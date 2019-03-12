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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月12日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24073      5027   478.87  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15172      4973   305.09  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19593      7966   245.96  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00702  國泰標普低波高息     12726      6188   205.66  
0058   富邦發達              7401      4196   176.38  
00735  國泰臺韓科技          8570      6789   126.23  
0051   元大中型100          10714     10000   107.14  
00743  國泰中國A150         14198     13847   102.53  
00681R 元大美債20反1         5955      6094    97.72  
00757  統一FANG+             8206      8494    96.61  
00762  元大全球AI           11373     12248    92.86  
0054   元大台商50            9921     11124    89.19  
00707R 元大S&P日圓反1        3738      4355    85.83  
00728  第一金工業30          9930     12423    79.93  
00752  中信中國50            9699     12216    79.40  
00714  群益道瓊美國地產      4293      5567    77.12  
008201 BP上證50              1138      1549    73.47  
00729R 第一金工業30反1       2414      3598    67.09  
0053   元大電子              4258      6488    65.63  
0055   元大MSCI金融         25436     45154    56.33  
00691R 兆豐藍籌30反1         3156      6106    51.69  
00689R 國泰20年美債反1       2924      5889    49.65  
0061   元大寶滬深          196755    400616    49.11  
006207 FH滬深               56333    114892    49.03  
00736  國泰新興市場          4557     11227    40.59
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