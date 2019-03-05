[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/03/04 108/02/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.99280 9.98020 0.01260 0.12625 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.99280 9.98020 0.01260 0.12625 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.03870 10.03030 0.00840 0.08375 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.03870 10.03030 0.00840 0.08375 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.30080 10.28910 0.01170 0.11371 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.10840 10.09690 0.01150 0.11390 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.20980 10.19920 0.01060 0.10393 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.10620 10.09570 0.01050 0.10400 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.41000 23.53000 -0.12000 -0.50999 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 26.72000 27.15000 -0.43000 -1.58379 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.52070 9.51510 0.00560 0.05885 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.93630 9.92910 0.00720 0.07251 中國信託台灣活力基金 13.93000 13.87000 0.06000 0.43259 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.95510 9.95160 0.00350 0.03517 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08500 9.08180 0.00320 0.03524 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.35480 10.34870 0.00610 0.05894 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41840 9.41290 0.00550 0.05843 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.61240 10.61040 0.00200 0.01885 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.10310 9.10140 0.00170 0.01868 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.17770 11.16840 0.00930 0.08327 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.88500 9.87680 0.00820 0.08302 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.30880 40.68850 -0.37970 -0.93319 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.69670 41.01810 -0.32140 -0.78356 中國信託智能運動基金-台幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 中國信託智能運動基金-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01440 11.01370 0.00070 0.00636 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.66610 9.66880 -0.00270 -0.02792 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.07690 9.07950 -0.00260 -0.02864 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.88570 9.88670 -0.00100 -0.01011 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27770 9.27860 -0.00090 -0.00970 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.92000 58.82000 0.10000 0.17001 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.83440 41.25590 -0.42150 -1.02167 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.70890 39.04580 -0.33690 -0.86283 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.54000 20.52000 0.02000 0.09747 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.59500 11.59420 0.00080 0.00690 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.98010 10.97430 0.00580 0.05285 元大上證50基金 32.86000 31.88000 0.98000 3.07403 元大大中華TMT基金-人民幣 11.05000 11.15000 -0.10000 -0.89686 元大大中華TMT基金-新台幣 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.46000 13.50000 -0.04000 -0.29630 元大大中華價值指數基金-美元 12.97900 13.00900 -0.03000 -0.23061 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.48400 17.52900 -0.04500 -0.25672 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.42400 10.47500 -0.05100 -0.48687 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.30100 10.34700 -0.04600 -0.44457 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.96000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 48.30400 48.24370 0.06030 0.12499 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.61470 10.62090 -0.00620 -0.05838 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.73250 9.73820 -0.00570 -0.05853 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03290 10.03410 -0.00120 -0.01196 元大巴西指數基金 7.15000 7.14500 0.00500 0.06998 元大巴菲特基金 25.04000 25.05000 -0.01000 -0.03992 元大日經225基金 27.45000 27.15000 0.30000 1.10497 元大台商收成基金 21.23000 21.27000 -0.04000 -0.18806 元大台灣50單日反向1倍基金 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583 元大台灣50單日正向2倍基金 35.50000 35.94000 -0.44000 -1.22426 元大台灣中型100基金 31.10000 30.94000 0.16000 0.51713 元大台灣加權股價指數基金 24.35900 24.44000 -0.08100 -0.33142 元大台灣卓越50基金 77.22000 77.91000 -0.69000 -0.88564 元大台灣金融基金 17.11000 17.22000 -0.11000 -0.63879 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.89000 29.89000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 26.26000 26.09000 0.17000 0.65159 元大台灣電子科技基金 33.33000 33.46000 -0.13000 -0.38852 元大全球ETF成長組合基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 元大全球ETF穩健組合基金 14.47000 14.52000 -0.05000 -0.34435 元大全球人工智慧ETF基金 22.02000 22.15000 -0.13000 -0.58691 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657 元大全球不動產證券化基金-美元 12.11200 12.15500 -0.04300 -0.35376 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.87000 6.91000 -0.04000 -0.57887 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.53000 