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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月13日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6290  良維          2233  
8069  元太          2173  
5009  榮剛          2075  
6188  廣明          1369  
3141  晶宏          1233  
3324  雙鴻          1013  
6147  頎邦           940  
3217  優群           844  
4953  緯軟           829  
3303  岱稜           620  
6245  立端           605  
9951  皇田           458  
3293  鈊象           432  
4126  太醫           352  
3363  上詮           346  
4129  聯合           343  
3169  亞信           250  
4162  智擎           231  
5439  高技           227  
5457  宣德           127  
3211  順達           116  
8406  金可-KY        113  
5904  寶雅           103  
5306  桂盟           102  
3092  鴻碩           102  
1795  美時            95  
8255  朋程            91  
6143  振曜            70  
3264  欣銓            70  
4147  中裕            56  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5299  杰力         -1504  
5349  先豐         -1485  
5347  世界         -1359  
5425  台半          -808  
6173  信昌電        -610  
3105  穩懋          -595  
1569  濱川          -574  
5483  中美晶        -525  
5274  信驊          -504  
8436  大江          -501  
6435  大中          -473  
3083  網龍          -437  
6279  胡連          -434  
6146  耕興          -406  
4736  泰博          -388  
3491  昇達科        -386  
6182  合晶          -348  
4966  譜瑞-KY       -265  
6411  晶焱          -250  
4541  晟田          -193  
3529  力旺          -188  
3362  先進光        -185  
6488  環球晶        -159  
8383  千附          -150  
3548  兆利          -126  
6121  新普          -119  
3081  聯亞          -104  
6123  上奇          -100  
6446  藥華藥         -98  
3152  璟德           -98
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