◆台灣店頭市場公告注意交易資訊

03月08日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/08 寶利徠、岱稜、雙鴻、華宏、明揚 03/07 岱稜、新鉅科、宣德、神盾、華宏 03/06 大綜、雙鴻、新鉅科、穆拉德、禾昌、神盾、明揚 03/05 寶利徠、鈊象、穆拉德、信驊、宣德、禾昌、神盾、華宏、明揚 03/04 寶利徠、大綜、鈊象、禾昌、神盾、明揚 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 03月份累計次休市：01、02、03、09、10、16、17、23、24、30、31 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1813 寶利徠 03 04、05、08 3147 大綜 02 04、06 3293 鈊象 02 04、05 3303 岱稜 02 07、08 3324 雙鴻 02 06、08 3630 新鉅科 02 06、07 4109 穆拉德 02 05、06 5274 信驊 01 05 5457 宣德 02 05、07 6158 禾昌 03 04、05、06 6462 神盾 04 04、05、06、07 8240 華宏 03 05、07、08 8420 明揚 04 04、05、06、08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 32 附記：02月份注意股票及次數 1599 宏佳騰 (01)、 3147 大綜 (04)、 3324 雙鴻 (05)、 3465 進泰電子 (04) 3562 頂晶科 (01)、 3570 大塚 (03)、 3630 新鉅科 (02)、 4419 元勝 (03) 4716 大立 (02)、 4924 欣厚-KY (02)、 5274 信驊 (01)、 5314 世紀 (02) 5317 凱美 (01)、 5340 建榮 (03)、 5450 寶聯通 (03)、 5475 德宏 (01) 6113 亞矽 (01)、 6150 撼訊 (03)、 6158 禾昌 (01)、 6188 廣明 (04) 6275 元山 (02)、 6292 迅德 (01)、 6426 統新 (01)、 6461 益得 (01) 6462 神盾 (10)、 6488 環球晶 (01)、 6576 逸達 (01)、 8929 富堡 (01)
◆台灣店頭市場公告注意交易資訊鉅亨台北資料中心※來源：台灣櫃檯買賣中心
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