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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          致振              新昕纖   生泰     撼訊       
易威              富邦美債20年          安瑞-KY           謚源     杏昌                
穆拉德            元大美債7-10          聯光通            東林     美時                
南璋              富邦中國政策債          濱川              欣厚-KY  進階                
勝昱              元大美債1-3          凱柏實業          友銓     寶島科              
飛寶企業          群益15年IG電信債          雙鴻              達威     德麥                
精確              群益15年IG科技債          緯軟              三圓     中華食              
宏易              群益10年IG金融債          信驊              雙喜     世坤                
唐鋒              國泰5Y+新興債          世紀              力泰     冠好                
聯光通            國泰中國政金債5+          寶聯通            理銘     新昕纖              
榮群              富邦中政債0-1          德宏              亞都     聚紡                
天宇              富邦A級公司債          昇益              東凌-KY  新麥                
新零售            FH中國政策債                            明揚     世德                
力新              凱基中國債3-10                            綠河-KY  精確                
恩得利            凱基新興債10+                            欣泰     崇友                
李洲              凱基科技債10+                                     高鋒                
凱柏實業          元大AAA至A公司債                                     永彰                
元炬              群益AAA-AA公司債                                     宏易                
及成              群益15年IG公用債                                     至興                
和進              群益15年EM主權債                                     唐鋒                
耀勝              FH能源債                                     大恭                
倚強              FH製藥債                                     永純                
錦明              FH新興企業債                                     泓瀚                
鑫創              國泰A級公司債                                     雙邦                
廣寰科            群益25年美債                                     富宇                
點晶              群益中國政金債                                     統新                
斐成              FH20年美債                                     唐榮                
泰谷              FH中國信用債                                     久陽                
典範              中信高評級公司債                                     強新                
益通              中信優先金融債                                     松和                
振維              凱基AAA至A公司債                                     富強                
鴻翊              凱基金融債20+                                     新零售              
迎輝              凱基美債25+                                     凌網                
欣厚-KY           合世                                         謚源                
兆遠              易威                                         李洲                
太欣              穆拉德                                       港建                
系統電            南璋                                         及成                
世紀              勝昱                                         笙泉                
華容              飛寶企業                                     波若威              
建榮              精確                                         新洲                
立衛              宏易                                         和進                
天揚              唐鋒                                         倚強                
鈺創              聯光通                                       至寶電              
佳總              榮群                                         錦明                
合正              天宇                                         光環                
寶聯通            新零售                                       宇環                
凱鈺              力新                                         廣寰科              
德宏              恩得利                                       點晶                
統盟              李洲                                         佳穎                
合邦              凱柏實業                                     雙鴻                
萬旭              元炬                                         幸康                
久正              及成                                         泰谷                
全譜              和進                                         森寶                
易通展            耀勝                                         亞帝歐              
安鈦克            倚強                                         迎輝                
元隆              錦明                                         先益                
九暘              鑫創                                         重鵬                
凱碩              廣寰科                                       泓格                
全達              點晶                                         新鉅科              
奧斯特            斐成                                         精聯                
保銳              泰谷                                         緯軟                
越峰              典範                                         數字                
英格爾            益通                                         杰力                
士開              振維                                         友銓                
昇益              鴻翊                                         立衛                
志嘉              迎輝                                         合正                
富裔              欣厚-KY                                      金利                
燦星旅            兆遠                                         中菲                
富驛-KY           太欣                                         通泰                
劍湖山            系統電                                       合邦                
德記              世紀                                         訊達                
泰偉              華容                                         撼訊                
華義              建榮                                         順發                
昇華              立衛                                         亞銳士              
得利影            天揚                                         晉泰                
鼎創達            鈺創                                         全譜                
花王              佳總                                         易通展              
邦泰              合正                                         沛波                
                  寶聯通                                       安鈦克              
                  凱鈺                                         元隆                
                  德宏                                         迅德                
                  統盟                                         大中                
                  合邦                                         廣錠                
                  萬旭                                         神盾                
                  久正                                         長科                
                  幃翔                                         勁豐                
                  全譜                                         光菱                
                  易通展                                       星雲                
                  安鈦克                                       全達                
                  元隆                                         森田                
                  九暘                                         三圓                
                  凱碩                                         雙喜                
                  全達                                         力泰                
                  奧斯特                                       豐謙                
                  保銳                                         理銘                
                  越峰                                         富裔                
                  英格爾                                       惠普                
                  士開                                         中連貨              
                  昇益                                         安心                
                  力泰                                         漢來美食            
                  志嘉                                         燦星旅              
                  富旺                                         富驛-KY             
                  富裔                                         雅茗-KY             
                  燦星旅                                       易飛網              
                  富驛-KY                                      亞都                
                  劍湖山                                       老爺知              
                  德記                                         滿心                
                  泰偉                                         東凌-KY             
                  華義                                         紅馬-KY             
                  昇華                                         德記                
                  得利影                                       詩肯                
                  鼎創達                                       邁達康              
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                                                               霹靂                
                                                               欣雄                
                                                               欣泰                
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