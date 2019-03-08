◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月08日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5009 榮剛 2833 6188 廣明 2055 5457 宣德 1552 4162 智擎 1198 3217 優群 874 4107 邦特 644 1795 美時 618 6147 頎邦 538 3141 晶宏 496 4803 VHQ-KY 348 3455 由田 300 3169 亞信 250 4953 緯軟 239 3293 鈊象 215 3303 岱稜 190 4126 太醫 166 8383 千附 150 3211 順達 150 8406 金可-KY 130 5289 宜鼎 130 4129 聯合 94 8255 朋程 89 3580 友威科 80 4123 晟德 68 3083 網龍 61 5904 寶雅 49 4147 中裕 46 6643 M31 39 4736 泰博 30 4163 鐿鈦 26 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6290 良維 -2419 6274 台燿 -1876 3105 穩懋 -1587 6182 合晶 -1552 6173 信昌電 -798 6462 神盾 -598 8436 大江 -592 1569 濱川 -574 6245 立端 -544 8069 元太 -494 5347 世界 -480 5483 中美晶 -454 5425 台半 -373 4947 昂寶-KY -366 3563 牧德 -347 5349 先豐 -346 3324 雙鴻 -339 3548 兆利 -287 3264 欣銓 -282 3362 先進光 -250 5274 信驊 -248 6121 新普 -232 3374 精材 -210 3491 昇達科 -207 5299 杰力 -206 6446 藥華藥 -197 6146 耕興 -163 6488 環球晶 -161 6435 大中 -160 5439 高技 -157
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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