◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月13日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6290 良維 2233 8069 元太 2173 5009 榮剛 2075 6188 廣明 1369 3141 晶宏 1233 3324 雙鴻 1013 6147 頎邦 940 3217 優群 844 4953 緯軟 829 3303 岱稜 620 6245 立端 605 9951 皇田 458 3293 鈊象 432 4126 太醫 352 3363 上詮 346 4129 聯合 343 3169 亞信 250 4162 智擎 231 5439 高技 227 5457 宣德 127 3211 順達 116 8406 金可-KY 113 5904 寶雅 103 5306 桂盟 102 3092 鴻碩 102 1795 美時 95 8255 朋程 91 6143 振曜 70 3264 欣銓 70 4147 中裕 56 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5299 杰力 -1504 5349 先豐 -1485 5347 世界 -1359 5425 台半 -808 6173 信昌電 -610 3105 穩懋 -595 1569 濱川 -574 5483 中美晶 -525 5274 信驊 -504 8436 大江 -501 6435 大中 -473 3083 網龍 -437 6279 胡連 -434 6146 耕興 -406 4736 泰博 -388 3491 昇達科 -386 6182 合晶 -348 4966 譜瑞-KY -265 6411 晶焱 -250 4541 晟田 -193 3529 力旺 -188 3362 先進光 -185 6488 環球晶 -159 8383 千附 -150 3548 兆利 -126 6121 新普 -119 3081 聯亞 -104 6123 上奇 -100 6446 藥華藥 -98 3152 璟德 -98