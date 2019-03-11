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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月08日 交易日  
  
停止融資  融資分配 停止融券           融券分配  股價波動  降    低  股    權   成 交 量  融券餘額 >=
                                                過    劇  融資成數  過度集中   過度異常  融資餘額60%
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合世      晟楠     富邦美債1-3                  美時                新昕纖     生泰      撼訊
易威               富邦美債20年                 致振                謚源       杏昌
穆拉德             元大美債7-10                 凱柏實業            東林       美時
南璋               富邦中國政策債               穩懋                欣厚-KY    進階
勝昱               元大美債1-3                  緯軟                友銓       寶島科
飛寶企業           元大投資級公司債             信驊                達威       德麥
精確               群益15年IG電信債             世紀                三圓       中華食
宏易               群益15年IG科技債             建榮                雙喜       世坤
唐鋒               群益10年IG金融債             寶聯通              力泰       冠好
聯光通             國泰5Y+新興債                德宏                理銘       新昕纖
榮群               國泰1-5Y高收債               廣明                亞都       飛寶企業
天宇               國泰中國政金債5+             大綜                東凌-KY    聚紡
新零售             富邦中政債0-1                                     明揚      新麥
力新               富邦A級公司債                                     綠河-KY   世德
恩得利             FH中國政策債                                     欣泰       精確
李洲               凱基中國債3-10                                              崇友
凱柏實業           凱基新興債10+                                               永彰
元炬               凱基科技債10+                                               宏易
及成               元大AAA至A公司債                                            至興
和進               群益AAA-AA公司債                                            唐鋒
耀勝               群益15年IG公用債                                            大恭
倚強               群益15年EM主權債                                            永純
錦明               FH能源債                                                    泓瀚
鑫創               FH製藥債                                                    雙邦
廣寰科             FH新興企業債                                                台聯電
點晶               群益25年美債                                                富宇
斐成               群益中國政金債                                              統新
泰谷               FH20年美債                                                  唐榮
典範               FH中國信用債                                                久陽
益通               中信高評級公司債                                            強新
振維               中信優先金融債                                              松和
鴻翊               凱基AAA至A公司債                                            富強
迎輝               凱基金融債20+                                               新零售
欣厚-KY            凱基美債25+                                                 凌網
兆遠               國泰A級科技債                                               謚源
太欣               國泰A級公用債                                               李洲
系統電             合世                                                        港建
世紀               易威                                                        及成
華容               穆拉德                                                      笙泉
建榮               大江                                                        新洲
立衛               南璋                                                        和進
天揚               勝昱                                                        倚強
鈺創               飛寶企業                                                    至寶電
佳總               精確                                                        光環
合正               宏易                                                        宇環
寶聯通             唐鋒                                                        廣寰科
凱鈺               聯光通                                                      點晶
德宏               榮群                                                        雙鴻
統盟               天宇                                                        幸康
合邦               新零售                                                      泰谷
萬旭               力新                                                        亞帝歐
久正               恩得利                                                      迎輝
全譜               光洋科                                                      先益
易通展             李洲                                                        重鵬
安鈦克             凱柏實業                                                    泓格
元隆               元炬                                                        博磊
沛亨               及成                                                        新鉅科
九暘               和進                                                        精聯
凱碩               耀勝                                                        緯軟
全達               倚強                                                        數字
奧斯特             錦明                                                        杰力
保銳               鑫創                                                        立衛
越峰               廣寰科                                                      合正
英格爾             點晶                                                        金利
士開               斐成                                                        通泰
昇益               泰谷                                                        合邦
志嘉               典範                                                        訊達
富裔               益通                                                        撼訊
燦星旅             振維                                                        順發
富驛-KY            鴻翊                                                        亞銳士
劍湖山             迎輝                                                        晉泰
德記               欣厚-KY                                                     全譜
泰偉               兆遠                                                        易通展
華義               太欣                                                        沛波
昇華               系統電                                                      元隆
得利影             天剛                                                        大中
鼎創達             世紀                                                        廣錠
花王               華容                                                        神盾
邦泰               建榮                                                        長科
                   立衛                                                        勁豐
                   天揚                                                        光菱
                   鈺創                                                        星雲
                   佳總                                                        全達
                   合正                                                        大世科
                   寶聯通                                                      森田
                   凱鈺                                                        三圓
                   德宏                                                        三豐
                   統盟                                                        雙喜
                   合邦                                                        力泰
                   萬旭                                                        豐謙
                   久正                                                        理銘
                   全譜                                                        富裔
                   易通展                                                      惠普
                   安鈦克                                                      中連貨
                   元隆                                                        安心
                   沛亨                                                        漢來美食
                   大中                                                        燦星旅
                   九暘                                                        富驛-KY
                   凱碩                                                        雅茗-KY
                   全達                                                        易飛網
                   奧斯特                                                      亞都
                   保銳                                                        老爺知
                   越峰                                                        滿心
                   英格爾                                                      東凌-KY
                   士開                                                        紅馬-KY
                   昇益                                                        德記
                   力泰                                                        邁達康
                   志嘉                                                        大展證
                   富裔                                                        誠品生活
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                   鼎創達                                                      欣雄
                   花王                                                        欣泰
                   邦泰                                                        大汽電
                   合騏
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