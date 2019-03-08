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◆台灣店頭市場公告注意交易資訊
※來源：台灣櫃檯買賣中心

03月08日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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03/08  寶利徠、岱稜、雙鴻、華宏、明揚
03/07  岱稜、新鉅科、宣德、神盾、華宏
03/06  大綜、雙鴻、新鉅科、穆拉德、禾昌、神盾、明揚
03/05  寶利徠、鈊象、穆拉德、信驊、宣德、禾昌、神盾、華宏、明揚
03/04  寶利徠、大綜、鈊象、禾昌、神盾、明揚
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03月份累計次休市：01、02、03、09、10、16、17、23、24、30、31

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1813   寶利徠      03  04、05、08
3147   大綜        02  04、06
3293   鈊象        02  04、05
3303   岱稜        02  07、08
3324   雙鴻        02  06、08
3630   新鉅科      02  06、07
4109   穆拉德      02  05、06
5274   信驊        01  05
5457   宣德        02  05、07
6158   禾昌        03  04、05、06
6462   神盾        04  04、05、06、07
8240   華宏        03  05、07、08
8420   明揚        04  04、05、06、08
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總累計次數         32

附記：02月份注意股票及次數

1599   宏佳騰      (01)、 3147   大綜        (04)、 3324   雙鴻        (05)、 3465   進泰電子    (04)
3562   頂晶科      (01)、 3570   大塚        (03)、 3630   新鉅科      (02)、 4419   元勝        (03)
4716   大立        (02)、 4924   欣厚-KY     (02)、 5274   信驊        (01)、 5314   世紀        (02)
5317   凱美        (01)、 5340   建榮        (03)、 5450   寶聯通      (03)、 5475   德宏        (01)
6113   亞矽        (01)、 6150   撼訊        (03)、 6158   禾昌        (01)、 6188   廣明        (04)
6275   元山        (02)、 6292   迅德        (01)、 6426   統新        (01)、 6461   益得        (01)
6462   神盾        (10)、 6488   環球晶      (01)、 6576   逸達        (01)、 8929   富堡        (01)
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