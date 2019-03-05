◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 B富邦美債1-3 美時 新昕纖 生泰 撼訊 易威 富邦美債20年 致振 謚源 杏昌 穆拉德 B元大美債7-10 安瑞-KY 東林 美時 南璋 富邦中國政策債 凱柏實業 欣厚-KY 進階 勝昱 B元大美債1-3 雙鴻 友銓 寶島科 飛寶企業 群益15年IG電信債 緯軟 達威 德麥 精確 群益15年IG科技債 信驊 三圓 中華食 宏易 群益10年IG金融債 世紀 雙喜 世坤 唐鋒 國泰5Y+新興債 寶聯通 力泰 冠好 聯光通 國泰中國政金債5+ 德宏 理銘 新昕纖 榮群 富邦中政債0-1 昇益 亞都 聚紡 天宇 富邦A級公司債 東凌-KY 新麥 新零售 FH中國政策債 明揚 世德 力新 凱基中國債3-10 綠河-KY 精確 恩得利 凱基新興債10+ 欣泰 崇友 李洲 凱基科技債10+ 高鋒 凱柏實業 元大AAA至A公司債 永彰 元炬 群益AAA-AA公司債 宏易 及成 群益15年IG公用債 至興 和進 群益15年EM主權債 唐鋒 耀勝 FH能源債 大恭 倚強 FH製藥債 永純 錦明 FH新興企業債 泓瀚 鑫創 國泰A級公司債 雙邦 廣寰科 群益25年美債 富宇 點晶 群益中國政金債 統新 斐成 FH20年美債 唐榮 泰谷 FH中國信用債 久陽 典範 中信高評級公司債 強新 益通 中信優先金融債 松和 振維 凱基AAA至A公司債 富強 鴻翊 凱基金融債20+ 新零售 迎輝 B凱基美債25+ 凌網 欣厚-KY 合世 謚源 兆遠 易威 李洲 太欣 穆拉德 港建 系統電 南璋 及成 世紀 勝昱 笙泉 華容 飛寶企業 波若威 建榮 精確 新洲 立衛 宏易 和進 天揚 唐鋒 倚強 鈺創 聯光通 至寶電 佳總 榮群 錦明 合正 天宇 光環 寶聯通 新零售 宇環 凱鈺 力新 廣寰科 德宏 恩得利 點晶 統盟 光洋科 佳穎 合邦 李洲 雙鴻 萬旭 凱柏實業 幸康 久正 元炬 泰谷 全譜 及成 森寶 易通展 和進 亞帝歐 安鈦克 耀勝 迎輝 元隆 倚強 先益 九暘 錦明 重鵬 凱碩 鑫創 泓格 全達 廣寰科 博磊 奧斯特 點晶 新鉅科 保銳 斐成 精聯 越峰 泰谷 緯軟 英格爾 典範 數字 士開 益通 杰力 昇益 振維 友銓 志嘉 鴻翊 立衛 富裔 迎輝 合正 燦星旅 欣厚-KY 金利 富驛-KY 兆遠 中菲 劍湖山 太欣 通泰 德記 系統電 合邦 泰偉 世紀 訊達 華義 華容 撼訊 昇華 建榮 順發 得利影 立衛 亞銳士 鼎創達 天揚 晉泰 花王 鈺創 全譜 邦泰 佳總 易通展 合正 沛波 寶聯通 安鈦克 凱鈺 元隆 德宏 迅德 統盟 大中 合邦 廣錠 萬旭 神盾 久正 長科 幃翔 勁豐 全譜 光菱 易通展 星雲 安鈦克 全達 元隆 大世科 九暘 森田 凱碩 三圓 全達 雙喜 奧斯特 力泰 保銳 豐謙 越峰 理銘 英格爾 富裔 士開 惠普 昇益 中連貨 力泰 安心 志嘉 漢來美食 富旺 燦星旅 富裔 富驛-KY 燦星旅 雅茗-KY 富驛-KY 易飛網 劍湖山 亞都 德記 老爺知 泰偉 滿心 華義 東凌-KY 昇華 紅馬-KY 得利影 德記 鼎創達 詩肯 花王 邁達康 全銓 大展證 邦泰 誠品生活 華義 隆中 時報 琉園 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 綠河-KY 霹靂 欣雄 欣泰 大汽電