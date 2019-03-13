◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月13日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 00632R元大台灣50反1 4422 4915 致伸 4215 2367 燿華 3385 3034 聯詠 3014 8150 南茂 2665 8215 明基材 2023 3037 欣興 2020 3017 奇鋐 1744 1605 華新 1736 2392 正崴 1660 2379 瑞昱 1620 2480 敦陽科 1540 2488 漢平 1423 2324 仁寶 1383 3376 新日興 1328 1909 榮成 1230 3231 緯創 1131 8016 矽創 1124 4119 旭富 1034 5234 達興材料 989 2385 群光 988 2449 京元電子 890 6670 復盛應用 861 9910 豐泰 770 2886 兆豐金 710 9938 百和 708 2439 美律 681 2885 元大金 593 6456 GIS-KY 529 2340 光磊 505 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 00637L元大滬深300正2 -4703 00633L富邦上証正2 -4345 1312 國喬 -4285 2308 台達電 -4126 2002 中鋼 -3752 2891 中信金 -3156 2634 漢翔 -2635 2633 台灣高鐵 -2634 2618 長榮航 -2311 006205富邦上証 -2000 6213 聯茂 -1381 2351 順德 -1361 1536 和大 -1334 1515 力山 -1278 2027 大成鋼 -1177 2882 國泰金 -1048 6271 同欣電 -1019 2330 台積電 -868 2892 第一金 -833 3645 達邁 -813 2377 微星 -756 1101 台泥 -732 6282 康舒 -718 6278 台表科 -684 4927 泰鼎-KY -683 1210 大成 -677 2382 廣達 -669 2492 華新科 -644 4919 新唐 -643 0061 元大寶滬深 -556