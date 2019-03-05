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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/03/04  108/02/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                  9.99280    9.98020   0.01260    0.12625
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.99280    9.98020   0.01260    0.12625
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.03870   10.03030   0.00840    0.08375
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.03870   10.03030   0.00840    0.08375
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.30080   10.28910   0.01170    0.11371
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.10840   10.09690   0.01150    0.11390
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.20980   10.19920   0.01060    0.10393
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.10620   10.09570   0.01050    0.10400
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.41000   23.53000  -0.12000   -0.50999
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         26.72000   27.15000  -0.43000   -1.58379
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.52070    9.51510   0.00560    0.05885
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.93630    9.92910   0.00720    0.07251
中國信託台灣活力基金                                               13.93000   13.87000   0.06000    0.43259
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.95510    9.95160   0.00350    0.03517
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.08500    9.08180   0.00320    0.03524
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.35480   10.34870   0.00610    0.05894
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.41840    9.41290   0.00550    0.05843
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.61240   10.61040   0.00200    0.01885
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.10310    9.10140   0.00170    0.01868
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.17770   11.16840   0.00930    0.08327
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.88500    9.87680   0.00820    0.08302
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              40.30880   40.68850  -0.37970   -0.93319
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                40.69670   41.01810  -0.32140   -0.78356
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
中國信託智能運動基金-美元                                           9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01440   11.01370   0.00070    0.00636
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.66610    9.66880  -0.00270   -0.02792
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.07690    9.07950  -0.00260   -0.02864
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.88570    9.88670  -0.00100   -0.01011
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.27770    9.27860  -0.00090   -0.00970
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
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元大2001基金                                                       58.92000   58.82000   0.10000    0.17001
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          40.83440   41.25590  -0.42150   -1.02167
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.70890   39.04580  -0.33690   -0.86283
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.54000   20.52000   0.02000    0.09747
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.59500   11.59420   0.00080    0.00690
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.98010   10.97430   0.00580    0.05285
元大上證50基金                                                     32.86000   31.88000   0.98000    3.07403
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.05000   11.15000  -0.10000   -0.89686
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.46000   13.50000  -0.04000   -0.29630
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.97900   13.00900  -0.03000   -0.23061
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.48400   17.52900  -0.04500   -0.25672
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.42400   10.47500  -0.05100   -0.48687
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.30100   10.34700  -0.04600   -0.44457
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.96000    2.96000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      48.30400   48.24370   0.06030    0.12499
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.61470   10.62090  -0.00620   -0.05838
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.73250    9.73820  -0.00570   -0.05853
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.03290   10.03410  -0.00120   -0.01196
元大巴西指數基金                                                    7.15000    7.14500   0.00500    0.06998
元大巴菲特基金                                                     25.04000   25.05000  -0.01000   -0.03992
元大日經225基金                                                    27.45000   27.15000   0.30000    1.10497
元大台商收成基金                                                   21.23000   21.27000  -0.04000   -0.18806
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.41000   12.35000   0.06000    0.48583
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.50000   35.94000  -0.44000   -1.22426
元大台灣中型100基金                                                31.10000   30.94000   0.16000    0.51713
元大台灣加權股價指數基金                                           24.35900   24.44000  -0.08100   -0.33142
元大台灣卓越50基金                                                 77.22000   77.91000  -0.69000   -0.88564
元大台灣金融基金                                                   17.11000   17.22000  -0.11000   -0.63879
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.89000   29.89000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息基金                                                 26.26000   26.09000   0.17000    0.65159
元大台灣電子科技基金                                               33.33000   33.46000  -0.13000   -0.38852
元大全球ETF成長組合基金                                            10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.47000   14.52000  -0.05000   -0.34435
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.02000   22.15000  -0.13000   -0.58691
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.11000   13.16000  -0.05000   -0.37994
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.53000   12.59000  -0.06000   -0.47657
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.11200   12.15500  -0.04300   -0.35376
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   9.06000    9.11000  -0.05000   -0.54885
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.87000    6.91000  -0.04000   -0.57887
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.40000    8.44000  -0.04000   -0.47393
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.53000    6.56000  -0.03000   -0.45732
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.70100    8.72300  -0.02200   -0.25221
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.60000    8.63000  -0.03000   -0.34762
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.51000   13.53000  -0.02000   -0.14782
元大全球農業商機基金                                               16.62000   16.54000   0.08000    0.48368
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
元大印尼指數基金                                                    9.70800    9.78100  -0.07300   -0.74634
元大印度指數基金                                                    9.39700    9.43300  -0.03600   -0.38164
元大印度基金                                                       11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
元大多多基金                                                       16.37000   16.30000   0.07000    0.42945
元大多福基金                                                       50.38000   50.34000   0.04000    0.07946
元大亞太成長基金                                                    8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.98090    8.99540  -0.01450   -0.16119
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.27770    7.28940  -0.01170   -0.16051
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.23300    9.24800  -0.01500   -0.16220
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.94300    9.89500   0.04800    0.48509
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.25270   10.25650  -0.00380   -0.03705
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.12730   10.13310  -0.00580   -0.05724
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.12740   10.13310  -0.00570   -0.05625
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.09240   10.10080  -0.00840   -0.08316
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.09240   10.10080  -0.00840   -0.08316
元大卓越基金                                                       42.26000   42.28000  -0.02000   -0.04730
元大店頭基金                                                        8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
元大泛歐成長基金                                                    8.86000    8.90000  -0.04000   -0.44944
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.38790   10.38440   0.00350    0.03370
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.70970    9.68910   0.02060    0.21261
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.90530   31.92350  -0.01820   -0.05701
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.28230   38.71090  -0.42860   -1.10718
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.78130   18.57420   0.20710    1.11499
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.91860   19.36370  -0.44510   -2.29863
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.20270   40.37940  -0.17670   -0.43760
元大高科技基金                                                     18.40000   18.30000   0.10000    0.54645
元大得利貨幣市場基金                                               16.29690   16.29560   0.00130    0.00798
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01220   12.01140   0.00080    0.00666
元大富櫃50基金                                                     12.25000   12.21000   0.04000    0.32760
元大華夏中小基金                                                    7.05000    7.09000  -0.04000   -0.56417
元大新中國基金-人民幣                                               9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
元大新中國基金-美元                                                 8.85700    8.89900  -0.04200   -0.47196
元大新中國基金-新台幣                                               8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
元大新主流基金                                                     23.01000   23.01000   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-美元                                             9.49500    9.52100  -0.02600   -0.27308
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.36660   10.40090  -0.03430   -0.32978
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.86850    9.89400  -0.02550   -0.25773
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.88420   10.91520  -0.03100   -0.28401
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.18990    9.21610  -0.02620   -0.28429
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.04690   10.04880  -0.00190   -0.01891
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.46350    9.46530  -0.00180   -0.01902
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.18290   10.18750  -0.00460   -0.04515
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.59810    9.60240  -0.00430   -0.04478
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.67830    9.68150  -0.00320   -0.03305
元大新興亞洲基金                                                   11.05000   11.12000  -0.07000   -0.62950
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.35620    9.38560  -0.02940   -0.31325
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.88700    8.91490  -0.02790   -0.31296
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.59470    9.62730  -0.03260   -0.33862
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.12030    9.15130  -0.03100   -0.33875
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.13940   15.13830   0.00110    0.00727
元大經貿基金                                                       35.22000   35.17000   0.05000    0.14217
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.99000    9.09000  -0.10000   -1.10011
元大實質多重資產基金-美元                                           8.52000    8.61000  -0.09000   -1.04530
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.97000    9.06000  -0.09000   -0.99338
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.25000   13.81000  -0.56000   -4.05503
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.59000   15.31000   1.28000    8.36055
元大摩臺基金                                                       36.12000   36.42000  -0.30000   -0.82372
元大標普500基金                                                    25.98000   26.00000  -0.02000   -0.07692
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.99000   13.01000  -0.02000   -0.15373
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.69000   32.35000   0.34000    1.05100
元大標智滬深300基金                                                18.26000   17.68000   0.58000    3.28054
元大歐洲50基金                                                     23.59000   23.65000  -0.06000   -0.25370
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.35430    9.45660  -0.10230   -1.08178
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25460   10.25280   0.00180    0.01756
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.84000   14.78000   0.06000    0.40595
日盛上選基金                                                       31.75000   31.77000  -0.02000   -0.06295
日盛小而美基金                                                     17.22000   17.24000  -0.02000   -0.11601
日盛中國內需動力基金                                                9.35000    9.41000  -0.06000   -0.63762
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.93390   11.92270   0.01120    0.09394
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.72740    9.71830   0.00910    0.09364
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.16910   12.15330   0.01580    0.13001
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.91280    9.89990   0.01290    0.13030
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.94580   10.93390   0.01190    0.10884
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.89970    8.89000   0.00970    0.10911
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.15000   10.24000  -0.09000   -0.87891
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.24000   10.32000  -0.08000   -0.77519
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
日盛日盛基金                                                       12.71000   12.66000   0.05000    0.39494
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
日盛全球抗暖化基金                                                 10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.26350   10.25950   0.00400    0.03899
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.36670    9.36310   0.00360    0.03845
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.01200   10.01020   0.00180    0.01798
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.13800    9.13640   0.00160    0.01751
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.44070    2.44000   0.00070    0.02869
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64260    1.64210   0.00050    0.03045
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37620    0.37600   0.00020    0.05319
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25390    0.25370   0.00020    0.07883
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.39700   12.39130   0.00570    0.04600
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.23350    8.22970   0.00380    0.04617
日盛亞洲機會基金                                                    6.73000    6.76000  -0.03000   -0.44379
日盛首選基金                                                       16.53000   16.43000   0.10000    0.60864
日盛高科技基金                                                     17.49000   17.43000   0.06000    0.34423
日盛貨幣市場基金                                                   14.80780   14.80660   0.00120    0.00810
日盛新台商基金                                                     37.59000   37.38000   0.21000    0.56180
日盛精選五虎基金                                                   34.84000   34.93000  -0.09000   -0.25766
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.52120   13.52010   0.00110    0.00814
台新2000高科技基金                                                 30.02000   30.01000   0.01000    0.03332
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         11.35000   11.58000  -0.23000   -1.98618
台新MSCI中國基金                                                   20.69000   20.83000  -0.14000   -0.67211
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19820   14.19710   0.00110    0.00775
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.32480   10.32750  -0.00270   -0.02614
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.72530   10.72030   0.00500    0.04664
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.28200   10.27990   0.00210    0.02043
台新中國通基金                                                     42.50000   42.00000   0.50000    1.19048
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.50180    0.50120   0.00060    0.11971
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.41800   15.40400   0.01400    0.09089
台新中國精選中小基金-美元                                           0.30920    0.31320  -0.00400   -1.27714
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.52000    9.65000  -0.13000   -1.34715
台新主流基金                                                       22.87000   22.73000   0.14000    0.61593
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.00000   21.14000  -0.14000   -0.66225
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.68640    0.69060  -0.00420   -0.60817
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.22000   15.31000  -0.09000   -0.58785
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49650    0.49950  -0.00300   -0.60060
台新台灣中小基金                                                   33.09000   32.71000   0.38000    1.16172
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.70510    9.77860  -0.07350   -0.75164
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.25540    9.30730  -0.05190   -0.55763
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.69000    8.74000  -0.05000   -0.57208
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.52740   10.58640  -0.05900   -0.55732
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.88520    9.88970  -0.00450   -0.04550
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.88530   10.89020  -0.00490   -0.04499
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
台新印度基金                                                       13.60000   13.66000  -0.06000   -0.43924
台新亞美短期債券基金                                               11.32190   11.31850   0.00340    0.03004
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.52120    8.51980   0.00140    0.01643
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28240    0.28230   0.00010    0.03542
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.20360   12.20160   0.00200    0.01639
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39900    0.39880   0.00020    0.05015
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11480   11.11410   0.00070    0.00630
台新高股息平衡基金                                                 29.99740   30.03630  -0.03890   -0.12951
台新智慧生活基金-美元                                              10.28870   10.25330   0.03540    0.34525
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.39030    8.37930   0.01100    0.13128
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.55880    8.54980   0.00900    0.10527
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.29380    9.28160   0.01220    0.13144
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.49020    9.48030   0.00990    0.10443
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.14310   11.15450  -0.01140   -0.10220
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35690    0.35720  -0.00030   -0.08399
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.08420    8.09260  -0.00840   -0.10380
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27280    0.27300  -0.00020   -0.07326
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.43000    5.47000  -0.04000   -0.73126
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.16000   21.15000   0.01000    0.04728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               19.70000   19.69000   0.01000    0.05079
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.59550   12.59470   0.00080    0.00635
