源 7,576,208 122,000 贈與 游興樺 福壽實業 董事配偶 洪淵源之配偶 11,687,730 122,000 贈與 游盛樺 友達 經理人 謝忠賢 1,948,785 30,000 贈與 友達環境基金會 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 訊達電腦 董事 凌群電腦 6,090,909 1,292,000 一般交易 是方 經理人 廖健淇 30,000 13,000 贈與 廖俊勛 弘帆 董事 朱鵬飛 10,481,800 500,000 贈與 朱英帆 弘帆 董事 張純瑤 2,721,000 500,000 贈與 朱英帆 弘帆 經理人 曹雪芳 885,000 35,000 贈與 曹榮民 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 欣桃天然 法人董事代表人 簡征潭 邱麗姬 2,032,356 351,240 4.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 訊達電腦 董事 凌群電腦 1,224,000 6,090,909 1,224,000 未轉讓理由：股價不理想