6.56000 -0.03000 -0.45732 元大全球股票入息基金-美元配息 8.70100 8.72300 -0.02200 -0.25221 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762 元大全球新興市場精選組合基金 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782 元大全球農業商機基金 16.62000 16.54000 0.08000 0.48368 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 元大印尼指數基金 9.70800 9.78100 -0.07300 -0.74634 元大印度指數基金 9.39700 9.43300 -0.03600 -0.38164 元大印度基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 元大多多基金 16.37000 16.30000 0.07000 0.42945 元大多福基金 50.38000 50.34000 0.04000 0.07946 元大亞太成長基金 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.98090 8.99540 -0.01450 -0.16119 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.27770 7.28940 -0.01170 -0.16051 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.23300 9.24800 -0.01500 -0.16220 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94300 9.89500 0.04800 0.48509 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.25270 10.25650 -0.00380 -0.03705 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.12730 10.13310 -0.00580 -0.05724 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.12740 10.13310 -0.00570 -0.05625 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.09240 10.10080 -0.00840 -0.08316 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.09240 10.10080 -0.00840 -0.08316 元大卓越基金 42.26000 42.28000 -0.02000 -0.04730 元大店頭基金 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 元大泛歐成長基金 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944 元大美元貨幣市場基金-美元 10.38790 10.38440 0.00350 0.03370 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70970 9.68910 0.02060 0.21261 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.90530 31.92350 -0.01820 -0.05701 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.28230 38.71090 -0.42860 -1.10718 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.78130 18.57420 0.20710 1.11499 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.91860 19.36370 -0.44510 -2.29863 元大美國政府7至10年期債券基金 40.20270 40.37940 -0.17670 -0.43760 元大高科技基金 18.40000 18.30000 0.10000 0.54645 元大得利貨幣市場基金 16.29690 16.29560 0.00130 0.00798 元大得寶貨幣市場基金 12.01220 12.01140 0.00080 0.00666 元大富櫃50基金 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 元大華夏中小基金 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417 元大新中國基金-人民幣 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 元大新中國基金-美元 8.85700 8.89900 -0.04200 -0.47196 元大新中國基金-新台幣 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 元大新主流基金 23.01000 23.01000 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-美元 9.49500 9.52100 -0.02600 -0.27308 元大新東協平衡基金-新台幣 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.36660 10.40090 -0.03430 -0.32978 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.86850 9.89400 -0.02550 -0.25773 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.88420 10.91520 -0.03100 -0.28401 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.18990 9.21610 -0.02620 -0.28429 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.04690 10.04880 -0.00190 -0.01891 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46350 9.46530 -0.00180 -0.01902 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.18290 10.18750 -0.00460 -0.04515 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.59810 9.60240 -0.00430 -0.04478 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.67830 9.68150 -0.00320 -0.03305 元大新興亞洲基金 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.35620 9.38560 -0.02940 -0.31325 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.88700 8.91490 -0.02790 -0.31296 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.59470 9.62730 -0.03260 -0.33862 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.12030 9.15130 -0.03100 -0.33875 元大萬泰貨幣市場基金 15.13940 15.13830 0.00110 0.00727 元大經貿基金 35.22000 35.17000 0.05000 0.14217 元大實質多重資產基金-人民幣 8.99000 9.09000 -0.10000 -1.10011 元大實質多重資產基金-美元 8.52000 8.61000 -0.09000 -1.04530 元大實質多重資產基金-新台幣 8.97000 9.06000 -0.09000 -0.99338 元大滬深300單日反向1倍基金 13.25000 13.81000 -0.56000 -4.05503 元大滬深300單日正向2倍基金 16.59000 15.31000 1.28000 8.36055 元大摩臺基金 36.12000 36.42000 -0.30000 -0.82372 元大標普500基金 25.98000 26.00000 -0.02000 -0.07692 元大標普500單日反向1倍基金 12.99000 13.01000 -0.02000 -0.15373 元大標普500單日正向2倍基金 32.69000 32.35000 0.34000 1.05100 元大標智滬深300基金 18.26000 17.68000 0.58000 3.28054 元大歐洲50基金 23.59000 23.65000 -0.06000 -0.25370 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35430 9.45660 -0.10230 -1.08178 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25460 10.25280 0.00180 0.01756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.84000 14.78000 0.06000 0.40595 日盛上選基金 31.75000 31.77000 -0.02000 -0.06295 日盛小而美基金 17.22000 17.24000 -0.02000 -0.11601 日盛中國內需動力基金 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.93390 11.92270 0.01120 0.09394 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72740 9.71830 0.00910 0.09364 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.16910 12.15330 0.01580 0.13001 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91280 9.89990 0.01290 0.13030 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.94580 10.93390 0.01190 0.10884 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89970 