◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 正道 富邦科技 本盟 昶和 福懋油 元大台灣50正2 嘉裕 富邦摩台 永冠-KY 大統新創 天仁 富邦臺灣加權正2 東華 富邦發達 上緯投控 本盟 達新 美律 立益 富邦金融 豐達科 健和興 立益 佳和 元大MSCI台灣 世紀鋼 旭隼 佳和 昶和 永豐臺灣加權 麗正 元晶 怡華 三洋紡 元大台灣50正2 光罩 遠雄來 聚隆 本盟 富邦日本 美律 統領 大統新創 瑞利 元大歐洲50 華新科 威宏-KY 中宇 樂士 元大日經225 嘉晶 泰昇-KY 正峰新 正峰新 元大美債20反1 玉晶光 錩泰 億泰 國泰20年美債正2 晶相光 程泰 毛寶 國泰20年美債反1 尚志 吉茂 懷特 兆豐藍籌30反1 智易 氣立 燁興 國泰標普低波高息 拓凱 三洋電 威致 元大S&P日圓反1 泰鼎-KY 榮星 華豐 富邦歐洲 誠美材 台硝 首利 FH彭博新興債 達興材料 元禎 麗正 元大台灣高息低波 祥碩 永記 東訊 群益道瓊美國地產 凌華 日勝化 華泰 FH富時高息低波 互億 展宇 錸德 國泰RMB短期報酬 迅杰 華廣 倫飛 國泰新興市場 台表科 士紙 虹光 FH美國金融股 晶心科 高興昌 威盛 國泰北美科技 易華電 東明-KY 國碩 新光中國政金綠債 明基材 鑫永銓 銘旺科 新光投等債15+ 杜康-DR 宏旭-KY 統懋 新光ICE美國權值 陽光能源-DR 智寶 翔耀 宏洲 康友-KY 隴華 太空梭 嘉裕 銘旺科 麗臺 東華 翔耀 華映 立益 聯德 吉祥全 佳和 泰碩 憶聲 昶和 玉晶光 科風 三洋紡 碩天 力特 本盟 新至陞 喬鼎 瑞利 銘鈺 正達 樂士 穎漢 晟鈦 正峰新 泰鼎-KY 聯德 億泰 迎廣 同泰 毛寶 金橋 新世紀 懷特 全國電 誠研 燁興 華友聯 綠能 威致 裕豐 誠創 華豐 愛山林 嘉威 首利 皇昌 聯合再生 麗正 遠雄來 力銘 東訊 夏都 亞太電 華泰 新天地 達能 錸德 欣欣 太極 倫飛 統領 傳奇 虹光 客思達-KY 清惠 威盛 阿瘦 慧友 國碩 同方友友-DR 百一 銘旺科 友佳-DR 捷泰 統懋 一零四 天瀚 翔耀 欣天然 迅杰 太空梭 新海 華上 麗臺 欣高 光麗-KY 華映 全國 元晶 吉祥全 川飛 華冠 憶聲 jpp-KY 裕豐 科風 台數科 寶徠 力特 南六 陽明 喬鼎 必應 六福 正達 基勝-KY 康師傅-DR 晟鈦 美吉吉-KY 聖馬丁-DR 聯德 泰昇-KY 神州-DR 同泰 吉源-KY 耀傑-DR 新世紀 同方友友-DR 誠研 晨訊科-DR 綠能 友佳-DR 誠創 陽光能源-DR 嘉威 精熙-DR 聯合再生 中福 力銘 雷虎 亞太電 中視 達能 秋雨 太極 新利虹 傳奇 國光生 清惠 慧友 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生