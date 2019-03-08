◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月08日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1442084 4487149 32.14 0061 元大寶滬深 196642 401616 48.96 2883 開發金 161610 14962281 1.08 2885 元大金 142298 11686232 1.22 2823 中壽 94793 4013582 2.36 006205 富邦上証 91515 466736 19.61 3045 台灣大 87435 3420851 2.56 2610 華航 66710 5420984 1.23 006206 元大上證50 66517 182278 36.49 006207 FH滬深 57127 114892 49.72 00639 富邦深100 51818 311903 16.61 6116 彩晶 50960 3233933 1.58 00648R 元大S&P500反1 46064 143688 32.06 2017 官田鋼 45024 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39302 1393000 2.82 2881 富邦金 37198 10233603 0.36 00739 元大MSCI A股 35406 210488 16.82 00713 元大台灣高息低波 34311 104512 32.83 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2892 第一金 29383 12338557 0.24 1312 國喬 28920 906620 3.19 00643 群益深証中小 27196 268095 10.14 2889 國票金 26943 2819865 0.96 2323 中環 26708 1774126 1.51 2882 國泰金 25834 12563210 0.21 0055 元大MSCI金融 25328 45154 56.09 01001T 土銀富邦R1 24519 583000 4.21 0057 富邦摩台 24038 5027 478.18
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
留言載入中...