未來資產阿波羅基金                                                 10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.26750   11.26670   0.00080    0.00710
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.30330   10.28940   0.01390    0.13509
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11230    9.11610  -0.00380   -0.04168
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.56950   10.57380  -0.00430   -0.04067
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.89960    7.89270   0.00690    0.08742
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.22690    9.21890   0.00800    0.08678
永豐中小基金                                                       51.03000   50.91000   0.12000    0.23571
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71930    1.72100  -0.00170   -0.09878
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34660    2.34890  -0.00230   -0.09792
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.03200    8.02960   0.00240    0.02989
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.63570   10.63250   0.00320    0.03010
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.59000    4.64000  -0.05000   -1.07759
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.17000   21.34000  -0.17000   -0.79663
永豐主流品牌基金                                                   17.66000   17.72000  -0.06000   -0.33860
永豐永豐基金                                                       33.08000   33.02000   0.06000    0.18171
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.20520    9.23840  -0.03320   -0.35937
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.51760    9.55190  -0.03430   -0.35909
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.05880    9.09340  -0.03460   -0.38050
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.36780    9.40360  -0.03580   -0.38071
永豐亞洲民生消費基金                                               11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
永豐南非幣2021保本基金                                             13.66650   13.66560   0.00090    0.00659
永豐高科技基金                                                     22.88000   22.80000   0.08000    0.35088
永豐貨幣市場基金                                                   13.91600   13.91510   0.00090    0.00647
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.05750    2.05940  -0.00190   -0.09226
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49400    2.49630  -0.00230   -0.09214
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.73580    7.73290   0.00290    0.03750
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.64740   10.64340   0.00400    0.03758
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.06030    7.05400   0.00630    0.08931
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.13710   11.12720   0.00990    0.08897
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.15000    8.13000   0.02000    0.24600
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.68000   18.63000   0.05000    0.26838
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.20000   51.43000  -0.23000   -0.44721
永豐領航科技基金                                                   37.34000   37.22000   0.12000    0.32241
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.91000   11.96000  -0.05000   -0.41806
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
永豐趨勢平衡基金                                                   40.82000   40.67000   0.15000    0.36882
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.77250   11.76820   0.00430    0.03654
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.64670    9.64040   0.00630    0.06535
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.10540   10.09880   0.00660    0.06535
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.66680    9.66200   0.00480    0.04968
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.98280    9.97780   0.00500    0.05011
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.69940    9.69240   0.00700    0.07222
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.28680   10.27940   0.00740    0.07199
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.67320    9.66770   0.00550    0.05689
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.07370   10.06800   0.00570    0.05662
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.99000   14.01000  -0.02000   -0.14276
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.84000   18.85000  -0.01000   -0.05305
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.81000   18.81000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                               15.73000   15.66000   0.07000    0.44700
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.16940   10.17770  -0.00830   -0.08155
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.44190   10.44800  -0.00610   -0.05838
兆豐國際全球基金                                                   30.55000   30.64000  -0.09000   -0.29373
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.39850   10.39500   0.00350    0.03367
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.06420   10.04350   0.02070    0.20610
兆豐國際國民基金                                                   22.16000   21.93000   0.23000    1.04879
兆豐國際第一基金                                                   12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.26890   10.26520   0.00370    0.03604
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.97480    7.97190   0.00290    0.03638
兆豐國際萬全基金                                                   20.26000   20.23000   0.03000    0.14829
兆豐國際電子基金                                                   25.08000   25.05000   0.03000    0.11976
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.87000   20.97000  -0.10000   -0.47687
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.62000   16.55000   0.07000    0.42296
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.28000   33.30000  -0.02000   -0.06006
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53340   12.53250   0.00090    0.00718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.33760   10.32610   0.01150    0.11137
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.20030   10.18910   0.01120    0.10992
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.32650   10.31440   0.01210    0.11731
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.23770   10.22640   0.01130    0.11050
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.29410   10.28290   0.01120    0.10892
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.26130   10.24920   0.01210    0.11806
合庫台灣基金                                                       10.71000   10.58000   0.13000    1.22873
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.26880   11.26090   0.00790    0.07015
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.25990   12.24940   0.01050    0.08572
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.92720   10.91760   0.00960    0.08793
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.70730   11.69840   0.00890    0.07608
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.01750    8.01190   0.00560    0.06990
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.36800    9.36020   0.00780    0.08333
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.97310    8.96520   0.00790    0.08812
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79530    8.78830   0.00700    0.07965
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.17700    9.16900   0.00800    0.08725
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
合庫全球新興市場基金                                                9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
合庫貨幣市場基金                                                   10.15490   10.15420   0.00070    0.00689
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.68740    9.67920   0.00820    0.08472
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.92750    9.91830   0.00920    0.09276
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.18270   10.17530   0.00740    0.07273
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.71870   11.70860   0.01010    0.08626
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.41110   14.39200   0.01910    0.13271
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.66940    8.66200   0.00740    0.08543
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.43130    9.42340   0.00790    0.08383
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.80880    7.80300   0.00580    0.07433
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.67710    8.66950   0.00760    0.08766
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.29950   10.28630   0.01320    0.12833
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.13710   11.13640   0.00070    0.00629
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.32420   10.30800   0.01620    0.15716
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.15760   10.14430   0.01330    0.13111
安聯中國東協基金                                                   15.73000   15.77000  -0.04000   -0.25365
安聯中國策略基金-美元                                              11.28000   11.35000  -0.07000   -0.61674
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.59000   14.68000  -0.09000   -0.61308
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.53000   13.70000  -0.17000   -1.24088
安聯中華新思路基金-美元                                            12.95000   13.09000  -0.14000   -1.06952
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.13000   12.27000  -0.14000   -1.14099
安聯台灣大壩基金                                                   28.63000   28.42000   0.21000    0.73892
安聯台灣科技基金                                                   46.88000   46.53000   0.35000    0.75220
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52390   12.52290   0.00100    0.00799
安聯台灣智慧基金                                                   31.57000   31.29000   0.28000    0.89485
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.31750   10.32150  -0.00400   -0.03875
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.22980   15.23780  -0.00800   -0.05250
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.58360    9.58860  -0.00500   -0.05215
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.41000   11.44000  -0.03000   -0.26224
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.62630   12.62430   0.00200    0.01584
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.34160   10.33850   0.00310    0.02999
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.39020   12.38770   0.00250    0.02018
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.33550    9.33460   0.00090    0.00964
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.25690    9.25420   0.00270    0.02918
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.86770    8.86580   0.00190    0.02143
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.14000   11.15000  -0.01000   -0.08969
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.06690   12.05940   0.00750    0.06219
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.97460   10.96600   0.00860    0.07842
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.61100   10.60330   0.00770    0.07262
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.54960    8.54430   0.00530    0.06203
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.40160    8.39500   0.00660    0.07862
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.09680    8.09100   0.00580    0.07168
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.06740   10.06010   0.00730    0.07256
安聯全球人口趨勢基金                                               11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.63000    9.50000   0.13000    1.36842
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        36.15000   35.68000   0.47000    1.31726
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.09000    8.08000   0.01000    0.12376
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.09910   12.10070  -0.00160   -0.01322
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.34130   10.34260  -0.00130   -0.01257
安聯全球新興市場基金                                               17.50000   17.55000  -0.05000   -0.28490
安聯全球農金趨勢基金                                                9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               21.86000   21.92000  -0.06000   -0.27372
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.32790   10.32480   0.00310    0.03002
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.97300    9.97000   0.00300    0.03009
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               86.36080   86.31300   0.04780    0.05538
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.88350   12.87310   0.01040    0.08079
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               66.31380   66.28320   0.03060    0.04617
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.79900    9.79100   0.00800    0.08171
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.65400    2.65350   0.00050    0.01884
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.83430   10.82670   0.00760    0.07020
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20870    2.20990  -0.00120   -0.05430
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89310    8.88690   0.00620    0.06977
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                  9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                      9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                      9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                            9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                        9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                  9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                      9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                      9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                            9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                        9.99910    0.00000   9.99910    0.00000
宏利台灣動力基金                                                   28.81000   28.70000   0.11000    0.38328
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.94330    9.96880  -0.02550   -0.25580
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.72930    9.75680  -0.02750   -0.28185
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.65350    7.67310  -0.01960   -0.25544
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.59880    7.61990  -0.02110   -0.27691
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
宏利全球債券組合基金                                               13.22250   13.21230   0.01020    0.07720
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.86970    2.86860   0.00110    0.03835
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.98580   11.98200   0.00380    0.03171
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.75410    8.75130   0.00280    0.03200
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.40890    2.41120  -0.00230   -0.09539
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.10060   11.09820   0.00240    0.02163
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.36650    3.35690   0.00960    0.28598
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53820    0.53670   0.00150    0.27949
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.41000   15.37000   0.04000    0.26025
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.97790   11.96640   0.01150    0.09610
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.61900   10.60810   0.01090    0.10275
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20310   10.19440   0.00870    0.08534
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77290    8.76450   0.00840    0.09584
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39720    8.38870   0.00850    0.10133
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25210    8.24500   0.00710    0.08611
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22540    8.21770   0.00770    0.09370
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.87140    2.86890   0.00250    0.08714
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41680    0.41640   0.00040    0.09606
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.56230   12.55220   0.01010    0.08046
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95020    0.94930   0.00090    0.09481
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.40180    7.39580   0.00600    0.08113
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05840    2.05660   0.00180    0.08752
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29690    0.29660   0.00030    0.10115
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.03550    9.02820   0.00730    0.08086
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32900    0.32870   0.00030    0.09127
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66810   13.66730   0.00080    0.00585
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.56000    2.57000  -0.01000   -0.38911
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
宏利臺灣股息收益基金                                               24.35000   24.22000   0.13000    0.53675
宏利澳幣保本基金                                                   12.40800   12.40500   0.00300    0.02418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.92000   11.01000  -0.09000   -0.81744
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.85520    9.90240  -0.04720   -0.47665
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.39800    9.43600  -0.03800   -0.40271
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.82320    8.86120  -0.03800   -0.42884
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.89240   10.88120   0.01120    0.10293
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
貝萊德新台幣基金                                                   12.95390   12.95320   0.00070    0.00540
貝萊德寶利基金                                                     25.45000   25.43000   0.02000    0.07865
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42300   11.42130   0.00170    0.01488
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.25350   10.24530   0.00820    0.08004
保德信大中華基金-人民幣                                             9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
保德信大中華基金-美元                                               9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
保德信大中華基金-新台幣                                            29.13000   29.26000  -0.13000   -0.44429
保德信中小型股基金                                                 45.62000   45.67000  -0.05000   -0.10948
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.73000    8.85000  -0.12000   -1.35593
保德信中國中小基金-美元                                             8.65000    8.76000  -0.11000   -1.25571
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.34000    8.44000  -0.10000   -1.18483
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.59550    9.61890  -0.02340   -0.24327
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.63620    9.66050  -0.02430   -0.25154
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.70310    9.72710  -0.02400   -0.24673
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.63360   10.65990  -0.02630   -0.24672
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
保德信中國品牌基金-美元                                             9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
保德信台商全方位基金                                               34.04000   34.15000  -0.11000   -0.32211
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.75000   27.76000  -0.01000   -0.03602
保德信全球消費商機基金                                             17.96000   17.99000  -0.03000   -0.16676
保德信全球基礎建設基金                                             12.64000   12.66000  -0.02000   -0.15798
保德信全球資源基金                                                  7.57000    7.55000   0.02000    0.26490
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.38000   33.39000  -0.01000   -0.02995
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.28430   10.29330  -0.00900   -0.08744
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.40820   10.41730  -0.00910   -0.08735
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.23600   10.24760  -0.01160   -0.11320
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.35930   10.37100  -0.01170   -0.11281
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.53650    9.54710  -0.01060   -0.11103
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.53840   10.55010  -0.01170   -0.11090
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.03410    9.04650  -0.01240   -0.13707
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.96890    9.98250  -0.01360   -0.13624
