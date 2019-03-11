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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月11日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24076      5027   478.93  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15172      4973   305.09  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19599      7966   246.03  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00702  國泰標普低波高息     12713      6188   205.45  
0058   富邦發達              7401      4196   176.38  
00735  國泰臺韓科技          8563      6789   126.13  
0051   元大中型100          10714     10000   107.14  
00681R 元大美債20反1         5954      6094    97.70  
00743  國泰中國A150         13983     14347    97.46  
00762  元大全球AI           11237     12248    91.75  
0054   元大台商50            9922     11124    89.19  
00757  統一FANG+             7390      8494    87.00  
00707R 元大S&P日圓反1        3736      4355    85.79  
00728  第一金工業30          9902     12423    79.71  
00752  中信中國50            9722     12216    79.58  
00714  群益道瓊美國地產      4313      5567    77.47  
008201 BP上證50              1137      1549    73.40  
00729R 第一金工業30反1       2453      3598    68.18  
0053   元大電子              4259      6488    65.64  
0055   元大MSCI金融         25328     45154    56.09  
00691R 兆豐藍籌30反1         3157      6106    51.70  
006207 FH滬深               57266    114892    49.84  
00689R 國泰20年美債反1       2924      5889    49.65  
0061   元大寶滬深          196525    400616    49.06  
00736  國泰新興市場          4553     11227    40.55
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