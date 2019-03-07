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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分   姓名       目前持股 轉讓股數 方式         受讓人
台新金控 子公司經理人 戴國明       81,110   80,000 一般交易
大眾投控 董事         和盟投資 15,214,000   47,000 轉讓私募股票 詹朝慶

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分               姓名    目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
昇華2     法人董事代表人           俞惟中 2,867,000   200,000 一般交易
亞獅康-KY 經理人利用他人名義持有者 ＷＪＴ  ,767,234 1,767,234 贈與     William Jeffrey Tomlinson
益張      經理人                   楊先斌    73,855    50,000 贈與     丁蘭英

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
駐龍     經理人     黃宏順   47,307   16,000 贈與 黃俊華
雍智科技 經理人     戴育哲  190,894   30,000 贈與 方美力
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