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.00560    8.01050  -0.00490   -0.06117
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.89240   10.89900  -0.00660   -0.06056
保德信亞太基金                                                     20.76000   20.80000  -0.04000   -0.19231
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.49970    8.50340  -0.00370   -0.04351
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.54720   11.55210  -0.00490   -0.04242
保德信店頭市場基金                                                 33.01000   33.00000   0.01000    0.03030
保德信拉丁美洲基金                                                  7.56000    7.58000  -0.02000   -0.26385
保德信金平衡基金                                                   29.13000   29.24000  -0.11000   -0.37620
保德信金滿意基金                                                   41.52000   41.78000  -0.26000   -0.62231
保德信科技島基金                                                   25.76000   25.86000  -0.10000   -0.38670
保德信高成長基金                                                   90.62000   91.19000  -0.57000   -0.62507
保德信第一基金                                                     24.54000   24.68000  -0.14000   -0.56726
保德信貨幣市場基金                                                 15.80920   15.80800   0.00120    0.00759
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.48370   10.50020  -0.01650   -0.15714
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.63600   10.65550  -0.01950   -0.18300
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.74250   10.76020  -0.01770   -0.16450
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.20450   10.22410  -0.01960   -0.19170
保德信新世紀基金                                                    9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.96800    7.96680   0.00120    0.01506
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.10490   11.10320   0.00170    0.01531
保德信新興趨勢組合基金                                             11.05000   11.14000  -0.09000   -0.80790
保德信瑞騰基金                                                     15.58840   15.58590   0.00250    0.01604
保德信歐洲組合基金                                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.87180    9.86910   0.00270    0.02736
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.27180   10.26890   0.00290    0.02824
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.77910    9.77840   0.00070    0.00716
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.99570    9.99460   0.00110    0.01101
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.88370    9.88110   0.00260    0.02631
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.15790   10.15530   0.00260    0.02560
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79890    9.79500   0.00390    0.03982
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01040   10.00640   0.00400    0.03997
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.25220   10.24580   0.00640    0.06246
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23540   10.23000   0.00540    0.05279
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36540   10.35980   0.00560    0.05406
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.13290   10.12810   0.00480    0.04739
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.24640   10.24090   0.00550    0.05371
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.09520   10.08860   0.00660    0.06542
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.37420   10.36910   0.00510    0.04918
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.98950    9.98320   0.00630    0.06311
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.18920   10.18270   0.00650    0.06383
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.93170    9.92830   0.00340    0.03425
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78010    9.77360   0.00650    0.06651
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.24490   10.23550   0.00940    0.09184
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.37000   10.36060   0.00940    0.09073
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.37020   10.35930   0.01090    0.10522
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.65000   10.63890   0.01110    0.10433
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.22820   10.21910   0.00910    0.08905
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.33290   10.32360   0.00930    0.09008
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.08650   10.07630   0.01020    0.10123
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.15050   10.14050   0.01000    0.09861
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.08830   10.08100   0.00730    0.07241
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型              9.99560    0.00000   9.99560    0.00000
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型              9.99560    0.00000   9.99560    0.00000
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型              9.99560    0.00000   9.99560    0.00000
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型              9.99560    0.00000   9.99560    0.00000
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.99560    0.00000   9.99560    0.00000
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型                9.99560    0.00000   9.99560    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95170    1.95170   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.73870    2.73860   0.00010    0.00365
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29790    0.29760   0.00030    0.10081
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45260    0.45220   0.00040    0.08846
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.46270    8.45820   0.00450    0.05320
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.08940   12.08220   0.00720    0.05959
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.51390    9.51610  -0.00220   -0.02312
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.88310   11.88610  -0.00300   -0.02524
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.71730    8.71260   0.00470    0.05394
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.94100   10.93510   0.00590    0.05395
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.52630   10.52140   0.00490    0.04657
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36810   10.36470   0.00340    0.03280
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.30000   18.22000   0.08000    0.43908
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4210.25000 4191.00000  19.25000    0.45932
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.22910   10.22700   0.00210    0.02053
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.96200   10.96000   0.00200    0.01825
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.09680   10.09690  -0.00010   -0.00099
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.88350    9.88320   0.00030    0.00304
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.34920   10.34950  -0.00030   -0.00290
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.83660    9.83910  -0.00250   -0.02541
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.12600   10.12780  -0.00180   -0.01777
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.20400   10.20290   0.00110    0.01078
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.13410    6.12650   0.00760    0.12405
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.91130   10.89770   0.01360    0.12480
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.73290   10.79450  -0.06160   -0.57066
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.82290   11.88950  -0.06660   -0.56016
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.01890   11.07960  -0.06070   -0.54785
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.38050    9.43440  -0.05390   -0.57131
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.79150    9.84660  -0.05510   -0.55958
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.63850    9.69160  -0.05310   -0.54790
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.76200   10.82380  -0.06180   -0.57096
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.32150   11.38530  -0.06380   -0.56037
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.28770   11.34990  -0.06220   -0.54802
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.01000    7.09000  -0.08000   -1.12835
柏瑞巨人基金                                                       12.04000   12.05000  -0.01000   -0.08299
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.67970   13.67900   0.00070    0.00512
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.94000   15.97000  -0.03000   -0.18785
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.75740   13.74360   0.01380    0.10041
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.18850   12.17480   0.01370    0.11253
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.77670   12.76140   0.01530    0.11989
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.63750    8.62880   0.00870    0.10083
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.70990    6.70310   0.00680    0.10145
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67120    8.66140   0.00980    0.11315
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43920    8.42950   0.00970    0.11507
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.68980   10.67690   0.01290    0.12082
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.32390    8.31630   0.00760    0.09139
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.36940   12.35540   0.01400    0.11331
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.91860   11.90660   0.01200    0.10078
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.44500   12.43060   0.01440    0.11584
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.63090   11.61690   0.01400    0.12051
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.89320    8.88420   0.00900    0.10130
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.69060    9.67970   0.01090    0.11261
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.64490    9.63380   0.01110    0.11522
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.50560    9.49420   0.01140    0.12007
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.37280    9.36410   0.00870    0.09291
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.30290   10.30640  -0.00350   -0.03396
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.23050   10.23360  -0.00310   -0.03029
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.09970   10.10120  -0.00150   -0.01485
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.15930   10.16270  -0.00340   -0.03346
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74890    9.75210  -0.00320   -0.03281
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.52950    9.53240  -0.00290   -0.03042
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.42800   10.43250  -0.00450   -0.04313
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.54630    9.54770  -0.00140   -0.01466
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.60700    9.61030  -0.00330   -0.03434
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.28370   10.28710  -0.00340   -0.03305
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.23060   10.23380  -0.00320   -0.03127
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.10000   10.10140  -0.00140   -0.01386
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.15940   10.16290  -0.00350   -0.03444
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74860    9.75180  -0.00320   -0.03281
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.52960    9.53250  -0.00290   -0.03042
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.59700   10.60160  -0.00460   -0.04339
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.54610    9.54750  -0.00140   -0.01466
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.60730    9.61050  -0.00320   -0.03330
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.02690   11.02290   0.00400    0.03629
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.33270   12.32810   0.00460    0.03731
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.70990   11.70380   0.00610    0.05212
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.03800    9.03480   0.00320    0.03542
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73620    9.73260   0.00360    0.03699
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65590    9.65090   0.00500    0.05181
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.72980   10.72600   0.00380    0.03543
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.48330   11.47910   0.00420    0.03659
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.31250   11.30660   0.00590    0.05218
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.03820    9.03500   0.00320    0.03542
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73660    9.73300   0.00360    0.03699
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.65640    9.65140   0.00500    0.05181
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.13000   14.13000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.17000   13.23000  -0.06000   -0.45351
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.40000   13.46000  -0.06000   -0.44577
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.52240   11.55400  -0.03160   -0.27350
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.41510    7.43550  -0.02040   -0.27436
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.65750   11.64820   0.00930    0.07984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.38760   11.37760   0.01000    0.08789
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.46940   10.45900   0.01040    0.09944
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.31600    8.30930   0.00670    0.08063
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.36820    9.35990   0.00830    0.08868
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.42630    9.41690   0.00940    0.09982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.95430   10.94460   0.00970    0.08863
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.23710   10.22890   0.00820    0.08017
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.45180   10.44150   0.01030    0.09864
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.70420    9.69570   0.00850    0.08767
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.98540    8.97820   0.00720    0.08019
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.94100    8.93270   0.00830    0.09292
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.45140    9.44200   0.00940    0.09956
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.24420   12.22790   0.01630    0.13330
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.74970   11.73340   0.01630    0.13892
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.14910   11.13210   0.01700    0.15271
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.06250    7.05310   0.00940    0.13327
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.83110    8.81880   0.01230    0.13947
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.48630    9.47190   0.01440    0.15203
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.52550   10.51140   0.01410    0.13414
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.16680   11.14970   0.01710    0.15337
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.56130    9.54800   0.01330    0.13930
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.00910    8.99710   0.01200    0.13338
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.68880    9.67410   0.01470    0.15195
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.46640   11.46050   0.00590    0.05148
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.14900   12.14200   0.00700    0.05765
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.12350   11.11590   0.00760    0.06837
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.13000    9.12530   0.00470    0.05151
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.70860    9.70300   0.00560    0.05771
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.72750    9.72090   0.00660    0.06789
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.45110   11.44440   0.00670    0.05854
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.23050   10.22520   0.00530    0.05183
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.59930   10.59210   0.00720    0.06798
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.60600    9.60110   0.00490    0.05104
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.28750    9.28270   0.00480    0.05171
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.93630    9.93050   0.00580    0.05841
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.48150    9.47510   0.00640    0.06755
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.13000   18.13000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.98000   16.99000  -0.01000   -0.05886
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.93600   12.93100   0.00500    0.03867
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.45870   10.45630   0.00240    0.02295
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.46620   11.46560   0.00060    0.00523
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.19060   12.18860   0.00200    0.01641
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.02130   11.01660   0.00470    0.04266
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.28070    9.27860   0.00210    0.02263
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.84030    9.83970   0.00060    0.00610
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.69810    9.69650   0.00160    0.01650
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.81480    9.81060   0.00420    0.04281
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.41650    9.41430   0.00220    0.02337
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.64020    9.63970   0.00050    0.00519
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.53560   11.53370   0.00190    0.01647
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.75690    9.75270   0.00420    0.04306
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.14000   12.67000  -0.53000   -4.18311
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        31.42000   29.00000   2.42000    8.34483
國泰大中華基金                                                     18.41000   18.40000   0.01000    0.05435
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
國泰中小成長基金-台幣級別                                          41.15000   41.10000   0.05000    0.12165
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.02070    4.05160  -0.03090   -0.76266
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.52000   18.66000  -0.14000   -0.75027
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.70070    0.70560  -0.00490   -0.69444
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.65740    0.66200  -0.00460   -0.69486
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20200    2.20250  -0.00050   -0.02270
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.90670    9.90410   0.00260    0.02625
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.15580    8.15360   0.00220    0.02698
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.32510    0.32490   0.00020    0.06156
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.69280   11.69190   0.00090    0.00770
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.74550    1.74410   0.00140    0.08027
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.43740   10.42510   0.01230    0.11798
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.34480    0.34430   0.00050    0.14522
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.20120    4.24550  -0.04430   -1.04346
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.34000   19.54000  -0.20000   -1.02354
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.62340    0.62950  -0.00610   -0.96902
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.13030    3.17080  -0.04050   -1.27728
國泰中港台基金台幣級別                                             14.42000   14.60000  -0.18000   -1.23288
國泰中港台基金美元級別                                              0.47020    0.47600  -0.00580   -1.21849
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.87000   26.54000   0.33000    1.24341
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.49000   12.67000  -0.18000   -1.42068
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.21000   32.39000   0.82000    2.53165
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.47280   10.45750   0.01530    0.14631