8.89000 0.00970 0.10911 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.15000 10.24000 -0.09000 -0.87891 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 日盛日盛基金 12.71000 12.66000 0.05000 0.39494 日盛目標收益組合基金(美元) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 日盛全球抗暖化基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.26350 10.25950 0.00400 0.03899 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.36670 9.36310 0.00360 0.03845 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.01200 10.01020 0.00180 0.01798 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.13800 9.13640 0.00160 0.01751 日盛全球智能車基金(美元) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44070 2.44000 0.00070 0.02869 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64260 1.64210 0.00050 0.03045 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37620 0.37600 0.00020 0.05319 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25390 0.25370 0.00020 0.07883 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.39700 12.39130 0.00570 0.04600 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.23350 8.22970 0.00380 0.04617 日盛亞洲機會基金 6.73000 6.76000 -0.03000 -0.44379 日盛首選基金 16.53000 16.43000 0.10000 0.60864 日盛高科技基金 17.49000 17.43000 0.06000 0.34423 日盛貨幣市場基金 14.80780 14.80660 0.00120 0.00810 日盛新台商基金 37.59000 37.38000 0.21000 0.56180 日盛精選五虎基金 34.84000 34.93000 -0.09000 -0.25766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52120 13.52010 0.00110 0.00814 台新2000高科技基金 30.02000 30.01000 0.01000 0.03332 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.35000 11.58000 -0.23000 -1.98618 台新MSCI中國基金 20.69000 20.83000 -0.14000 -0.67211 台新大眾貨幣市場基金 14.19820 14.19710 0.00110 0.00775 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.32480 10.32750 -0.00270 -0.02614 台新中美貨幣市場基金-美元 10.72530 10.72030 0.00500 0.04664 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.28200 10.27990 0.00210 0.02043 台新中國通基金 42.50000 42.00000 0.50000 1.19048 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50180 0.50120 0.00060 0.11971 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.41800 15.40400 0.01400 0.09089 台新中國精選中小基金-美元 0.30920 0.31320 -0.00400 -1.27714 台新中國精選中小基金-新台幣 9.52000 9.65000 -0.13000 -1.34715 台新主流基金 22.87000 22.73000 0.14000 0.61593 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.00000 21.14000 -0.14000 -0.66225 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.68640 0.69060 -0.00420 -0.60817 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.22000 15.31000 -0.09000 -0.58785 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49650 0.49950 -0.00300 -0.60060 台新台灣中小基金 33.09000 32.71000 0.38000 1.16172 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.70510 9.77860 -0.07350 -0.75164 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25540 9.30730 -0.05190 -0.55763 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.52740 10.58640 -0.05900 -0.55732 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.88520 9.88970 -0.00450 -0.04550 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.88530 10.89020 -0.00490 -0.04499 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 台新印度基金 13.60000 13.66000 -0.06000 -0.43924 台新亞美短期債券基金 11.32190 11.31850 0.00340 0.03004 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52120 8.51980 0.00140 0.01643 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28230 0.00010 0.03542 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.20360 12.20160 0.00200 0.01639 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39900 0.39880 0.00020 0.05015 台新真吉利貨幣市場基金 11.11480 11.11410 0.00070 0.00630 台新高股息平衡基金 29.99740 30.03630 -0.03890 -0.12951 台新智慧生活基金-美元 10.28870 10.25330 0.03540 0.34525 台新智慧生活基金-新台幣 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39030 8.37930 0.01100 0.13128 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55880 8.54980 0.00900 0.10527 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.29380 9.28160 0.01220 0.13144 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49020 9.48030 0.00990 0.10443 台新新興市場債券基金(A類型) 11.14310 11.15450 -0.01140 -0.10220 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35690 0.35720 -0.00030 -0.08399 台新新興市場債券基金(B類型) 8.08420 8.09260 -0.00840 -0.10380 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27280 0.27300 -0.00020 -0.07326 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.43000 5.47000 -0.04000 -0.73126 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.16000 21.15000 0.01000 0.04728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.70000 19.69000 0.01000 0.05079 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59550 12.59470 0.00080 0.00635 未來資產阿波羅基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.26750 11.26670 0.00080 0.00710 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30330 10.28940 0.01390 0.13509 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11230 9.11610 -0.00380 -0.04168 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56950 10.57380 -0.00430 -0.04067 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89960 7.89270 0.00690 0.08742 