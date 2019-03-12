◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月12日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6188 廣明 2311 5009 榮剛 2084 8069 元太 1518 6290 良維 1458 3141 晶宏 1451 3217 優群 1384 6147 頎邦 828 4953 緯軟 791 3324 雙鴻 644 3303 岱稜 620 4126 太醫 473 4162 智擎 410 3293 鈊象 352 3455 由田 352 9951 皇田 348 6245 立端 300 3363 上詮 290 4129 聯合 273 3169 亞信 250 1795 美時 222 5457 宣德 187 3211 順達 116 8406 金可-KY 113 8255 朋程 112 5904 寶雅 105 4107 邦特 101 3264 欣銓 70 6643 M31 60 4147 中裕 56 3092 鴻碩 51 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5347 世界 -1789 6182 合晶 -1587 6274 台燿 -1428 3105 穩懋 -1384 5349 先豐 -1027 5299 杰力 -912 5425 台半 -812 8436 大江 -679 1569 濱川 -574 6173 信昌電 -571 5483 中美晶 -540 6435 大中 -457 6462 神盾 -380 6279 胡連 -361 6146 耕興 -353 6121 新普 -340 3491 昇達科 -311 3083 網龍 -298 5274 信驊 -288 8299 群聯 -279 3362 先進光 -250 3548 兆利 -224 6411 晶焱 -215 3374 精材 -210 6123 上奇 -181 6488 環球晶 -176 8038 長園科 -151 3563 牧德 -146 4966 譜瑞-KY -143 6446 藥華藥 -142