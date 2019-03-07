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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月07日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1451403   4412649    32.89  
0061   元大寶滬深          195686    401616    48.72  
2883   開發金              161855  14962281     1.08  
2885   元大金              142290  11686232     1.22  
2823   中壽                 94745   4013582     2.36  
006205 富邦上証             89684    474736    18.89  
3045   台灣大               87440   3420851     2.56  
2610   華航                 66721   5420984     1.23  
006206 元大上證50           66180    184278    35.91  
006207 FH滬深               57300    121392    47.20  
00639  富邦深100            51197    312403    16.39  
6116   彩晶                 50899   3233933     1.57  
00648R 元大S&P500反1        48062    143688    33.45  
2017   官田鋼               45024    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39302   1393000     2.82  
2881   富邦金               37171  10233603     0.36  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34239    104512    32.76  
00739  元大MSCI A股         32843    215988    15.21  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2892   第一金               29341  12338557     0.24  
00643  群益深証中小         27314    268095    10.19  
2889   國票金               26946   2819865     0.96  
1312   國喬                 26772    906620     2.95  
2323   中環                 26758   1774126     1.51  
0055   元大MSCI金融         25328     45154    56.09  
2882   國泰金               25244  12563210     0.20  
01001T 土銀富邦R1           24529    583000     4.21  
0057   富邦摩台             24040      5027   478.22
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