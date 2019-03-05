[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 82346 0 00637L 元大滬深300正2 -50217 0 00677U 富邦VIX 9645 0 00633L 富邦上証正2 -10919 0 00634R 富邦上証反1 2993 0 00655L 國泰中國A50正2 -7713 0 2892 第一金 2610 -3160 00739 元大MSCI A股 -7632 -43546 00638R 元大滬深300反1 1789 0 2408 南亞科 -5749 -5261 2002 中鋼 1652 17053 0056 元大高股息 -5402 -67387 2618 長榮航 1548 8890 2882 國泰金 -4798 -21875 00672L 元大S&P原油正2 1442 0 1605 華新 -4404 -16060 00656R 國泰中國A50反1 1317 0 2891 中信金 -3724 -17864 2515 中工 1271 2281 2317 鴻海 -3306 -4760 2353 宏碁 1262 760 3037 欣興 -2939 8891 2409 友達 1254 -69005 2883 開發金 -2896 -20006 2308 台達電 1131 7642 00636 國泰中國A50 -2835 -66187 00693U 華頓S&P黃豆 990 0 2888 新光金 -2605 -14348 2439 美律 888 1574 2886 兆豐金 -2500 -7152 2376 技嘉 854 7829 1216 統一 -2393 1581 0050 元大台灣50 726 -3219 2881 富邦金 -2285 -22573 3576 聯合再生 663 -440 2330 台積電 -2233 30527 2610 華航 636 -10540 5880 合庫金 -2184 5281 2449 京元電子 622 2115 2337 旺宏 -2105 -12274 2890 永豐金 613 14357 2344 華邦電 -1770 67 2368 金像電 584 2653 006206 元大上證50 -1630 0 3481 群創 582 9398 1402 遠東新 -1584 -1298 2812 台中銀 542 -2831 2885 元大金 -1394 16163 2498 宏達電 540 -2771 2887 台新金 -1304 -13590 3711 日月光投控 456 99 2880 華南金 -1294 2289 6116 彩晶 445 5979 3049 和鑫 -1250 -211 2316 楠梓電 353 592 6278 台表科 -1113 1818 9904 寶成 344 7730 00639 富邦深100 -1105 -4252 00648R 元大S&P500反1 323 0 1303 南亞 -1102 -4007 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股