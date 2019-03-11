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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月08日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         14783         0    00677U 富邦VIX               -17049         0  
00633L 富邦上証正2            11051         0    2891   中信金                 -7182    -22973  
00632R 元大台灣50反1           9612         0    2888   新光金                 -6724    -14442  
00648R 元大S&P500反1           2004         0    00636  國泰中國A50            -5072    -70827  
00634R 富邦上証反1             1360         0    2317   鴻海                   -4754    -15902  
6456   GIS-KY                  1086       921    2303   聯電                   -4485      4947  
2886   兆豐金                   892     -1538    2337   旺宏                   -3730    -17628  
2823   中壽                     852      7055    0059   富邦金融               -3716        22  
2601   益航                     839      4821    00672L 元大S&P原油正2         -3032         0  
00708L 元大S&P黃金正2           819         0    2887   台新金                 -2690    -14548  
00669R 國泰美國道瓊反1          760         0    2881   富邦金                 -2525    -18146  
3576   聯合再生                 756      3026    00739  元大MSCI A股           -2513    -47673  
00671R 富邦NASDAQ反1            689         0    2002   中鋼                   -2351      -260  
00656R 國泰中國A50反1           607         0    2330   台積電                 -2313     13192  
1504   東元                     580      6324    2344   華邦電                 -2266     -2015  
2371   大同                     534      -333    1312   國喬                   -2219     -6606  
00655L 國泰中國A50正2           511         0    1605   華新                   -2167    -25802  
00645  富邦日本                 500       933    2883   開發金                 -1922    -22652  
2885   元大金                   465     14163    3481   群創                   -1723     -5963  
6153   嘉聯益                   433     -6515    2474   可成                   -1683     -5332  
00643  群益深証中小             414      6366    3037   欣興                   -1650      1662  
2385   群光                     412      1088    2834   臺企銀                 -1439    -21352  
00766L 台新MSCI中國正2          387         0    8150   南茂                   -1401     -3911  
6005   群益證                   379     -1535    1216   統一                   -1397      -482  
4938   和碩                     356        29    006205 富邦上証               -1396         0  
2515   中工                     351      2984    1101   台泥                   -1354     -3741  
00660  元大歐洲50               325       163    2448   晶電                   -1344     -2626  
00738U 元大道瓊白銀             313         0    2882   國泰金                 -1253    -14194  
2457   飛宏                     313       398    1301   台塑                   -1161     -3308  
2633   台灣高鐵                 296      5795    6120   達運                   -1065      -523  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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