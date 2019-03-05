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[表八7]台灣集中市場資券相抵比率前30名

台北‧03月04日 交易日  
  
代碼  股票名稱  資券相抵  成交張數   比率%  
2453  凌群             4       102    3.91  
1514  亞力             9       272    3.30  
2032  新鋼             1        31    3.23  
8210  勤誠            50      1689    2.96  
00766L台新MSCI中國正2        54      2120    2.55  
3518  柏騰             5       201    2.49  
00633L富邦上証正2      2258     91080    2.48  
6196  帆宣             6       322    1.86  
1533  車王電           5       271    1.85  
6251  定穎            15       845    1.78  
4952  凌通             7       405    1.73  
6541  泰福-KY          2       121    1.65  
00637L元大滬深300正2      5380    339421    1.59  
00665L富邦恒生國企正2         8       531    1.51  
00753L中信中國50正2         6       466    1.29  
6442  光聖            12      1074    1.12  
5305  敦南            11      1034    1.06  
2478  大毅            18      1976    0.91  
00655L國泰中國A50正2       349     40715    0.86  
3004  豐達科          29      3417    0.85  
1513  中興電           4       482    0.83  
3535  晶彩科          36      4475    0.80  
3694  海華             2       250    0.80  
00643 群益深証中小        31      4270    0.73  
4764  雙鍵             1       138    0.72  
1463  強盛             8      1210    0.66  
8081  致新             2       304    0.66  
8215  明基材          32      4929    0.65  
00671R富邦NASDAQ反1        10      1583    0.63  
1439  中和             1       166    0.60
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