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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月08日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1442084   4487149    32.14  
0061   元大寶滬深          196642    401616    48.96  
2883   開發金              161610  14962281     1.08  
2885   元大金              142298  11686232     1.22  
2823   中壽                 94793   4013582     2.36  
006205 富邦上証             91515    466736    19.61  
3045   台灣大               87435   3420851     2.56  
2610   華航                 66710   5420984     1.23  
006206 元大上證50           66517    182278    36.49  
006207 FH滬深               57127    114892    49.72  
00639  富邦深100            51818    311903    16.61  
6116   彩晶                 50960   3233933     1.58  
00648R 元大S&P500反1        46064    143688    32.06  
2017   官田鋼               45024    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39302   1393000     2.82  
2881   富邦金               37198  10233603     0.36  
00739  元大MSCI A股         35406    210488    16.82  
00713  元大台灣高息低波     34311    104512    32.83  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2892   第一金               29383  12338557     0.24  
1312   國喬                 28920    906620     3.19  
00643  群益深証中小         27196    268095    10.14  
2889   國票金               26943   2819865     0.96  
2323   中環                 26708   1774126     1.51  
2882   國泰金               25834  12563210     0.21  
0055   元大MSCI金融         25328     45154    56.09  
01001T 土銀富邦R1           24519    583000     4.21  
0057   富邦摩台             24038      5027   478.18
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