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.09830   10.08350   0.01480    0.14677
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.12440   10.10960   0.01480    0.14640
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.34000    0.33940   0.00060    0.17678
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32760    0.32710   0.00050    0.15286
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32830    0.32780   0.00050    0.15253
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43850   12.43770   0.00080    0.00643
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.36980    2.37290  -0.00310   -0.13064
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35500    0.35520  -0.00020   -0.05631
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49980    0.49680   0.00300    0.60386
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.25000   13.29000  -0.04000   -0.30098
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45760    0.45890  -0.00130   -0.28329
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.34000    5.34000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17080    0.17080   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40570    0.40610  -0.00040   -0.09850
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36270    0.36310  -0.00040   -0.11016
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43200    0.43240  -0.00040   -0.09251
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51390    0.51100   0.00290    0.56751
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.88000   20.90000  -0.02000   -0.09569
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.30000   21.42000  -0.12000   -0.56022
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40500    2.40990  -0.00490   -0.20333
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.09500   11.11260  -0.01760   -0.15838
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.73140    9.74690  -0.01550   -0.15902
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36120    0.36170  -0.00050   -0.13824
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31680    0.31720  -0.00040   -0.12610
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50520    0.50250   0.00270    0.53731
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.47000   11.51000  -0.04000   -0.34752
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38500    0.38640  -0.00140   -0.36232
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.41000   18.43000  -0.02000   -0.10852
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.59820    0.59850  -0.00030   -0.05013
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.20000   18.21000  -0.01000   -0.05491
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.83810    0.83300   0.00510    0.61224
國泰科技生化基金                                                   31.75000   31.63000   0.12000    0.37939
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.10000   28.19000  -0.09000   -0.31926
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.78000   12.77000   0.01000    0.07831
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.62770   40.08780  -0.46010   -1.14773
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.18050   18.95780   0.22270    1.17471
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.27230   19.72720  -0.45490   -2.30595
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.76200   40.05600  -0.29400   -0.73397
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.62770   41.68200  -0.05430   -0.13027
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.28270   43.28010   0.00260    0.00601
國泰紐幣2021保本基金                                               12.51480   12.50970   0.00510    0.04077
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.84520   12.83840   0.00680    0.05297
國泰紐幣保本基金                                                   12.62870   12.62470   0.00400    0.03168
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.66000   21.64000   0.02000    0.09242
國泰國泰基金台幣級別                                               21.66000   21.64000   0.02000    0.09242
國泰富時中國A50基金                                                21.21000   20.44000   0.77000    3.76712
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   42.10350   42.52500  -0.42150   -0.99118
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33600    0.33630  -0.00030   -0.08921
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48010    0.47730   0.00280    0.58663
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.84290   10.82940   0.01350    0.12466
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.52960    7.52020   0.00940    0.12500
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.36870    0.36810   0.00060    0.16300
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24470    0.24430   0.00040    0.16373
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.29500    2.31400  -0.01900   -0.82109
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.53040   10.61270  -0.08230   -0.77549
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.34120    0.34370  -0.00250   -0.72738
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.65020   42.58780   0.06240    0.14652
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.80000   21.26000   0.54000    2.53998
國泰新興市場基金台幣級別                                           12.02000   12.07000  -0.05000   -0.41425
國泰新興市場基金美元級別                                            0.39070    0.39210  -0.00140   -0.35705
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28020    2.27830   0.00190    0.08340
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.45010    1.44880   0.00130    0.08973
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.35200    0.35150   0.00050    0.14225
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34740    0.34680   0.00060    0.17301
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22610    0.22570   0.00040    0.17723
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.69210   10.67700   0.01510    0.14143
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.67170    6.66230   0.00940    0.14109
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       39.99650   39.99860  -0.00210   -0.00525
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           39.99630   39.99860  -0.00230   -0.00575
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               39.99640   39.99860  -0.00220   -0.00550
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.06000   14.00000   0.06000    0.42857
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.90000   33.21000  -0.31000   -0.93345
國泰價值卓越基金                                                   13.69000   13.72000  -0.03000   -0.21866
國泰標普北美科技ETF基金                                            21.50000   21.52000  -0.02000   -0.09294
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.48000    9.56000  -0.08000   -0.83682
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32370    0.32640  -0.00270   -0.82721
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.32190   40.29340   0.02850    0.07073
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.26000   21.21000   0.05000    0.23574
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.67000   19.79000  -0.12000   -0.60637
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.57000   17.88000  -0.31000   -1.73378
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.18990   12.18700   0.00290    0.02380
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.40350    0.40330   0.00020    0.04959
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.34210   10.33630   0.00580    0.05611
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.21830   10.21570   0.00260    0.02545
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.17320   10.17330  -0.00010   -0.00098
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.32260   10.31680   0.00580    0.05622
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.22160   10.21910   0.00250    0.02446
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.16160   10.16150   0.00010    0.00098
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35140   11.35060   0.00080    0.00705
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.21540   10.20230   0.01310    0.12840
第一金大中華基金                                                   24.64000   24.73000  -0.09000   -0.36393
第一金小型精選基金                                                 30.81000   30.82000  -0.01000   -0.03245
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.45000   12.55000  -0.10000   -0.79681
第一金中國世紀基金-美元                                             8.00390    8.06130  -0.05740   -0.71204
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.00450    8.06190  -0.05740   -0.71199
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.39000    9.46000  -0.07000   -0.73996
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.39000    9.46000  -0.07000   -0.73996
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.62340    9.62090   0.00250    0.02599
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38490    8.38070   0.00420    0.05012
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.93830   10.93550   0.00280    0.02560
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.67140    9.66660   0.00480    0.04966
第一金中概平衡基金                                                 25.09000   25.02000   0.07000    0.27978
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29210   15.29090   0.00120    0.00785
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.30600  178.29200   0.01400    0.00785
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.28740   14.26730   0.02010    0.14088
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.28770   14.26760   0.02010    0.14088
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            13.69000   13.67000   0.02000    0.14631
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          13.70000   13.68000   0.02000    0.14620
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.29820   10.23920   0.05900    0.57622
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.29820   10.23910   0.05910    0.57720
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.69510    9.61190   0.08320    0.86559
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.69510    9.61200   0.08310    0.86454
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.46380   13.50030  -0.03650   -0.27036
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.48130   13.51790  -0.03660   -0.27075
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.68000   12.71000  -0.03000   -0.23603
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.70000   12.74000  -0.04000   -0.31397
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.69440    9.68880   0.00560    0.05780
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.69470    9.68910   0.00560    0.05780
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.29150    9.28800   0.00350    0.03768
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.31520    9.31160   0.00360    0.03866
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.37920   10.37320   0.00600    0.05784
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.96970    9.96600   0.00370    0.03713
第一金全球大趨勢基金                                               23.15000   23.24000  -0.09000   -0.38726
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.67510    8.71170  -0.03660   -0.42012
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.08150    6.10720  -0.02570   -0.42081
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.82250    9.83130  -0.00880   -0.08951
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.82380    9.83260  -0.00880   -0.08950
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.45680   10.46620  -0.00940   -0.08981
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.45840   10.46730  -0.00890   -0.08503
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.39510    8.39530  -0.00020   -0.00238
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.12310   10.12330  -0.00020   -0.00198
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.27510    9.27040   0.00470    0.05070
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.27400    9.26930   0.00470    0.05071
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.71490    7.71120   0.00370    0.04798
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.71140    7.70790   0.00350    0.04541
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.49700    8.49450   0.00250    0.02943
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.49760    8.49510   0.00250    0.02943
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17280   11.16730   0.00550    0.04925
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.17370   11.16810   0.00560    0.05014
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.97640    9.97170   0.00470    0.04713
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.64840   14.64420   0.00420    0.02868
第一金亞洲科技基金                                                 17.99000   18.14000  -0.15000   -0.82690
第一金亞洲新興市場基金                                             12.87000   12.92000  -0.05000   -0.38700
第一金店頭市場基金                                                  8.16000    8.16000   0.00000    0.00000
第一金創新趨勢基金                                                 20.97000   21.05000  -0.08000   -0.38005
第一金電子基金                                                     30.76000   30.69000   0.07000    0.22809
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.93000   18.04000  -0.11000   -0.60976
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.42000   19.33000   0.09000    0.46560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.83000   19.81000   0.02000    0.10096
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.72000    7.83000  -0.11000   -1.40485
統一大中華中小基金(美元)                                            7.26000    7.35000  -0.09000   -1.22449
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.71000   10.85000  -0.14000   -1.29032
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
統一大滿貫基金-A類型                                               32.22000   32.24000  -0.02000   -0.06203
統一大滿貫基金-I類型                                               32.22000   32.24000  -0.02000   -0.06203
統一大龍印基金                                                     13.78000   13.83000  -0.05000   -0.36153
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.00000    9.15000  -0.15000   -1.63934
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.48000    8.60000  -0.12000   -1.39535
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.60000    9.75000  -0.15000   -1.53846
統一中小基金                                                       23.79000   23.81000  -0.02000   -0.08400
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.63880    9.63630   0.00250    0.02594
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.23670    9.21940   0.01730    0.18765
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91750    8.90280   0.01470    0.16512
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.78470   11.78170   0.00300    0.02546
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.23850   11.21740   0.02110    0.18810
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.82130   10.80350   0.01780    0.16476
統一台灣動力基金                                                   17.01000   16.93000   0.08000    0.47253
統一全天候基金-A類型                                              108.11000  107.99000   0.12000    0.11112
統一全天候基金-I類型                                              108.46000  108.33000   0.13000    0.12000
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.81330    7.84510  -0.03180   -0.40535
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.76430    7.78330  -0.01900   -0.24411
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.72650    7.74750  -0.02100   -0.27106
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.26660    8.30020  -0.03360   -0.40481
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.22210    8.24220  -0.02010   -0.24387
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.17520    8.19730  -0.02210   -0.26960
統一全球債券組合基金                                               12.07650   12.06850   0.00800    0.06629
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.78000   14.84000  -0.06000   -0.40431
統一全球新科技基金(美元)                                           14.31000   14.34000  -0.03000   -0.20921
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.69000   13.72000  -0.03000   -0.21866
統一亞太基金                                                       24.08000   24.12000  -0.04000   -0.16584
統一亞洲大金磚基金                                                 11.87000   11.90000  -0.03000   -0.25210
統一奔騰基金                                                       56.17000   55.71000   0.46000    0.82570
統一強棒貨幣市場基金                                               16.70110   16.69990   0.00120    0.00719
統一強漢基金(人民幣)                                                9.82000    9.93000  -0.11000   -1.10775
統一強漢基金(美元)                                                  9.10000    9.19000  -0.09000   -0.97933
統一強漢基金(新台幣)                                               23.88000   24.12000  -0.24000   -0.99502
統一統信基金                                                       28.80000   28.71000   0.09000    0.31348
統一黑馬基金                                                       56.49000   55.99000   0.50000    0.89302
統一新亞洲科技能源基金                                             15.67000   15.65000   0.02000    0.12780
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.86510    7.85920   0.00590    0.07507
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.24720   10.23960   0.00760    0.07422
統一經建基金                                                       45.57000   45.58000  -0.01000   -0.02194
統一龍馬基金                                                       63.46000   63.43000   0.03000    0.04730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.80000   17.77000   0.03000    0.16882
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.17000   44.16000   0.01000    0.02264
野村中國機會基金                                                   13.36000   13.43000  -0.07000   -0.52122
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                         9.98890    9.98810   0.00080    0.00801
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.00040    9.99790   0.00250    0.02501
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                         9.97400    9.97500  -0.00100   -0.01003
野村巴西基金                                                        6.84000    6.85000  -0.01000   -0.14599
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.31000   11.26000   0.05000    0.44405
野村台灣高股息基金                                                 24.05000   24.08000  -0.03000   -0.12458
野村台灣運籌基金                                                   34.63000   34.56000   0.07000    0.20255
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.60390    9.60430  -0.00040   -0.00416
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.58490    9.58310   0.00180    0.01878
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.63280    9.63260   0.00020    0.00208
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.03230   10.03270  -0.00040   -0.00399
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.91790    9.91610   0.00180    0.01815
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.77550    9.77530   0.00020    0.00205
野村平衡基金                                                       18.46000   18.46000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.71000   13.73000  -0.02000   -0.14567
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
野村全球生技醫療基金                                               17.08000   17.01000   0.07000    0.41152
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.08430   10.08360   0.00070    0.00694
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.05970   10.05820   0.00150    0.01491
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.96720    9.96770  -0.00050   -0.00502
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.22470   10.22400   0.00070    0.00685
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.17370   10.17220   0.00150    0.01475
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.08120   10.08170  -0.00050   -0.00496
野村全球品牌基金                                                   26.76000   26.85000  -0.09000   -0.33520
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.68000   12.68000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.18000   19.18000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.55050   10.54200   0.00850    0.08063
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.63660   10.62410   0.01250    0.11766
