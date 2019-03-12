◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月12日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1420735 4525649 31.39 0061 元大寶滬深 196755 400616 49.11 2883 開發金 161566 14962281 1.08 2885 元大金 142410 11686232 1.22 2823 中壽 94871 4013582 2.36 006205 富邦上証 91806 464736 19.75 3045 台灣大 87500 3420851 2.56 006206 元大上證50 69525 178278 39.00 2610 華航 66677 5420984 1.23 006207 FH滬深 56333 114892 49.03 00639 富邦深100 50980 310903 16.40 6116 彩晶 50924 3233933 1.57 00648R 元大S&P500反1 45513 149188 30.51 2017 官田鋼 45024 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39332 1393000 2.82 2881 富邦金 37388 10233603 0.37 00739 元大MSCI A股 35257 207988 16.95 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34291 104512 32.81 1312 國喬 32895 906620 3.63 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2892 第一金 29347 12338557 0.24 2889 國票金 27004 2819865 0.96 2323 中環 26511 1774126 1.49 00643 群益深証中小 26453 268095 9.87 2882 國泰金 26301 12563210 0.21 0055 元大MSCI金融 25436 45154 56.33 01001T 土銀富邦R1 24544 583000 4.21 0057 富邦摩台 24073 5027 478.87
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
留言載入中...