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.22690 9.21890 0.00800 0.08678 永豐中小基金 51.03000 50.91000 0.12000 0.23571 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71930 1.72100 -0.00170 -0.09878 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34660 2.34890 -0.00230 -0.09792 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.03200 8.02960 0.00240 0.02989 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.63570 10.63250 0.00320 0.03010 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.59000 4.64000 -0.05000 -1.07759 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.17000 21.34000 -0.17000 -0.79663 永豐主流品牌基金 17.66000 17.72000 -0.06000 -0.33860 永豐永豐基金 33.08000 33.02000 0.06000 0.18171 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.20520 9.23840 -0.03320 -0.35937 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.51760 9.55190 -0.03430 -0.35909 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.05880 9.09340 -0.03460 -0.38050 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.36780 9.40360 -0.03580 -0.38071 永豐亞洲民生消費基金 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 永豐南非幣2021保本基金 13.66650 13.66560 0.00090 0.00659 永豐高科技基金 22.88000 22.80000 0.08000 0.35088 永豐貨幣市場基金 13.91600 13.91510 0.00090 0.00647 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05750 2.05940 -0.00190 -0.09226 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49400 2.49630 -0.00230 -0.09214 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73580 7.73290 0.00290 0.03750 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.64740 10.64340 0.00400 0.03758 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.06030 7.05400 0.00630 0.08931 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13710 11.12720 0.00990 0.08897 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.68000 18.63000 0.05000 0.26838 永豐臺灣加權ETF基金 51.20000 51.43000 -0.23000 -0.44721 永豐領航科技基金 37.34000 37.22000 0.12000 0.32241 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 永豐趨勢平衡基金 40.82000 40.67000 0.15000 0.36882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.77250 11.76820 0.00430 0.03654 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.64670 9.64040 0.00630 0.06535 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.10540 10.09880 0.00660 0.06535 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.66680 9.66200 0.00480 0.04968 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.98280 9.97780 0.00500 0.05011 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.69940 9.69240 0.00700 0.07222 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.28680 10.27940 0.00740 0.07199 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.67320 9.66770 0.00550 0.05689 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.07370 10.06800 0.00570 0.05662 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.84000 18.85000 -0.01000 -0.05305 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.81000 18.81000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.73000 15.66000 0.07000 0.44700 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.16940 10.17770 -0.00830 -0.08155 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.44190 10.44800 -0.00610 -0.05838 兆豐國際全球基金 30.55000 30.64000 -0.09000 -0.29373 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.39850 10.39500 0.00350 0.03367 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06420 10.04350 0.02070 0.20610 兆豐國際國民基金 22.16000 21.93000 0.23000 1.04879 兆豐國際第一基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.26890 10.26520 0.00370 0.03604 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97480 7.97190 0.00290 0.03638 兆豐國際萬全基金 20.26000 20.23000 0.03000 0.14829 兆豐國際電子基金 25.08000 25.05000 0.03000 0.11976 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.87000 20.97000 -0.10000 -0.47687 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.62000 16.55000 0.07000 0.42296 兆豐國際豐台灣基金 33.28000 33.30000 -0.02000 -0.06006 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53340 12.53250 0.00090 0.00718 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.33760 10.32610 0.01150 0.11137 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.20030 10.18910 0.01120 0.10992 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.32650 10.31440 0.01210 0.11731 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.23770 10.22640 0.01130 0.11050 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.29410 10.28290 0.01120 0.10892 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.26130 10.24920 0.01210 0.11806 合庫台灣基金 10.71000 10.58000 0.13000 1.22873 合庫全球高收益債券基金A類型 11.26880 11.26090 0.00790 0.07015 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.25990 12.24940 0.01050 0.08572 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.92720 10.91760 0.00960 0.08793 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.70730 11.69840 0.00890 0.07608 合庫全球高收益債券基金B類型 8.01750 8.01190 0.00560 0.06990 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.36800 9.36020 0.00780 0.08333 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.97310 8.96520 0.00790 0.08812 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79530 