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.44700   10.43660   0.01040    0.09965
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.97780    8.97340   0.00440    0.04903
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.76450    8.76060   0.00390    0.04452
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.32590    8.32380   0.00210    0.02523
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.05100   11.04550   0.00550    0.04979
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.52010   10.51530   0.00480    0.04565
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.07240   10.06990   0.00250    0.02483
野村成長基金                                                       28.34000   28.38000  -0.04000   -0.14094
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.46730    8.48000  -0.01270   -0.14976
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.49170    8.50400  -0.01230   -0.14464
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.64000    8.65460  -0.01460   -0.16870
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.37540    9.38950  -0.01410   -0.15017
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.27230    9.28570  -0.01340   -0.14431
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.42770    9.44360  -0.01590   -0.16837
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.37000   12.45000  -0.08000   -0.64257
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.40840    9.40060   0.00780    0.08297
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.46550    9.45820   0.00730    0.07718
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.54020    9.53490   0.00530    0.05559
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.31280   10.30270   0.01010    0.09803
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.20310   10.19520   0.00790    0.07749
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.28650   10.28080   0.00570    0.05544
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.47350    8.47930  -0.00580   -0.06840
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.06690    9.07250  -0.00560   -0.06172
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.96250    8.96690  -0.00440   -0.04907
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.34570   13.35480  -0.00910   -0.06814
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.46170   12.46930  -0.00760   -0.06095
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.13190   10.13690  -0.00500   -0.04932
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.25640   10.25580   0.00060    0.00585
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.26800   10.26590   0.00210    0.02046
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.24800   10.24740   0.00060    0.00586
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.33630   10.33570   0.00060    0.00581
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.33680   10.33470   0.00210    0.02032
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.30120   10.30060   0.00060    0.00582
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.15780   10.15490   0.00290    0.02856
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.14130   10.13740   0.00390    0.03847
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.13800   10.13600   0.00200    0.01973
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.98310    9.97920   0.00390    0.03908
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.92480    9.92060   0.00420    0.04234
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.58710    9.58170   0.00540    0.05636
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07270    9.06930   0.00340    0.03749
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.21010   11.20590   0.00420    0.03748
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.01830   10.03130  -0.01300   -0.12959
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.14510   11.15760  -0.01250   -0.11203
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.60480   10.61650  -0.01170   -0.11021
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.34830   10.36180  -0.01350   -0.13029
野村泰國基金                                                       42.04000   42.13000  -0.09000   -0.21362
野村高科技基金                                                      9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.18350   10.20160  -0.01810   -0.17742
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.04480   10.06170  -0.01690   -0.16796
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.48260   10.49290  -0.01030   -0.09816
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.47540    9.49010  -0.01470   -0.15490
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.39070    9.40760  -0.01690   -0.17964
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.42650    9.45790  -0.03140   -0.33200
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.80740   11.82750  -0.02010   -0.16994
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.43200   13.44280  -0.01080   -0.08034
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.78040   10.79720  -0.01680   -0.15560
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.69160   10.71080  -0.01920   -0.17926
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.90250   10.93880  -0.03630   -0.33185
野村貨幣市場基金                                                   16.30820   16.30700   0.00120    0.00736
野村新馬基金                                                       15.44000   15.47000  -0.03000   -0.19392
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.19340   10.20170  -0.00830   -0.08136
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.40480   10.39850   0.00630    0.06059
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.42270   10.41910   0.00360    0.03455
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.01990   10.02130  -0.00140   -0.01397
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.00830   10.00860  -0.00030   -0.00300
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.97660    9.97840  -0.00180   -0.01804
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.22120   10.22260  -0.00140   -0.01370
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.17120   10.17150  -0.00030   -0.00295
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.22520   10.22700  -0.00180   -0.01760
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.04600   10.02400   0.02200    0.21947
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.07980   10.05320   0.02660    0.26459
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.97170    9.94760   0.02410    0.24227
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.31840   10.29580   0.02260    0.21951
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.31540   10.28820   0.02720    0.26438
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.20650   10.18190   0.02460    0.24161
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.23170   10.21640   0.01530    0.14976
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.85650    7.84490   0.01160    0.14787
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.90930   11.89180   0.01750    0.14716
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.82000    7.89000  -0.07000   -0.88720
野村精選貨幣市場基金                                               12.09930   12.09880   0.00050    0.00413
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.65000    7.61000   0.04000    0.52562
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
野村積極成長基金                                                   11.98000   12.00000  -0.02000   -0.16667
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.23000   33.13000   0.10000    0.30184
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.41840   10.40670   0.01170    0.11243
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51960    8.50960   0.01000    0.11751
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87080    7.86100   0.00980    0.12467
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72650    7.71800   0.00850    0.11013
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.94390   11.92980   0.01410    0.11819
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.71980   10.70650   0.01330    0.12422
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.55910   10.54740   0.01170    0.11093
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
野村環球基金-人民幣計價                                            16.16000   16.17000  -0.01000   -0.06184
野村環球基金-美元計價                                              12.63000   12.64000  -0.01000   -0.07911
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.65000   17.67000  -0.02000   -0.11319
野村鴻利基金                                                       21.94000   21.92000   0.02000    0.09124
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88410   16.88330   0.00080    0.00474
野村鴻運基金                                                       18.80000   18.76000   0.04000    0.21322
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.70000   12.76000  -0.06000   -0.47022
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.76000   14.77000  -0.01000   -0.06770
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.28320   10.27630   0.00690    0.06714
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.47820   13.46930   0.00890    0.06608
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.21820   10.20870   0.00950    0.09306
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45420   10.43700   0.01720    0.16480
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.97650    9.97170   0.00480    0.04814
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.17680   10.16450   0.01230    0.12101
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.89570    9.88720   0.00850    0.08597
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.99070    9.98020   0.01050    0.10521
凱基台商天下基金                                                   12.90000   12.94000  -0.04000   -0.30912
凱基台灣精五門基金                                                 19.99000   19.76000   0.23000    1.16397
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.14220   40.52800  -0.38580   -0.95193
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   41.20570   41.21690  -0.01120   -0.02717
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.88050   42.93200  -0.05150   -0.11996
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.59800   10.60850  -0.01050   -0.09898
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   39.79050   40.17710  -0.38660   -0.96224
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         40.03080   40.35040  -0.31960   -0.79206
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             39.80110   40.27300  -0.47190   -1.17175
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.64000   12.72000  -0.08000   -0.62893
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.74660   11.81800  -0.07140   -0.60416
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.56000   11.63000  -0.07000   -0.60189
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57300   11.57220   0.00080    0.00691
凱基開創基金                                                       26.86000   26.59000   0.27000    1.01542
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.73000   21.69000   0.04000    0.18442
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.08590   21.03370   0.05220    0.24817
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.88000   16.98000  -0.10000   -0.58893
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.14250   16.24030  -0.09780   -0.60221
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.58000    7.63000  -0.05000   -0.65531
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.24000   11.30000  -0.06000   -0.53097
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.26630   11.31100  -0.04470   -0.39519
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.85360   11.87820  -0.02460   -0.20710
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.13000   12.16000  -0.03000   -0.24671
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.35000   12.38000  -0.03000   -0.24233
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.10950   12.14300  -0.03350   -0.27588
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.07170   10.06410   0.00760    0.07552
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.07310   10.06520   0.00790    0.07849
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.06610   10.06120   0.00490    0.04870
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.07170   10.06410   0.00760    0.07552
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.07310   10.06520   0.00790    0.07849
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.06610   10.06120   0.00490    0.04870
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.72000   13.72000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.34000   31.31000   0.03000    0.09582
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.01000   30.04000  -0.03000   -0.09987
富邦上証180基金                                                    32.07000   31.19000   0.88000    2.82142
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19280    0.19440  -0.00160   -0.82305
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.94000    5.99000  -0.05000   -0.83472
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.53000    6.76000  -0.23000   -3.40237
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   43.73000   40.39000   3.34000    8.26937
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.61040   11.68520  -0.07480   -0.64013
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.84210   10.90870  -0.06660   -0.61052
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.57220   10.63640  -0.06420   -0.60359
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.96530   10.02960  -0.06430   -0.64110
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.22780    9.28460  -0.05680   -0.61177
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.00670    9.06150  -0.05480   -0.60476
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        21.58460   21.60860  -0.02400   -0.11107
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.52880   11.52790   0.00090    0.00781
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.82510   10.81970   0.00540    0.04991
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.31900   13.31220   0.00680    0.05108
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.95620    1.95520   0.00100    0.05115
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.37500    9.37020   0.00480    0.05123
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42600    1.42530   0.00070    0.04911
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.99360   11.98610   0.00750    0.06257
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.75790    1.75670   0.00120    0.06831
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.17870   10.17240   0.00630    0.06193
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51160    1.51060   0.00100    0.06620
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.45320   10.44680   0.00640    0.06126
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.39600   10.39020   0.00580    0.05582
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.02000   15.07000  -0.05000   -0.33179
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.98000   19.90000   0.08000    0.40201
富邦日本東証基金                                                   20.77000   20.73000   0.04000    0.19296
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.60000   43.87000  -0.27000   -0.61545
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.78000   44.89000  -0.11000   -0.24504
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.14000   49.54000  -0.40000   -0.80743
富邦台灣心基金                                                     20.78000   20.65000   0.13000    0.62954
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.89000   44.28000  -0.39000   -0.88076
富邦台灣科技指數基金                                               51.63000   52.18000  -0.55000   -1.05404
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.82700   42.16180  -0.33480   -0.79408
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.24570   41.26120  -0.01550   -0.03757
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29800    0.29840  -0.00040   -0.13405
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51890    2.52020  -0.00130   -0.05158
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34560    0.34570  -0.00010   -0.02893
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.70760   10.71180  -0.00420   -0.03921
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.16820    2.16930  -0.00110   -0.05071
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32830    0.32840  -0.00010   -0.03045
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.15320    9.15680  -0.00360   -0.03932
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.27000   22.38000  -0.11000   -0.49151
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.75000   14.73000   0.02000    0.13578
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.53000   27.61000  -0.08000   -0.28975
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.67880   15.67770   0.00110    0.00702
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.66660   41.63800   0.02860    0.06869
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.79120   41.14670  -0.35550   -0.86398
富邦長紅基金                                                       58.40000   58.05000   0.35000    0.60293
富邦科技基金                                                       22.50000   22.42000   0.08000    0.35682
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.80060   40.82070  -0.02010   -0.04924
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.01820   40.46510  -0.44690   -1.10441
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          37.50290   37.66730  -0.16440   -0.43645
富邦恒生國企ETF基金                                                21.75000   21.49000   0.26000    1.20987
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              12.87000   13.00000  -0.13000   -1.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              30.79000   30.11000   0.68000    2.25839
富邦高成長基金                                                     22.41000   22.27000   0.14000    0.62865
富邦基金A類型                                                      12.55000   12.50000   0.05000    0.40000
富邦基金I類型                                                      12.55000   12.50000   0.05000    0.40000
富邦深証100基金                                                    10.40000    9.92000   0.48000    4.83871
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.86000   19.86000   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41500    0.41450   0.00050    0.12063
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.31870   12.30490   0.01380    0.11215
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.32560    9.31510   0.01050    0.11272
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29980    0.29950   0.00030    0.10017
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.59460    8.58490   0.00970    0.11299
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.72220    9.76010  -0.03790   -0.38832
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.24510   10.28780  -0.04270   -0.41505
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.28190    9.31810  -0.03620   -0.38849
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.77650    9.81720  -0.04070   -0.41458
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.36000   18.40000  -0.04000   -0.21739
富邦精準基金                                                       43.18000   42.90000   0.28000    0.65268
富邦精銳中小基金                                                   10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.10000   16.88000   0.22000    1.30332
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.29000   20.44000  -0.15000   -0.73386
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.63000    7.59000   0.04000    0.52701
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.25000   14.39000  -0.14000   -0.97290
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.38000   19.38000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.01060   10.06180  -0.05120   -0.50886
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.25910   10.30120  -0.04210   -0.40869
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.35110   10.39910  -0.04800   -0.46158
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.61470    9.66390  -0.04920   -0.50911
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.80860    9.84880  -0.04020   -0.40817
