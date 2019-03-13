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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月13日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
00632R元大台灣50反1      4422  
4915  致伸          4215  
2367  燿華          3385  
3034  聯詠          3014  
8150  南茂          2665  
8215  明基材        2023  
3037  欣興          2020  
3017  奇鋐          1744  
1605  華新          1736  
2392  正崴          1660  
2379  瑞昱          1620  
2480  敦陽科        1540  
2488  漢平          1423  
2324  仁寶          1383  
3376  新日興        1328  
1909  榮成          1230  
3231  緯創          1131  
8016  矽創          1124  
4119  旭富          1034  
5234  達興材料       989  
2385  群光           988  
2449  京元電子       890  
6670  復盛應用       861  
9910  豐泰           770  
2886  兆豐金         710  
9938  百和           708  
2439  美律           681  
2885  元大金         593  
6456  GIS-KY         529  
2340  光磊           505  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
00637L元大滬深300正2     -4703  
00633L富邦上証正2     -4345  
1312  國喬         -4285  
2308  台達電       -4126  
2002  中鋼         -3752  
2891  中信金       -3156  
2634  漢翔         -2635  
2633  台灣高鐵     -2634  
2618  長榮航       -2311  
006205富邦上証     -2000  
6213  聯茂         -1381  
2351  順德         -1361  
1536  和大         -1334  
1515  力山         -1278  
2027  大成鋼       -1177  
2882  國泰金       -1048  
6271  同欣電       -1019  
2330  台積電        -868  
2892  第一金        -833  
3645  達邁          -813  
2377  微星          -756  
1101  台泥          -732  
6282  康舒          -718  
6278  台表科        -684  
4927  泰鼎-KY       -683  
1210  大成          -677  
2382  廣達          -669  
2492  華新科        -644  
4919  新唐          -643  
0061  元大寶滬深      -556
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