8.78830 0.00700 0.07965 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.17700 9.16900 0.00800 0.08725 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 合庫全球新興市場基金 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 合庫貨幣市場基金 10.15490 10.15420 0.00070 0.00689 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.68740 9.67920 0.00820 0.08472 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.92750 9.91830 0.00920 0.09276 合庫新興多重收益基金A類型 10.18270 10.17530 0.00740 0.07273 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.71870 11.70860 0.01010 0.08626 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.41110 14.39200 0.01910 0.13271 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66940 8.66200 0.00740 0.08543 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.43130 9.42340 0.00790 0.08383 合庫新興多重收益基金B類型 7.80880 7.80300 0.00580 0.07433 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67710 8.66950 0.00760 0.08766 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.29950 10.28630 0.01320 0.12833 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 安本標準兩岸價值基金 美元 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13710 11.13640 0.00070 0.00629 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.32420 10.30800 0.01620 0.15716 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15760 10.14430 0.01330 0.13111 安聯中國東協基金 15.73000 15.77000 -0.04000 -0.25365 安聯中國策略基金-美元 11.28000 11.35000 -0.07000 -0.61674 安聯中國策略基金-新臺幣 14.59000 14.68000 -0.09000 -0.61308 安聯中華新思路基金-人民幣 13.53000 13.70000 -0.17000 -1.24088 安聯中華新思路基金-美元 12.95000 13.09000 -0.14000 -1.06952 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.13000 12.27000 -0.14000 -1.14099 安聯台灣大壩基金 28.63000 28.42000 0.21000 0.73892 安聯台灣科技基金 46.88000 46.53000 0.35000 0.75220 安聯台灣貨幣市場基金 12.52390 12.52290 0.00100 0.00799 安聯台灣智慧基金 31.57000 31.29000 0.28000 0.89485 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.31750 10.32150 -0.00400 -0.03875 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.22980 15.23780 -0.00800 -0.05250 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58360 9.58860 -0.00500 -0.05215 安聯四季成長組合基金-美元 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.62630 12.62430 0.00200 0.01584 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.34160 10.33850 0.00310 0.02999 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.39020 12.38770 0.00250 0.02018 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.33550 9.33460 0.00090 0.00964 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.25690 9.25420 0.00270 0.02918 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.86770 8.86580 0.00190 0.02143 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06690 12.05940 0.00750 0.06219 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97460 10.96600 0.00860 0.07842 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61100 10.60330 0.00770 0.07262 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.54960 8.54430 0.00530 0.06203 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40160 8.39500 0.00660 0.07862 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.09680 8.09100 0.00580 0.07168 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.06740 10.06010 0.00730 0.07256 安聯全球人口趨勢基金 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.63000 9.50000 0.13000 1.36842 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.15000 35.68000 0.47000 1.31726 安聯全球油礦金趨勢基金 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09910 12.10070 -0.00160 -0.01322 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.34130 10.34260 -0.00130 -0.01257 安聯全球新興市場基金 17.50000 17.55000 -0.05000 -0.28490 安聯全球農金趨勢基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 安聯全球綠能趨勢基金 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 21.86000 21.92000 -0.06000 -0.27372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.32790 10.32480 0.00310 0.03002 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.97300 9.97000 0.00300 0.03009 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.36080 86.31300 0.04780 0.05538 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.88350 12.87310 0.01040 0.08079 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.31380 66.28320 0.03060 0.04617 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.79900 9.79100 0.00800 0.08171 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65400 2.65350 0.00050 0.01884 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83430 10.82670 0.00760 0.07020 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20870 2.20990 -0.00120 -0.05430 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89310 8.88690 0.00620 0.06977 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 9.99910 0.00000 9.99910 0.00000 宏利台灣動力基金 28.81000 28.70000 0.11000 0.38328 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.94330 9.96880 -0.02550 -0.25580 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72930 9.75680 -0.02750 -0.28185 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.65350 7.67310 -0.01960 -0.25544 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.59880 7.61990 -0.02110 -0.27691 