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.88090    9.92670  -0.04580   -0.46138
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富達台灣成長基金                                                   29.59000   29.76000  -0.17000   -0.57124
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.93860    9.95060  -0.01200   -0.12060
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.94860    9.96140  -0.01280   -0.12850
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.86710    9.88260  -0.01550   -0.15684
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.05010   10.06180  -0.01170   -0.11628
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.07390   10.08700  -0.01310   -0.12987
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.99140   10.00710  -0.01570   -0.15689
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.52370    8.51240   0.01130    0.13275
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.16790    9.15660   0.01130    0.12341
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.81090    8.80260   0.00830    0.09429
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.91650    9.90320   0.01330    0.13430
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.00800    9.99580   0.01220    0.12205
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.63360    9.62450   0.00910    0.09455
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.74110    9.73170   0.00940    0.09659
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.47560    8.48150  -0.00590   -0.06956
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.67250    9.68020  -0.00770   -0.07954
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.05460    9.06430  -0.00970   -0.10701
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.91140   10.91900  -0.00760   -0.06960
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.76680   10.77540  -0.00860   -0.07981
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.17410   10.18500  -0.01090   -0.10702
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.21850    9.22830  -0.00980   -0.10620
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.06800   10.07870  -0.01070   -0.10616
富達卓越領航全球組合基金                                           14.84000   14.92000  -0.08000   -0.53619
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.71090    8.71910  -0.00820   -0.09405
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.54720    9.55710  -0.00990   -0.10359
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.14200    9.15410  -0.01210   -0.13218
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.23000   10.23960  -0.00960   -0.09375
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.28880   10.29940  -0.01060   -0.10292
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.89840    9.91150  -0.01310   -0.13217
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.25260    9.26460  -0.01200   -0.12953
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.01310   10.02610  -0.01300   -0.12966
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.02000    9.09000  -0.07000   -0.77008
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.23000    7.26000  -0.03000   -0.41322
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.31000    8.34000  -0.03000   -0.35971
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.84010    9.83430   0.00580    0.05898
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.38250    9.37860   0.00390    0.04158
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.91300    8.91070   0.00230    0.02581
富蘭克林華美中華基金                                               11.42000   11.56000  -0.14000   -1.21107
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.62000   20.69000  -0.07000   -0.33833
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.15000   20.14000   0.01000    0.04965
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.78890    7.80260  -0.01370   -0.17558
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.90940    8.92310  -0.01370   -0.15353
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.76530    9.78030  -0.01500   -0.15337
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.25480    9.27100  -0.01620   -0.17474
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.28120   11.27290   0.00830    0.07363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.66210    8.65570   0.00640    0.07394
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.93060    8.92400   0.00660    0.07396
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.65780   13.62660   0.03120    0.22896
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.07100   10.04810   0.02290    0.22790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.31950   10.31200   0.00750    0.07273
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60670    7.60120   0.00550    0.07236
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99820    8.99170   0.00650    0.07229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.85660   10.85100   0.00560    0.05161
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.47270    7.46890   0.00380    0.05088
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.85940    8.85480   0.00460    0.05195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.58470   10.56930   0.01540    0.14571
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.62700    7.61590   0.01110    0.14575
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.06580    8.06470   0.00110    0.01364
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13730    9.13430   0.00300    0.03284
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.06660   10.06330   0.00330    0.03279
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.64540   12.64380   0.00160    0.01265
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.02000    8.03000  -0.01000   -0.12453
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.22000    8.23000  -0.01000   -0.12151
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.29000    8.25000   0.04000    0.48485
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.46000   11.40000   0.06000    0.52632
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.42000    8.45000  -0.03000   -0.35503
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.79090   12.78530   0.00560    0.04380
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
富蘭克林華美第一富基金                                             36.79000   36.68000   0.11000    0.29989
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.33100   10.33020   0.00080    0.00774
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.60000   13.65000  -0.05000   -0.36630
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.02000   13.06000  -0.04000   -0.30628
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.07000   15.12000  -0.05000   -0.33069
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.97500    6.97210   0.00290    0.04159
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.56590   10.57390  -0.00800   -0.07566
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.44820    9.44320   0.00500    0.05295
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.15430   11.14850   0.00580    0.05202
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72500    6.72280   0.00220    0.03272
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.91870    8.91410   0.00460    0.05160
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.28820   10.28290   0.00530    0.05154
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.61750   10.61410   0.00340    0.03203
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    63.22000   63.71000  -0.49000   -0.76911
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    62.49000   63.05000  -0.56000   -0.88818
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.49000   20.49000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.79020   11.78690   0.00330    0.02800
復華人生目標基金                                                   37.29790   37.16520   0.13270    0.35705
復華大中華中小策略基金                                              8.38000    8.45000  -0.07000   -0.82840
復華中小精選基金                                                   64.53000   64.69000  -0.16000   -0.24733
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.74030   53.59050   0.14980    0.27953
復華中國特選信用債券ETF基金                                        60.73500   60.72590   0.00910    0.01499
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.12000    8.12000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.33000   11.38000  -0.05000   -0.43937
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
復華台灣智能基金                                                   11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
復華全方位基金                                                     27.83000   27.82000   0.01000    0.03595
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.37000   12.41000  -0.04000   -0.32232
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.36000   19.43000  -0.07000   -0.36027
復華全球平衡基金-美元                                               9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.39000   19.44000  -0.05000   -0.25720
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.08000   14.10000  -0.02000   -0.14184
復華全球原物料基金                                                  8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.16000   12.26000  -0.10000   -0.81566
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.67210   11.66920   0.00290    0.02485
復華全球債券基金                                                   13.72830   13.75650  -0.02820   -0.20499
復華全球債券組合基金                                               14.77000   14.76000   0.01000    0.06775
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.20000   14.28000  -0.08000   -0.56022
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
復華有利貨幣市場基金                                               13.46910   13.46810   0.00100    0.00742
復華亞太平衡基金                                                   11.54000   11.59000  -0.05000   -0.43141
復華亞太成長基金                                                   12.74000   12.76000  -0.02000   -0.15674
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
復華東協世紀基金                                                   12.41000   12.48000  -0.07000   -0.56090
復華南非幣長期收益基金A                                            13.68000   13.66000   0.02000    0.14641
復華南非幣長期收益基金B                                             8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      60.27200   60.94170  -0.66970   -1.09892
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.82000   20.72000   0.10000    0.48263
復華美國新星基金-美元                                              12.11000   12.14000  -0.03000   -0.24712
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.23000   12.26000  -0.03000   -0.24470
復華恒生基金                                                       21.76000   21.57000   0.19000    0.88085
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.18000    8.22000  -0.04000   -0.48662
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.76000   32.42000   0.34000    1.04874
復華神盾基金                                                       24.43120   24.23650   0.19470    0.80333
復華高成長基金                                                     64.77000   64.62000   0.15000    0.23213
復華高益策略組合基金                                               13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
復華貨幣市場基金                                                   14.43120   14.43010   0.00110    0.00762
復華富時不動產證券化基金                                           18.21000   18.25000  -0.04000   -0.21918
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.04000   48.18000  -0.14000   -0.29058
復華復華基金                                                       20.20000   20.15000   0.05000    0.24814
復華華人世紀基金                                                   16.37000   16.48000  -0.11000   -0.66748
復華傳家二號基金                                                   29.62340   29.48440   0.13900    0.47144
復華傳家基金                                                       20.70760   20.55780   0.14980    0.72868
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.16000   15.16000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.85000   13.85000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
復華新興人民幣債券基金A                                            11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.82000   19.83000  -0.01000   -0.05043
復華新興市場企業債券ETF基金                                        63.41000   63.55000  -0.14000   -0.22030
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.45000    5.44000   0.01000    0.18382
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.27000   12.26000   0.01000    0.08157
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.13000   12.11000   0.02000    0.16515
復華新興市場短期收益基金                                           11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                23.76000   23.04000   0.72000    3.12500
復華數位經濟基金                                                   45.94000   45.88000   0.06000    0.13078
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.63830    9.63260   0.00570    0.05917
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.46780    9.46340   0.00440    0.04649
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.15810   10.15210   0.00600    0.05910
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.84730    9.84280   0.00450    0.04572
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.79730    9.79080   0.00650    0.06639
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.29110   10.28690   0.00420    0.04083
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.53100    9.52210   0.00890    0.09347
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.03270   10.02590   0.00680    0.06782
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.87140    9.86220   0.00920    0.09329
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.37460   10.36760   0.00700    0.06752
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.31230   10.29540   0.01690    0.16415
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.27070   10.25750   0.01320    0.12869
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.26070   10.25010   0.01060    0.10341
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.11170   10.08840   0.02330    0.23096
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.11370   11.06880   0.04490    0.40564
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.07340   10.05450   0.01890    0.18798
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.28410   10.26040   0.02370    0.23099
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.42350   11.37740   0.04610    0.40519
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.20830   10.18920   0.01910    0.18745
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.23380   10.21720   0.01660    0.16247
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.02960   10.01770   0.01190    0.11879
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.13220   10.10040   0.03180    0.31484
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.04610   10.03820   0.00790    0.07870
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.02780   10.01600   0.01180    0.11781
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.13090   10.09910   0.03180    0.31488
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.04240   10.03460   0.00780    0.07773
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.42270   10.41230   0.01040    0.09988
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.41980   10.41260   0.00720    0.06915
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.39750   10.39300   0.00450    0.04330
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06490    9.06690  -0.00200   -0.02206
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.38710    8.38000   0.00710    0.08473
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.34070    8.33590   0.00480    0.05758
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.57360   11.57620  -0.00260   -0.02246
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.74390   10.73490   0.00900    0.08384
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.80870   10.80240   0.00630    0.05832
景順主流基金                                                       16.67000   16.63000   0.04000    0.24053
景順台灣科技基金                                                   29.07000   28.96000   0.11000    0.37983
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
景順全球科技基金                                                   21.95000   21.98000  -0.03000   -0.13649
景順全球康健基金                                                   19.26000   19.35000  -0.09000   -0.46512
景順貨幣市場基金                                                   15.96890   15.96800   0.00090    0.00564
景順潛力基金                                                       30.75000   30.64000   0.11000    0.35901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.23000   14.24000  -0.01000   -0.07022
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.26000   13.28000  -0.02000   -0.15060
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59150    8.59600  -0.00450   -0.05235
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.11000    8.10190   0.00810    0.09998
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.23100   11.23730  -0.00630   -0.05606
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57810   10.56760   0.01050    0.09936
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.10000    8.15000  -0.05000   -0.61350
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.00000    8.02000  -0.02000   -0.24938
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.71000   11.75000  -0.04000   -0.34043
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.47870    9.47610   0.00260    0.02744
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.64950    9.64940   0.00010    0.00104
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.91910    9.91640   0.00270    0.02723
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.10160   10.10150   0.00010    0.00099
華南永昌永昌基金                                                   19.23000   19.31000  -0.08000   -0.41429
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.48420   14.46880   0.01540    0.10644
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
華南永昌全球精品基金                                               15.73000   15.78000  -0.05000   -0.31686
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.81000   12.81000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.68000   12.68000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             11.84000   11.88000  -0.04000   -0.33670
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.24810   16.24680   0.00130    0.00800
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.25310   24.25280   0.00030    0.00124
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96710   11.96630   0.00080    0.00669
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.52720   10.52190   0.00530    0.05037
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.71120   10.70130   0.00990    0.09251
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96230    9.95770   0.00460    0.04620
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.09550   10.08620   0.00930    0.09221
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.34190   10.33910   0.00280    0.02708
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.46630   10.45750   0.00880    0.08415
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.88460    9.88190   0.00270    0.02732
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.99040    9.98310   0.00730    0.07312
華頓中小型基金                                                     21.08000   21.12000  -0.04000   -0.18939
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.62080   11.69180  -0.07100   -0.60726
華頓台灣基金                                                       24.01000   23.88000   0.13000    0.54439
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54780   11.54700   0.00080    0.00693
華頓全球時尚精品基金                                               16.49000   16.49000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                            13.61940   13.60770   0.01170    0.08598
華頓全球高收益債券基金B                                             8.16470    8.15770   0.00700    0.08581
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.04000    5.04000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.68250    2.68530  -0.00280   -0.10427
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.35350   12.35640  -0.00290   -0.02347
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40140    0.40140   0.00000    0.00000
