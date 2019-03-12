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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月12日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6188  廣明          2311  
5009  榮剛          2084  
8069  元太          1518  
6290  良維          1458  
3141  晶宏          1451  
3217  優群          1384  
6147  頎邦           828  
4953  緯軟           791  
3324  雙鴻           644  
3303  岱稜           620  
4126  太醫           473  
4162  智擎           410  
3293  鈊象           352  
3455  由田           352  
9951  皇田           348  
6245  立端           300  
3363  上詮           290  
4129  聯合           273  
3169  亞信           250  
1795  美時           222  
5457  宣德           187  
3211  順達           116  
8406  金可-KY        113  
8255  朋程           112  
5904  寶雅           105  
4107  邦特           101  
3264  欣銓            70  
6643  M31             60  
4147  中裕            56  
3092  鴻碩            51  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5347  世界         -1789  
6182  合晶         -1587  
6274  台燿         -1428  
3105  穩懋         -1384  
5349  先豐         -1027  
5299  杰力          -912  
5425  台半          -812  
8436  大江          -679  
1569  濱川          -574  
6173  信昌電        -571  
5483  中美晶        -540  
6435  大中          -457  
6462  神盾          -380  
6279  胡連          -361  
6146  耕興          -353  
6121  新普          -340  
3491  昇達科        -311  
3083  網龍          -298  
5274  信驊          -288  
8299  群聯          -279  
3362  先進光        -250  
3548  兆利          -224  
6411  晶焱          -215  
3374  精材          -210  
6123  上奇          -181  
6488  環球晶        -176  
8038  長園科        -151  
3563  牧德          -146  
4966  譜瑞-KY       -143  
6446  藥華藥        -142
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