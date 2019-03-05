[表八7]台灣集中市場資券相抵比率前30名

台北‧03月04日 交易日 代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率% 2453 凌群 4 102 3.91 1514 亞力 9 272 3.30 2032 新鋼 1 31 3.23 8210 勤誠 50 1689 2.96 00766L台新MSCI中國正2 54 2120 2.55 3518 柏騰 5 201 2.49 00633L富邦上証正2 2258 91080 2.48 6196 帆宣 6 322 1.86 1533 車王電 5 271 1.85 6251 定穎 15 845 1.78 4952 凌通 7 405 1.73 6541 泰福-KY 2 121 1.65 00637L元大滬深300正2 5380 339421 1.59 00665L富邦恒生國企正2 8 531 1.51 00753L中信中國50正2 6 466 1.29 6442 光聖 12 1074 1.12 5305 敦南 11 1034 1.06 2478 大毅 18 1976 0.91 00655L國泰中國A50正2 349 40715 0.86 3004 豐達科 29 3417 0.85 1513 中興電 4 482 0.83 3535 晶彩科 36 4475 0.80 3694 海華 2 250 0.80 00643 群益深証中小 31 4270 0.73 4764 雙鍵 1 138 0.72 1463 強盛 8 1210 0.66 8081 致新 2 304 0.66 8215 明基材 32 4929 0.65 00671R富邦NASDAQ反1 10 1583 0.63 1439 中和 1 166 0.60
[表八7]台灣集中市場資券相抵比率前30名鉅亨台北資料中心
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