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.71810   11.72170  -0.00360   -0.03071
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.45060   10.45570  -0.00510   -0.04878
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.72810   10.72290   0.00520    0.04849
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.54690    9.54220   0.00470    0.04925
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.97150   10.96330   0.00820    0.07479
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.80060    9.79270   0.00790    0.08067
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.86000   11.00000  -0.14000   -1.27273
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.63000    9.74000  -0.11000   -1.12936
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.35000   10.47000  -0.12000   -1.14613
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.53060    2.53010   0.00050    0.01976
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  1.99660    1.99720  -0.00060   -0.03004
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.12220   12.10930   0.01290    0.10653
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.59750    9.58740   0.01010    0.10535
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37800    0.37750   0.00050    0.13245
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30550    0.30500   0.00050    0.16393
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.37000    3.37000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.49000   15.51000  -0.02000   -0.12895
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.27000   23.35000  -0.08000   -0.34261
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.25000   12.28000  -0.03000   -0.24430
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.23000    8.27000  -0.04000   -0.48368
匯豐安富基金                                                       24.96000   25.01000  -0.05000   -0.19992
匯豐成功基金                                                       41.41000   41.69000  -0.28000   -0.67162
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56290    2.56440  -0.00150   -0.05849
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.27880    2.28020  -0.00140   -0.06140
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.71090   11.70780   0.00310    0.02648
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.92000    7.91680   0.00320    0.04042
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38430    0.38410   0.00020    0.05207
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33500    0.33480   0.00020    0.05974
匯豐金磚動力基金                                                   14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99840   14.99790   0.00050    0.00333
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.26000    5.32000  -0.06000   -1.12782
匯豐新鑽動力基金                                                   10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.49980    5.50960  -0.00980   -0.17787
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.23490    9.24490  -0.01000   -0.10817
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.17000   50.35000  -0.18000   -0.35750
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.17000   50.35000  -0.18000   -0.35750
匯豐龍騰電子基金                                                   35.16000   35.08000   0.08000    0.22805
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.35790   12.35160   0.00630    0.05101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.44000   17.44000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.36000    9.53000  -0.17000   -1.78384
新光中國成長基金(美元)                                              9.67000    9.82000  -0.15000   -1.52749
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.61000    9.76000  -0.15000   -1.53689
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.67510   10.70190  -0.02680   -0.25042
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.04300   10.03590   0.00710    0.07075
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.34090   10.33580   0.00510    0.04934
新光台灣富貴基金                                                   22.51000   22.55000  -0.04000   -0.17738
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.12000   20.12000   0.00000    0.00000
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.26570   40.16130   0.10440    0.25995
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    39.39840   39.68920  -0.29080   -0.73269
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.00000   10.94000   0.06000    0.54845
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.22430   10.25250  -0.02820   -0.27505
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.97430   10.00410  -0.02980   -0.29788
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.73570    9.76250  -0.02680   -0.27452
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.48350    9.51180  -0.02830   -0.29753
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.47940   15.47840   0.00100    0.00646
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.98000   22.00000  -0.02000   -0.09091
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.23000   22.25000  -0.02000   -0.08989
新光兩岸優勢基金                                                   11.12000   11.30000  -0.18000   -1.59292
新光店頭基金                                                       22.86000   22.86000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
新光特選內需收益ETF基金                                            19.29000   19.50000  -0.21000   -1.07692
新光創新科技基金                                                   13.20000   13.13000   0.07000    0.53313
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.05850   10.06630  -0.00780   -0.07749
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.25110   10.24940   0.00170    0.01659
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.81700    9.82080  -0.00380   -0.03869
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32000    9.32730  -0.00730   -0.07826
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.50540    9.50380   0.00160    0.01684
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09640    9.10000  -0.00360   -0.03956
新光澳幣八年期保本基金                                             10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
新光澳幣保本基金                                                   12.16000   12.15000   0.01000    0.08230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.33450   10.32720   0.00730    0.07069
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52590    9.51910   0.00680    0.07144
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.47980    9.47420   0.00560    0.05911
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.15500   10.14900   0.00600    0.05912
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.18060   10.17230   0.00830    0.08159
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49870    9.49100   0.00770    0.08113
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47670    9.47000   0.00670    0.07075
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.15720   10.15030   0.00690    0.06798
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.18000    7.17000   0.01000    0.13947
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.26780   10.26450   0.00330    0.03215
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.45570    9.45290   0.00280    0.02962
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.15490   10.15150   0.00340    0.03349
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.45890    9.45570   0.00320    0.03384
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.52970    9.52910   0.00060    0.00630
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.28400   10.28320   0.00080    0.00778
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.33410   14.33220   0.00190    0.01326
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.53390    8.53280   0.00110    0.01289
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.80470   41.78130   0.02340    0.05601
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.09790   38.39830  -0.30040   -0.78233
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.29050   40.65560  -0.36510   -0.89803
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.66570   39.06320  -0.39750   -1.01758
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 41.69910   42.16870  -0.46960   -1.11362
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                43.01690   42.95120   0.06570    0.15296
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.54090   40.86550  -0.32460   -0.79431
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.29480   10.28860   0.00620    0.06026
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.49180   39.96600  -0.47420   -1.18651
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.37020   11.36940   0.00080    0.00704
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.37690   10.36360   0.01330    0.12833
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.99850   12.11850  -0.12000   -0.99022
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.22680    9.30520  -0.07840   -0.84254
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
群益大印度基金-人民幣                                              12.11260   12.19390  -0.08130   -0.66673
群益大印度基金-美元                                                11.72000   11.78110  -0.06110   -0.51863
群益大印度基金-新臺幣                                              11.09000   11.15000  -0.06000   -0.53812
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.35360   11.33680   0.01680    0.14819
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.26500   11.23150   0.03350    0.29827
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.28980   10.27460   0.01520    0.14794
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.31430    9.28670   0.02760    0.29720
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.11240    9.09890   0.01350    0.14837
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.28230    8.25770   0.02460    0.29790
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.59180    8.57910   0.01270    0.14803
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.07170    8.04770   0.02400    0.29822
群益中小型股基金                                                   43.20000   43.04000   0.16000    0.37175
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.92860    9.98040  -0.05180   -0.51902
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.48370    9.51900  -0.03530   -0.37084
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.87590    8.91120  -0.03530   -0.39613
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.57350    8.61820  -0.04470   -0.51867
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.18850    8.21900  -0.03050   -0.37109
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.66460    7.69510  -0.03050   -0.39636
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.22310   10.21170   0.01140    0.11164
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.24530   11.23260   0.01270    0.11306
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.92360   10.91090   0.01270    0.11640
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.06310   10.05370   0.00940    0.09350
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.26190    8.37730  -0.11540   -1.37753
群益中國新機會基金N-美元                                            7.80570    7.90290  -0.09720   -1.22993
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.32000    8.43000  -0.11000   -1.30486
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.32720    7.42950  -0.10230   -1.37694
群益中國新機會基金-美元                                             8.34580    8.44970  -0.10390   -1.22963
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.94000    8.05000  -0.11000   -1.36646
群益平衡王基金                                                     19.50570   19.45980   0.04590    0.23587
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.12000    6.12000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.14400   11.16470  -0.02070   -0.18541
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.94400   10.94800  -0.00400   -0.03654
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.74680    9.76490  -0.01810   -0.18536
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.57100    9.57450  -0.00350   -0.03656
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.12510   10.12720  -0.00210   -0.02074
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.90500    9.90820  -0.00320   -0.03230
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.18880    9.19080  -0.00200   -0.02176
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.13610    9.13900  -0.00290   -0.03173
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.18380   10.18600  -0.00220   -0.02160
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.21590   10.21910  -0.00320   -0.03131
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35090    9.35290  -0.00200   -0.02138
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.77520    9.77830  -0.00310   -0.03170
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.55530   10.55720  -0.00190   -0.01800
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.44210    7.44340  -0.00130   -0.01747
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.34580   10.33980   0.00600    0.05803
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.20770   10.20150   0.00620    0.06078
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.29270   10.28900   0.00370    0.03596
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.87290    9.86720   0.00570    0.05777
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.80680    9.80080   0.00600    0.06122
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.88860    9.88510   0.00350    0.03541
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.34600   10.34000   0.00600    0.05803
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.20760   10.20140   0.00620    0.06078
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.29280   10.28920   0.00360    0.03499
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.87290    9.86720   0.00570    0.05777
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.80670    9.80080   0.00590    0.06020
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.88860    9.88510   0.00350    0.03541
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.73310    9.68830   0.04480    0.46241
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.92610   15.85290   0.07320    0.46175
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.67000   15.61000   0.06000    0.38437
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.55000   11.61000  -0.06000   -0.51680
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.87860    9.93210  -0.05350   -0.53866
群益印度中小基金N-美元                                              8.53210    8.56540  -0.03330   -0.38877
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.04000    8.08000  -0.04000   -0.49505
群益印度中小基金-人民幣                                            13.37330   13.44560  -0.07230   -0.53772
群益印度中小基金-美元                                              12.20320   12.25080  -0.04760   -0.38855
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.08000   14.14000  -0.06000   -0.42433
群益多利策略組合基金                                               11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
群益多重收益組合基金                                               13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.10000   15.10000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       24.13210   24.11270   0.01940    0.08046
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12610   16.12490   0.00120    0.00744
群益那斯達克生技基金                                               23.30000   22.97000   0.33000    1.43666
群益亞太中小基金                                                   10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.01000   16.04000  -0.03000   -0.18703
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.01360   10.01720  -0.00360   -0.03594
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.53140    7.53410  -0.00270   -0.03584
群益店頭市場基金                                                   88.81000   88.71000   0.10000    0.11273
群益東方盛世基金                                                    8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
群益東協成長基金-人民幣                                            12.83590   12.93180  -0.09590   -0.74158
群益東協成長基金-美元                                              11.59190   11.66100  -0.06910   -0.59257
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.44000   11.51000  -0.07000   -0.60817
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.11950   11.12310  -0.00360   -0.03237
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.53850   10.53940  -0.00090   -0.00854
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.94670    9.94990  -0.00320   -0.03216
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.39800    9.40110  -0.00310   -0.03297
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.90990    8.91070  -0.00080   -0.00898
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.40780    8.41050  -0.00270   -0.03210
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.28530   10.28850  -0.00320   -0.03110
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.19700    9.20000  -0.00300   -0.03261
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.06840    9.06910  -0.00070   -0.00772
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.39260    9.39560  -0.00300   -0.03193
群益長安基金                                                       26.88000   26.64000   0.24000    0.90090
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.97590    9.96010   0.01580    0.15863
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.09080   15.06690   0.02390    0.15863
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
群益真善美基金                                                     16.00090   15.93710   0.06380    0.40032
群益馬拉松基金                                                    111.80000  111.61000   0.19000    0.17024
群益深証中小板基金                                                 12.78000   12.36000   0.42000    3.39806
群益創新科技基金                                                   32.10000   32.08000   0.02000    0.06234
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.02740    9.09680  -0.06940   -0.76291
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.54820    8.60100  -0.05280   -0.61388
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.83090    9.90640  -0.07550   -0.76213
群益華夏盛世基金-美元                                               9.42550    9.48370  -0.05820   -0.61368
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.51000   15.61000  -0.10000   -0.64061
群益奧斯卡基金                                                     27.26000   27.23000   0.03000    0.11017
群益新興金鑽基金-美元                                              11.69220   11.76910  -0.07690   -0.65341
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
群益葛萊美基金                                                     23.19000   23.11000   0.08000    0.34617
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.59000   20.66000  -0.07000   -0.33882
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.32000    8.28000   0.04000    0.48309
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.53000   12.65000  -0.12000   -0.94862
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.48260   10.48420  -0.00160   -0.01526
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.60610   10.59990   0.00620    0.05849
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.59520   10.59170   0.00350    0.03304
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.48250   10.48410  -0.00160   -0.01526
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.60610   10.59990   0.00620    0.05849
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.59520   10.59170   0.00350    0.03304
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.48250   10.48410  -0.00160   -0.01526
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.60620   10.60000   0.00620    0.05849
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.48250   10.48400  -0.00150   -0.01431
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.60610   10.59990   0.00620    0.05849
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.30200   12.30450  -0.00250   -0.02032
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.39910   11.40270  -0.00360   -0.03157
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.31050   11.31800  -0.00750   -0.06627
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.57240    8.57410  -0.00170   -0.01983
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.92850    8.93130  -0.00280   -0.03135
