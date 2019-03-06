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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     正道     富邦科技          本盟              昶和     福懋油   元大台灣50正2   
嘉裕              富邦摩台          永冠-KY           大統新創 天仁     富邦臺灣加權正2   
東華              富邦發達          上緯投控          本盟     達新     美律       
立益              富邦金融          豐達科            健和興   立益                
佳和              元大MSCI台灣          世紀鋼            旭隼     佳和                
昶和              永豐臺灣加權          麗正              元晶     怡華                
三洋紡            元大台灣50正2          光罩              遠雄來   聚隆                
本盟              富邦日本          美律              統領     大統新創            
瑞利              元大歐洲50          華新科            威宏-KY  中宇                
樂士              元大日經225          嘉晶              泰昇-KY  正峰新              
正峰新            元大美債20反1          玉晶光                     錩泰                
億泰              國泰20年美債正2          晶相光                     程泰                
毛寶              國泰20年美債反1          尚志                       吉茂                
懷特              兆豐藍籌30反1          智易                       氣立                
燁興              國泰標普低波高息          拓凱                       三洋電              
威致              元大S&P日圓反1          泰鼎-KY                    榮星                
華豐              富邦歐洲          誠美材                     台硝                
首利              FH彭博新興債          達興材料                   元禎                
麗正              元大台灣高息低波          祥碩                       永記                
東訊              群益道瓊美國地產          凌華                       日勝化              
華泰              FH富時高息低波          互億                       展宇                
錸德              國泰RMB短期報酬          迅杰                       華廣                
倫飛              國泰新興市場          台表科                     士紙                
虹光              FH美國金融股          晶心科                     高興昌              
威盛              國泰北美科技          易華電                     東明-KY             
國碩              新光中國政金綠債          明基材                     鑫永銓              
銘旺科            新光投等債15+          杜康-DR                    宏旭-KY             
統懋              新光ICE美國權值          陽光能源-DR                   智寶                
翔耀              宏洲              康友-KY                    隴華                
太空梭            嘉裕                                         銘旺科              
麗臺              東華                                         翔耀                
華映              立益                                         聯德                
吉祥全            佳和                                         泰碩                
憶聲              昶和                                         玉晶光              
科風              三洋紡                                       碩天                
力特              本盟                                         新至陞              
喬鼎              瑞利                                         銘鈺                
正達              樂士                                         穎漢                
晟鈦              正峰新                                       泰鼎-KY             
聯德              億泰                                         迎廣                
同泰              毛寶                                         金橋                
新世紀            懷特                                         全國電              
誠研              燁興                                         華友聯              
綠能              威致                                         裕豐                
誠創              華豐                                         愛山林              
嘉威              首利                                         皇昌                
聯合再生          麗正                                         遠雄來              
力銘              東訊                                         夏都                
亞太電            華泰                                         新天地              
達能              錸德                                         欣欣                
太極              倫飛                                         統領                
傳奇              虹光                                         客思達-KY            
清惠              威盛                                         阿瘦                
慧友              國碩                                         同方友友-DR            
百一              銘旺科                                       友佳-DR             
捷泰              統懋                                         一零四              
天瀚              翔耀                                         欣天然              
迅杰              太空梭                                       新海                
華上              麗臺                                         欣高                
光麗-KY           華映                                         全國                
元晶              吉祥全                                       川飛                
華冠              憶聲                                         jpp-KY              
裕豐              科風                                         台數科              
寶徠              力特                                         南六                
陽明              喬鼎                                         必應                
六福              正達                                         基勝-KY             
康師傅-DR          晟鈦                                         美吉吉-KY            
聖馬丁-DR          聯德                                         泰昇-KY             
神州-DR           同泰                                         吉源-KY             
耀傑-DR           新世紀                                                           
同方友友-DR          誠研                                                             
晨訊科-DR          綠能                                                             
友佳-DR           誠創                                                             
陽光能源-DR          嘉威                                                             
精熙-DR           聯合再生                                                         
中福              力銘                                                             
雷虎              亞太電                                                           
中視              達能                                                             
秋雨              太極                                                             
新利虹            傳奇                                                             
國光生            清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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