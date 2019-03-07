◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 美時 新昕纖 生泰 撼訊 易威 富邦美債20年 致振 謚源 杏昌 穆拉德 元大美債7-10 凱柏實業 東林 美時 南璋 富邦中國政策債 穩懋 欣厚-KY 進階 勝昱 元大美債1-3 雙鴻 友銓 寶島科 飛寶企業 元大投資級公司債 緯軟 達威 德麥 精確 群益15年IG電信債 信驊 三圓 中華食 宏易 群益15年IG科技債 世紀 雙喜 世坤 唐鋒 群益10年IG金融債 建榮 力泰 冠好 聯光通 國泰5Y+新興債 寶聯通 理銘 新昕纖 榮群 國泰1-5Y高收債 德宏 亞都 飛寶企業 天宇 國泰中國政金債5+ 廣明 東凌-KY 聚紡 新零售 富邦中政債0-1 明揚 新麥 力新 富邦A級公司債 綠河-KY 世德 恩得利 FH中國政策債 欣泰 精確 李洲 凱基中國債3-10 崇友 凱柏實業 凱基新興債10+ 永彰 元炬 凱基科技債10+ 宏易 及成 元大AAA至A公司債 至興 和進 群益AAA-AA公司債 唐鋒 耀勝 群益15年IG公用債 大恭 倚強 群益15年EM主權債 永純 錦明 FH能源債 泓瀚 鑫創 FH製藥債 雙邦 廣寰科 FH新興企業債 台聯電 點晶 國泰A級公司債 富宇 斐成 群益25年美債 統新 泰谷 群益中國政金債 唐榮 典範 FH20年美債 久陽 益通 FH中國信用債 強新 振維 中信高評級公司債 松和 鴻翊 中信優先金融債 富強 迎輝 凱基AAA至A公司債 新零售 欣厚-KY 凱基金融債20+ 凌網 兆遠 凱基美債25+ 謚源 太欣 國泰A級金融債 李洲 系統電 國泰A級科技債 港建 世紀 國泰A級公用債 及成 華容 合世 笙泉 建榮 易威 新洲 立衛 穆拉德 和進 天揚 大江 倚強 鈺創 南璋 至寶電 佳總 勝昱 光環 合正 飛寶企業 宇環 寶聯通 精確 廣寰科 凱鈺 宏易 點晶 德宏 唐鋒 佳穎 統盟 聯光通 雙鴻 合邦 榮群 幸康 萬旭 天宇 泰谷 久正 新零售 森寶 全譜 力新 亞帝歐 易通展 恩得利 迎輝 安鈦克 光洋科 先益 元隆 李洲 重鵬 九暘 凱柏實業 泓格 凱碩 元炬 博磊 全達 及成 新鉅科 奧斯特 和進 精聯 保銳 耀勝 緯軟 越峰 倚強 數字 英格爾 錦明 杰力 士開 鑫創 立衛 昇益 廣寰科 合正 志嘉 點晶 金利 富裔 斐成 通泰 燦星旅 泰谷 合邦 富驛-KY 典範 訊達 劍湖山 益通 撼訊 德記 振維 順發 泰偉 鴻翊 亞銳士 華義 迎輝 晉泰 昇華 欣厚-KY 全譜 得利影 兆遠 易通展 鼎創達 太欣 沛波 花王 系統電 安鈦克 邦泰 世紀 元隆 華容 大中 建榮 廣錠 立衛 神盾 天揚 長科 鈺創 勁豐 佳總 光菱 合正 星雲 寶聯通 全達 凱鈺 大世科 德宏 森田 統盟 三圓 合邦 三豐 萬旭 雙喜 久正 力泰 全譜 豐謙 易通展 理銘 安鈦克 富裔 元隆 惠普 大中 中連貨 九暘 安心 凱碩 漢來美食 全達 燦星旅 奧斯特 富驛-KY 保銳 雅茗-KY 越峰 易飛網 英格爾 亞都 士開 老爺知 昇益 滿心 力泰 東凌-KY 志嘉 紅馬-KY 富裔 德記 燦星旅 邁達康 富驛-KY 大展證 劍湖山 誠品生活 德記 華義 泰偉 隆中 華義 時報 昇華 琉園 得利影 鼎創達 時報 捷必勝-KY 鼎創達 明揚 花王 紅木-KY 邦泰 綠河-KY 合騏 霹靂 欣雄 欣泰 大汽電