[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月08日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 14783 0 00677U 富邦VIX -17049 0 00633L 富邦上証正2 11051 0 2891 中信金 -7182 -22973 00632R 元大台灣50反1 9612 0 2888 新光金 -6724 -14442 00648R 元大S&P500反1 2004 0 00636 國泰中國A50 -5072 -70827 00634R 富邦上証反1 1360 0 2317 鴻海 -4754 -15902 6456 GIS-KY 1086 921 2303 聯電 -4485 4947 2886 兆豐金 892 -1538 2337 旺宏 -3730 -17628 2823 中壽 852 7055 0059 富邦金融 -3716 22 2601 益航 839 4821 00672L 元大S&P原油正2 -3032 0 00708L 元大S&P黃金正2 819 0 2887 台新金 -2690 -14548 00669R 國泰美國道瓊反1 760 0 2881 富邦金 -2525 -18146 3576 聯合再生 756 3026 00739 元大MSCI A股 -2513 -47673 00671R 富邦NASDAQ反1 689 0 2002 中鋼 -2351 -260 00656R 國泰中國A50反1 607 0 2330 台積電 -2313 13192 1504 東元 580 6324 2344 華邦電 -2266 -2015 2371 大同 534 -333 1312 國喬 -2219 -6606 00655L 國泰中國A50正2 511 0 1605 華新 -2167 -25802 00645 富邦日本 500 933 2883 開發金 -1922 -22652 2885 元大金 465 14163 3481 群創 -1723 -5963 6153 嘉聯益 433 -6515 2474 可成 -1683 -5332 00643 群益深証中小 414 6366 3037 欣興 -1650 1662 2385 群光 412 1088 2834 臺企銀 -1439 -21352 00766L 台新MSCI中國正2 387 0 8150 南茂 -1401 -3911 6005 群益證 379 -1535 1216 統一 -1397 -482 4938 和碩 356 29 006205 富邦上証 -1396 0 2515 中工 351 2984 1101 台泥 -1354 -3741 00660 元大歐洲50 325 163 2448 晶電 -1344 -2626 00738U 元大道瓊白銀 313 0 2882 國泰金 -1253 -14194 2457 飛宏 313 398 1301 台塑 -1161 -3308 2633 台灣高鐵 296 5795 6120 達運 -1065 -523 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股