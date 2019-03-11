〈分析〉中國半導體設備需求高 哪些中國設備廠能搶商機

半導體設備產業位居半導體產業中上游，屬於晶片製造廠和封測廠的上游供應端。整體產業景氣主要跟隨半導體週期而波動，如果拉長時間軸來看，半導體設備整體產值趨勢仍不斷走揚。

根據 SEMI 預估，2018 年全球半導體設備市場規模達到 620 億美金，年增 28.6%，預估未來七年年複合成長率在 8%～10% 之間。

圖: 國金證券

半導體設備需求

而半導體設備成長動力主要來自先進製程與新晶圓廠投產兩方面。首先在先進製程上，目前半導體製程已經進展到最新的 7 奈米，而每前進一個世代，IC 的性能與功耗都會大幅度提升。

不過，即便製程改朝換代，但並不是所有製程步驟的機器都需要更換，只有在最關鍵的技術突破才需要設備換新。

舉例來說，半導體製程到 14 奈米之後，傳統的光刻機遇到技術瓶頸，就需要更換極紫外光刻機（EUV）。而該機器目標就是先進製程 7 奈米工藝技術，同時，該機器單價也上升到平均 1 億歐元。

假設摩爾定律沒有終結，那麼半導體設備的需求仍會成長。從目前發展來看，到 2025 年內摩爾定律仍會延續，因此半導體設備還有發展空間。

接著從新晶圓廠投產來看半導體設備的需求。從 2017 年開始，亞洲國家開始大積極投入晶圓廠建設，如中國地區有 30 家、韓國 30 家、台灣則約 20 家左右，是全球半導體設備需求的主要來源地。

資料來源: 國金證券。

此外，在中國政府的獎勵之下，中國半導體設備需求占全球比重逐步提升，已從 2013 年的 15% 提升到 2018 年的 27%，且受到中國持續興建晶圓廠的因素，預計未來中國半導體設備需求市占比重仍會穩定增加。

半導體設備供給

從供給面來看，半導體設備供應端有兩大特色，第一規模成長穩定；第二則是市場集中度高。目前半導體設備主要供應商由 Applied Materials（美）、Lam Research（美）、ASML（荷蘭）、東京電子、KLA（美）等國際大廠占據。

若從 2018 年營收來比較，Applied Materials 市占 27.5%、Lam Research 市占 17.7%、ASML 市占 17.5%、東京電子市占 16.9%、KLA 市占 6.4%。至於中國的北方華創及長川科技市占分別只有 0.8% 與 0.05%。

中國半導體設備市占低（目前小於 3%），主要因為中國半導體產業起步時間晚，晶圓製造在全球比重低，如中芯國際僅僅占全球晶圓製造不到 5% 比重，導致晶圓廠相關設備配套企業發展緩慢。

不過，未來三年新建晶圓廠中有 30% 在中國，加上中階半導體設備替代率高，這給中國半導體設備企業帶來發展機會。以下整理出半導體生產流程中，各環節設備供應商。