◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月07日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24040 5027 478.22 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15174 4973 305.13 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19601 7966 246.06 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00702 國泰標普低波高息 12730 6188 205.72 0058 富邦發達 7403 4196 176.43 00735 國泰臺韓科技 8561 6789 126.10 0051 元大中型100 10679 10000 106.79 00681R 元大美債20反1 5954 6094 97.70 00762 元大全球AI 11266 12248 91.98 0054 元大台商50 9923 11124 89.20 00743 國泰中國A150 13356 15347 87.03 00707R 元大S&P日圓反1 3736 4355 85.79 00757 統一FANG+ 7387 8994 82.13 00728 第一金工業30 9918 12423 79.84 00714 群益道瓊美國地產 4314 5567 77.49 00752 中信中國50 9643 12716 75.83 008201 BP上證50 1134 1549 73.21 00729R 第一金工業30反1 2402 3598 66.76 0053 元大電子 4253 6988 60.86 0055 元大MSCI金融 25328 45154 56.09 00691R 兆豐藍籌30反1 3155 6106 51.67 00689R 國泰20年美債反1 2924 5889 49.65 0061 元大寶滬深 195686 401616 48.72 006207 FH滬深 57300 121392 47.20 00736 國泰新興市場 4512 11227 40.19
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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