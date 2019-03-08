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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月08日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5009  榮剛          2833  
6188  廣明          2055  
5457  宣德          1552  
4162  智擎          1198  
3217  優群           874  
4107  邦特           644  
1795  美時           618  
6147  頎邦           538  
3141  晶宏           496  
4803  VHQ-KY         348  
3455  由田           300  
3169  亞信           250  
4953  緯軟           239  
3293  鈊象           215  
3303  岱稜           190  
4126  太醫           166  
8383  千附           150  
3211  順達           150  
8406  金可-KY        130  
5289  宜鼎           130  
4129  聯合            94  
8255  朋程            89  
3580  友威科          80  
4123  晟德            68  
3083  網龍            61  
5904  寶雅            49  
4147  中裕            46  
6643  M31             39  
4736  泰博            30  
4163  鐿鈦            26  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6290  良維         -2419  
6274  台燿         -1876  
3105  穩懋         -1587  
6182  合晶         -1552  
6173  信昌電        -798  
6462  神盾          -598  
8436  大江          -592  
1569  濱川          -574  
6245  立端          -544  
8069  元太          -494  
5347  世界          -480  
5483  中美晶        -454  
5425  台半          -373  
4947  昂寶-KY       -366  
3563  牧德          -347  
5349  先豐          -346  
3324  雙鴻          -339  
3548  兆利          -287  
3264  欣銓          -282  
3362  先進光        -250  
5274  信驊          -248  
6121  新普          -232  
3374  精材          -210  
3491  昇達科        -207  
5299  杰力          -206  
6446  藥華藥        -197  
6146  耕興          -163  
6488  環球晶        -161  
6435  大中          -160  
5439  高技          -157
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