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 宏利全球債券組合基金 13.22250 13.21230 0.01020 0.07720 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86970 2.86860 0.00110 0.03835 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.98580 11.98200 0.00380 0.03171 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.75410 8.75130 0.00280 0.03200 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40890 2.41120 -0.00230 -0.09539 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.10060 11.09820 0.00240 0.02163 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.36650 3.35690 0.00960 0.28598 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53820 0.53670 0.00150 0.27949 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.41000 15.37000 0.04000 0.26025 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.97790 11.96640 0.01150 0.09610 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.61900 10.60810 0.01090 0.10275 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20310 10.19440 0.00870 0.08534 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77290 8.76450 0.00840 0.09584 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39720 8.38870 0.00850 0.10133 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25210 8.24500 0.00710 0.08611 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22540 8.21770 0.00770 0.09370 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87140 2.86890 0.00250 0.08714 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41680 0.41640 0.00040 0.09606 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.56230 12.55220 0.01010 0.08046 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95020 0.94930 0.00090 0.09481 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40180 7.39580 0.00600 0.08113 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05840 2.05660 0.00180 0.08752 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29690 0.29660 0.00030 0.10115 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03550 9.02820 0.00730 0.08086 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32900 0.32870 0.00030 0.09127 宏利萬利貨幣市場基金 13.66810 13.66730 0.00080 0.00585 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.56000 2.57000 -0.01000 -0.38911 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 宏利臺灣股息收益基金 24.35000 24.22000 0.13000 0.53675 宏利澳幣保本基金 12.40800 12.40500 0.00300 0.02418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.85520 9.90240 -0.04720 -0.47665 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.39800 9.43600 -0.03800 -0.40271 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.82320 8.86120 -0.03800 -0.42884 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.89240 10.88120 0.01120 0.10293 貝萊德亞美利加收益基金 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 貝萊德新台幣基金 12.95390 12.95320 0.00070 0.00540 貝萊德寶利基金 25.45000 25.43000 0.02000 0.07865 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42300 11.42130 0.00170 0.01488 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25350 10.24530 0.00820 0.08004 保德信大中華基金-人民幣 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 保德信大中華基金-美元 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 保德信大中華基金-新台幣 29.13000 29.26000 -0.13000 -0.44429 保德信中小型股基金 45.62000 45.67000 -0.05000 -0.10948 保德信中國中小基金-人民幣 8.73000 8.85000 -0.12000 -1.35593 保德信中國中小基金-美元 8.65000 8.76000 -0.11000 -1.25571 保德信中國中小基金-新臺幣 8.34000 8.44000 -0.10000 -1.18483 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59550 9.61890 -0.02340 -0.24327 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.63620 9.66050 -0.02430 -0.25154 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.70310 9.72710 -0.02400 -0.24673 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.63360 10.65990 -0.02630 -0.24672 保德信中國品牌基金-人民幣 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 保德信中國品牌基金-美元 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 保德信台商全方位基金 34.04000 34.15000 -0.11000 -0.32211 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.75000 27.76000 -0.01000 -0.03602 保德信全球消費商機基金 17.96000 17.99000 -0.03000 -0.16676 保德信全球基礎建設基金 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798 保德信全球資源基金 7.57000 7.55000 0.02000 0.26490 保德信全球醫療生化基金-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.38000 33.39000 -0.01000 -0.02995 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.28430 10.29330 -0.00900 -0.08744 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.40820 10.41730 -0.00910 -0.08735 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.23600 10.24760 -0.01160 -0.11320 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.35930 10.37100 -0.01170 -0.11281 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53650 9.54710 -0.01060 -0.11103 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.53840 10.55010 -0.01170 -0.11090 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.03410 9.04650 -0.01240 -0.13707 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.96890 9.98250 -0.01360 -0.13624 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.00560 8.01050 -0.00490 -0.06117 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89240 10.89900 -0.00660 -0.06056 保德信亞太基金 20.76000 20.80000 -0.04000 -0.19231 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49970 8.50340 -0.00370 -0.04351 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.54720 11.55210 -0.00490 -0.04242 保德信店頭市場基金 33.01000 33.00000 0.01000 0.03030 保德信拉丁美洲基金 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385 保德信金平衡基金 29.13000 29.24000 -0.11000 -0.37620 保德信金滿意基金 41.52000 41.78000 -0.26000 -0.62231 保德信科技島基金 25.76000 25.86000 -0.10000 -0.38670 保德信高成長基金 90.62000 91.19000 -0.57000 -0.62507 保德信第一基金 24.54000 24.68000 -0.14000 -0.56726 保德信貨幣市場基金 15.80920 15.80800 0.00120 0.00759 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.48370 10.50020 -0.01650 -0.15714 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.63600 10.65550 -0.01950 -0.18300 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.74250 10.76020 -0.01770 -0.16450 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.20450 10.22410 -0.01960 -0.19170 保德信新世紀基金 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.96800 7.96680 0.00120 0.01506 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.10490 11.10320 0.00170 0.01531 保德信新興趨勢組合基金 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790 保德信瑞騰基金 15.58840 15.58590 0.00250 0.01604 保德信歐洲組合基金 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.87180 9.86910 0.00270 0.02736 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.27180 10.26890 0.00290 0.02824 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77910 9.77840 0.00070 0.00716 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.99570 9.99460 0.00110 0.01101 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88370 9.88110 0.00260 0.02631 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15790 10.15530 0.00260 0.02560 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79890 9.79500 0.00390 0.03982 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01040 10.00640 0.00400 0.03997 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.25220 10.24580 0.00640 0.06246 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23540 10.23000 0.00540 0.05279 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36540 10.35980 0.00560 0.05406 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.13290 10.12810 0.00480 0.04739 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.24640 10.24090 0.00550 0.05371 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09520 10.08860 0.00660 0.06542 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37420 10.36910 0.00510 0.04918 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.98950 9.98320 0.00630 0.06311 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.18920 10.18270 0.00650 0.06383 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93170 9.92830 0.00340 0.03425 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78010 9.77360 0.00650 0.06651 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.24490 10.23550 0.00940 0.09184 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37000 10.36060 0.00940 0.09073 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.37020 10.35930 0.01090 0.10522 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.65000 10.63890 0.01110 0.10433 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.22820 10.21910 0.00910 0.08905 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.33290 10.32360 0.00930 0.09008 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08650 10.07630 0.01020 0.10123 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.15050 10.14050 0.01000 0.09861 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08830 10.08100 0.00730 0.07241 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.99560 0.00000 9.99560 0.00000 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.99560 0.00000 9.99560 0.00000 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 9.99560 0.00000 9.99560 0.00000 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 9.99560 0.00000 9.99560 0.00000 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.99560 0.00000 9.99560 0.00000 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.99560 0.00000 9.99560 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95170 1.95170 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73870 2.73860 0.00010 0.00365 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29790 0.29760 0.00030 0.10081 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45260 0.45220 0.00040 0.08846 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.46270 8.45820 0.00450 0.05320 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08940 12.08220 0.00720 0.05959 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51390 9.51610 -0.00220 -0.02312 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88310 11.88610 -0.00300 -0.02524 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.71730 8.71260 0.00470 0.05394 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.94100 10.93510 0.00590 0.05395 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.52630 10.52140 0.00490 0.04657 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36810 10.36470 0.00340 0.03280 