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.48700    8.49260  -0.00560   -0.06594
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.87900    9.88210  -0.00310   -0.03137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       28.06000   28.12000  -0.06000   -0.21337
德信中國精選成長基金                                               11.95000   12.07000  -0.12000   -0.99420
德信台灣主流中小基金                                               18.09000   18.00000   0.09000    0.50000
德信新興股票組合基金                                               10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96170   11.96080   0.00090    0.00752
德信萬瑞基金                                                       10.81580   10.81760  -0.00180   -0.01664
德信數位時代基金                                                   29.24000   29.31000  -0.07000   -0.23883
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.39300   10.38580   0.00720    0.06933
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.33510   10.32840   0.00670    0.06487
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69130   11.69040   0.00090    0.00770
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.86000   14.71000   0.15000    1.01971
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.07000   18.11000  -0.04000   -0.22087
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.26280   10.26980  -0.00700   -0.06816
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.11990   15.13070  -0.01080   -0.07138
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.21670    8.22000  -0.00330   -0.04015
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11590   11.11580   0.00010    0.00090
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.77770   11.77750   0.00020    0.00170
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.57310   13.57820  -0.00510   -0.03756
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摩根大歐洲基金                                                     16.83000   16.86000  -0.03000   -0.17794
摩根中小基金                                                       22.57000   22.36000   0.21000    0.93918
摩根中國A股基金                                                    13.98000   14.00000  -0.02000   -0.14286
摩根中國A股基金(美元)                                              11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
摩根中國亮點基金                                                   12.97000   13.05000  -0.08000   -0.61303
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.36620   11.35190   0.01430    0.12597
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.40700   12.39820   0.00880    0.07098
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.68720    9.67300   0.01420    0.14680
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.02060   13.00410   0.01650    0.12688
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.79540   14.78530   0.01010    0.06831
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.22000   19.15000   0.07000    0.36554
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.22000   19.15000   0.07000    0.36554
摩根台灣增長基金                                                   48.27000   48.31000  -0.04000   -0.08280
摩根平衡基金                                                       27.25000   27.32000  -0.07000   -0.25622
摩根全球α基金                                                     18.47000   18.47000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   15.40920   15.40240   0.00680    0.04415
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44150    9.44300  -0.00150   -0.01588
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.44680   10.44920  -0.00240   -0.02297
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.92920    9.92900   0.00020    0.00201
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.35880   11.36060  -0.00180   -0.01584
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.08960   10.08940   0.00020    0.00198
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.72200   10.74320  -0.02120   -0.19733
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.99340   14.02120  -0.02780   -0.19827
摩根亞洲基金                                                       57.00000   57.09000  -0.09000   -0.15765
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.41400    8.41820  -0.00420   -0.04989
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.85220    9.85650  -0.00430   -0.04363
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.75700    8.75960  -0.00260   -0.02968
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.52680   12.53280  -0.00600   -0.04787
摩根東方內需機會基金                                               18.06000   18.09000  -0.03000   -0.16584
摩根東方科技基金                                                   31.83000   31.88000  -0.05000   -0.15684
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.95000   11.99000  -0.04000   -0.33361
摩根金龍收成基金                                                   21.41000   21.44000  -0.03000   -0.13993
摩根第一貨幣市場基金                                               15.10990   15.10900   0.00090    0.00596
摩根絕對日本基金                                                   13.15000   13.19000  -0.04000   -0.30326
摩根新金磚五國基金                                                 11.84000   11.81000   0.03000    0.25402
摩根新絲路基金                                                      9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
摩根新興35基金                                                     13.49000   13.52000  -0.03000   -0.22189
摩根新興日本基金                                                   22.62000   22.67000  -0.05000   -0.22056
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.32210    7.31710   0.00500    0.06833
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.55250    9.55300  -0.00050   -0.00523
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.43950    9.43130   0.00820    0.08694
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.93100   10.92340   0.00760    0.06958
摩根新興科技基金                                                   52.78000   52.43000   0.35000    0.66756
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.71760    8.72170  -0.00410   -0.04701
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.42780    9.43200  -0.00420   -0.04453
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.93350    8.93570  -0.00220   -0.02462
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.20550   10.21020  -0.00470   -0.04603
摩根龍揚基金                                                       31.98000   32.02000  -0.04000   -0.12492
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.23420    9.22360   0.01060    0.11492
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.29120   11.27830   0.01290    0.11438
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.05070   10.05300  -0.00230   -0.02288
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.37510   10.36390   0.01120    0.10807
聯邦中國龍基金                                                     24.87000   24.68000   0.19000    0.76985
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.18370   12.17080   0.01290    0.10599
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.35010   11.33930   0.01080    0.09524
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.26440   10.25670   0.00770    0.07507
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.27090   10.26030   0.01060    0.10331
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.62560    9.61640   0.00920    0.09567
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.69880    8.69220   0.00660    0.07593
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.02330   10.03700  -0.01370   -0.13649
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.06160   10.07800  -0.01640   -0.16273
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.68740    9.67180   0.01560    0.16129
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.81620    9.80300   0.01320    0.13465
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.30960    9.29460   0.01500    0.16138
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.43110    9.41840   0.01270    0.13484
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.20470   11.18140   0.02330    0.20838
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.93920   10.91860   0.02060    0.18867
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.10140   10.08480   0.01660    0.16460
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.47100   10.44940   0.02160    0.20671
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.20580   10.18660   0.01920    0.18848
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.42690    9.41130   0.01560    0.16576
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.44140   22.28510   0.15630    0.70137
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.35290    9.37130  -0.01840   -0.19634
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.63810    9.65960  -0.02150   -0.22258
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.32320    9.34150  -0.01830   -0.19590
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.61460    9.63600  -0.02140   -0.22208
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19580   13.19480   0.00100    0.00758
聯邦精選科技基金                                                   12.44000   12.33000   0.11000    0.89213
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.28500   16.26940   0.01560    0.09589
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.32910   12.33440  -0.00530   -0.04297
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.67980   11.69630  -0.01650   -0.14107
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.15250   11.16830  -0.01580   -0.14147
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.04030   12.03600   0.00430    0.03573
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.14710   11.14810  -0.00100   -0.00897
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.48220   10.47820   0.00400    0.03817
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.51750    8.51830  -0.00080   -0.00939
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聯博大利基金                                                       34.35000   34.35000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     16.79000   16.97000  -0.18000   -1.06070
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.40000   17.57000  -0.17000   -0.96756
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.48000   11.59000  -0.11000   -0.94909
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.82000   15.81000   0.01000    0.06325
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.05000   12.14000  -0.09000   -0.74135
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.78000   12.90000  -0.12000   -0.93023
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.97000   12.05000  -0.08000   -0.66390
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.66000  -0.05000   -0.65274
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.57000   11.65000  -0.08000   -0.68670
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.90000   14.93000  -0.03000   -0.20094
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.16000   14.20000  -0.04000   -0.28169
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.39000   14.52000  -0.13000   -0.89532
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.37000   14.49000  -0.12000   -0.82816
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.13000   15.29000  -0.16000   -1.04644
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.18000   20.20000  -0.02000   -0.09901
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.28000   18.30000  -0.02000   -0.10929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.55000   12.57000  -0.02000   -0.15911
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.66000   14.76000  -0.10000   -0.67751
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.46000   15.60000  -0.14000   -0.89744
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.53000   14.61000  -0.08000   -0.54757
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.60000   14.69000  -0.09000   -0.61266
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.77000   12.91000  -0.14000   -1.08443
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.83000   12.96000  -0.13000   -1.00309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.69000    8.78000  -0.09000   -1.02506
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.38000   13.51000  -0.13000   -0.96225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.80000   18.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.57000   17.58000  -0.01000   -0.05688
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.04000   13.13000  -0.09000   -0.68545
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.93000   14.05000  -0.12000   -0.85409
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.95000   13.02000  -0.07000   -0.53763
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.87000    7.92000  -0.05000   -0.63131
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.82000   12.90000  -0.08000   -0.62016
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.20000  -0.09000   -0.63380
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.14000   14.21000  -0.07000   -0.49261
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
聯博貨幣市場基金                                                   15.01950   15.01890   0.00060    0.00399
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.61520   10.61940  -0.00420   -0.03955
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.59670   13.66260  -0.06590   -0.48234
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.37260    7.41860  -0.04600   -0.62006
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.89000   13.98000  -0.09000   -0.64378
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.99000   14.06000  -0.07000   -0.49787
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.59620    9.60220  -0.00600   -0.06249
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                        9.95810    9.99770  -0.03960   -0.39609
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.72020    9.70800   0.01220    0.12567
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.71000    9.70020   0.00980    0.10103
瀚亞中小型股基金                                                   20.76000   20.73000   0.03000    0.14472
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.53000   11.59000  -0.06000   -0.51769
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.42000   12.46000  -0.04000   -0.32103
瀚亞巴西基金                                                        5.98000    5.95000   0.03000    0.50420
瀚亞外銷基金                                                       39.48000   39.51000  -0.03000   -0.07593
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.72630   10.74200  -0.01570   -0.14616
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.48970   10.48460   0.00510    0.04864
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.32820   12.32460   0.00360    0.02921
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.30380   10.32620  -0.02240   -0.21692
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.19940    7.21060  -0.01120   -0.15533
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.89780    7.89400   0.00380    0.04814
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.99170    7.98940   0.00230    0.02879
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.98970    7.00490  -0.01520   -0.21699
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.65090    8.64840   0.00250    0.02891
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.85720    8.87090  -0.01370   -0.15444
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.23410    9.22970   0.00440    0.04767
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.01720    9.01450   0.00270    0.02995
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.99260   10.02110  -0.02850   -0.28440
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.40030    9.45080  -0.05050   -0.53435
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.59420    9.61810  -0.02390   -0.24849
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.61610    9.64360  -0.02750   -0.28516
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.19000   13.28000  -0.09000   -0.67771
瀚亞印度基金-美元                                                  12.81000   12.87000  -0.06000   -0.46620
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.35000   28.49000  -0.14000   -0.49140
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.66000   12.62000   0.04000    0.31696
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.04000   15.07000  -0.03000   -0.19907
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.81000   11.87000  -0.06000   -0.50548
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.96110   12.01350  -0.05240   -0.43618
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.89700   13.99400  -0.09700   -0.69315
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.16800   11.18990  -0.02190   -0.19571
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.90320   10.92690  -0.02370   -0.21690
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.27130   12.33610  -0.06480   -0.52529
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.96010    8.99840  -0.03830   -0.42563
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.84330    9.90690  -0.06360   -0.64198
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.07620    9.09390  -0.01770   -0.19464
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.85030    8.86950  -0.01920   -0.21647
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.28030    9.33020  -0.04990   -0.53482
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.32760   14.33660  -0.00900   -0.06278
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.28550   10.31890  -0.03340   -0.32368
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.29210   12.29980  -0.00770   -0.06260
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.32000   20.27000   0.05000    0.24667
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59670   13.59570   0.00100    0.00736
瀚亞美國高科技基金                                                 26.74000   26.71000   0.03000    0.11232
瀚亞高科技基金                                                     57.67000   56.91000   0.76000    1.33544
瀚亞理財通基金                                                     26.07000   26.03000   0.04000    0.15367
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.40000    8.45000  -0.05000   -0.59172
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.34000    8.37000  -0.03000   -0.35842
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.49000    8.52000  -0.03000   -0.35211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.35000    8.40000  -0.05000   -0.59524
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.38000    8.41000  -0.03000   -0.35672
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.54000    8.59000  -0.05000   -0.58207
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
瀚亞菁華基金                                                       21.64000   21.41000   0.23000    1.07426
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.61590   13.60230   0.01360    0.09998
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.26290    9.25360   0.00930    0.10050
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.32780   10.37630  -0.04850   -0.46741
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.85520   10.91520  -0.06000   -0.54969
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.47090   10.49000  -0.01910   -0.18208
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.87740    9.89800  -0.02060   -0.20812
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.26340   10.32020  -0.05680   -0.55038
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.94890    7.98630  -0.03740   -0.46830
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.88800    7.93160  -0.04360   -0.54970
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.76290    8.77890  -0.01600   -0.18226
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.15080    8.16780  -0.01700   -0.20813
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.84340    7.88680  -0.04340   -0.55029
瀚亞電通網基金                                                     14.64000   14.56000   0.08000    0.54945
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.63380   13.63120   0.00260    0.01907
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.06870   10.09390  -0.02520   -0.24966
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.68950    9.68590   0.00360    0.03717
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.28510   11.28290   0.00220    0.01950
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.04000   10.97000   0.07000    0.63810
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