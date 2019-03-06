◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月06日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1539941 4401149 34.99 0061 元大寶滬深 195061 403116 48.39 2883 開發金 162209 14962281 1.08 2885 元大金 142458 11686232 1.22 2823 中壽 94630 4013582 2.36 006205 富邦上証 88680 476236 18.62 3045 台灣大 87538 3420851 2.56 2610 華航 66794 5420984 1.23 006206 元大上證50 64983 184778 35.17 006207 FH滬深 57767 122392 47.20 6116 彩晶 50945 3233933 1.58 00639 富邦深100 50009 312403 16.01 00648R 元大S&P500反1 48366 143688 33.66 2017 官田鋼 45025 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39292 1393000 2.82 2881 富邦金 37312 10233603 0.36 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34253 104512 32.77 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 00739 元大MSCI A股 31189 217988 14.31 2892 第一金 29397 12338557 0.24 2889 國票金 26952 2819865 0.96 2323 中環 26784 1774126 1.51 1312 國喬 25784 906620 2.84 00643 群益深証中小 25579 262095 9.76 0055 元大MSCI金融 25328 45154 56.09 2882 國泰金 24893 12563210 0.20 01001T 土銀富邦R1 24529 583000 4.21 0057 富邦摩台 24044 5027 478.30
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
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