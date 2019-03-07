◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月07日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1451403 4412649 32.89 0061 元大寶滬深 195686 401616 48.72 2883 開發金 161855 14962281 1.08 2885 元大金 142290 11686232 1.22 2823 中壽 94745 4013582 2.36 006205 富邦上証 89684 474736 18.89 3045 台灣大 87440 3420851 2.56 2610 華航 66721 5420984 1.23 006206 元大上證50 66180 184278 35.91 006207 FH滬深 57300 121392 47.20 00639 富邦深100 51197 312403 16.39 6116 彩晶 50899 3233933 1.57 00648R 元大S&P500反1 48062 143688 33.45 2017 官田鋼 45024 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39302 1393000 2.82 2881 富邦金 37171 10233603 0.36 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34239 104512 32.76 00739 元大MSCI A股 32843 215988 15.21 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2892 第一金 29341 12338557 0.24 00643 群益深証中小 27314 268095 10.19 2889 國票金 26946 2819865 0.96 1312 國喬 26772 906620 2.95 2323 中環 26758 1774126 1.51 0055 元大MSCI金融 25328 45154 56.09 2882 國泰金 25244 12563210 0.20 01001T 土銀富邦R1 24529 583000 4.21 0057 富邦摩台 24040 5027 478.22
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
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