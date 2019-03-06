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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月06日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1539941   4401149    34.99  
0061   元大寶滬深          195061    403116    48.39  
2883   開發金              162209  14962281     1.08  
2885   元大金              142458  11686232     1.22  
2823   中壽                 94630   4013582     2.36  
006205 富邦上証             88680    476236    18.62  
3045   台灣大               87538   3420851     2.56  
2610   華航                 66794   5420984     1.23  
006206 元大上證50           64983    184778    35.17  
006207 FH滬深               57767    122392    47.20  
6116   彩晶                 50945   3233933     1.58  
00639  富邦深100            50009    312403    16.01  
00648R 元大S&P500反1        48366    143688    33.66  
2017   官田鋼               45025    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39292   1393000     2.82  
2881   富邦金               37312  10233603     0.36  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34253    104512    32.77  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
00739  元大MSCI A股         31189    217988    14.31  
2892   第一金               29397  12338557     0.24  
2889   國票金               26952   2819865     0.96  
2323   中環                 26784   1774126     1.51  
1312   國喬                 25784    906620     2.84  
00643  群益深証中小         25579    262095     9.76  
0055   元大MSCI金融         25328     45154    56.09  
2882   國泰金               24893  12563210     0.20  
01001T 土銀富邦R1           24529    583000     4.21  
0057   富邦摩台             24044      5027   478.30
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