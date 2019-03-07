◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 台新金控 子公司經理人 戴國明 81,110 80,000 一般交易 大眾投控 董事 和盟投資 15,214,000 47,000 轉讓私募股票 詹朝慶 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 昇華2 法人董事代表人 俞惟中 2,867,000 200,000 一般交易 亞獅康-KY 經理人利用他人名義持有者 ＷＪＴ ,767,234 1,767,234 贈與 William Jeffrey Tomlinson 益張 經理人 楊先斌 73,855 50,000 贈與 丁蘭英 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 駐龍 經理人 黃宏順 47,307 16,000 贈與 黃俊華 雍智科技 經理人 戴育哲 190,894 30,000 贈與 方美力