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.30000 18.22000 0.08000 0.43908 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4210.25000 4191.00000 19.25000 0.45932 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.22910 10.22700 0.00210 0.02053 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.96200 10.96000 0.00200 0.01825 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09680 10.09690 -0.00010 -0.00099 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.88350 9.88320 0.00030 0.00304 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34920 10.34950 -0.00030 -0.00290 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.83660 9.83910 -0.00250 -0.02541 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12600 10.12780 -0.00180 -0.01777 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.20400 10.20290 0.00110 0.01078 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13410 6.12650 0.00760 0.12405 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91130 10.89770 0.01360 0.12480 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.73290 10.79450 -0.06160 -0.57066 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.82290 11.88950 -0.06660 -0.56016 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.01890 11.07960 -0.06070 -0.54785 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.38050 9.43440 -0.05390 -0.57131 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.79150 9.84660 -0.05510 -0.55958 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.63850 9.69160 -0.05310 -0.54790 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.76200 10.82380 -0.06180 -0.57096 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.32150 11.38530 -0.06380 -0.56037 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.28770 11.34990 -0.06220 -0.54802 柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 7.09000 -0.08000 -1.12835 柏瑞巨人基金 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67970 13.67900 0.00070 0.00512 柏瑞全球金牌組合基金 15.94000 15.97000 -0.03000 -0.18785 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.75740 13.74360 0.01380 0.10041 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.18850 12.17480 0.01370 0.11253 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.77670 12.76140 0.01530 0.11989 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63750 8.62880 0.00870 0.10083 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.70990 6.70310 0.00680 0.10145 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67120 8.66140 0.00980 0.11315 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43920 8.42950 0.00970 0.11507 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.68980 10.67690 0.01290 0.12082 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32390 8.31630 0.00760 0.09139 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.36940 12.35540 0.01400 0.11331 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.91860 11.90660 0.01200 0.10078 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.44500 12.43060 0.01440 0.11584 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.63090 11.61690 0.01400 0.12051 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.89320 8.88420 0.00900 0.10130 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69060 9.67970 0.01090 0.11261 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.64490 9.63380 0.01110 0.11522 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50560 9.49420 0.01140 0.12007 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37280 9.36410 0.00870 0.09291 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.30290 10.30640 -0.00350 -0.03396 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.23050 10.23360 -0.00310 -0.03029 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.09970 10.10120 -0.00150 -0.01485 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.15930 10.16270 -0.00340 -0.03346 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74890 9.75210 -0.00320 -0.03281 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.52950 9.53240 -0.00290 -0.03042 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.42800 10.43250 -0.00450 -0.04313 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.54630 9.54770 -0.00140 -0.01466 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.60700 9.61030 -0.00330 -0.03434 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.28370 10.28710 -0.00340 -0.03305 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.23060 10.23380 -0.00320 -0.03127 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.10000 10.10140 -0.00140 -0.01386 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.15940 10.16290 -0.00350 -0.03444 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.74860 9.75180 -0.00320 -0.03281 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.52960 9.53250 -0.00290 -0.03042 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.59700 10.60160 -0.00460 -0.04339 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.54610 9.54750 -0.00140 -0.01466 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.60730 9.61050 -0.00320 -0.03330 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.02690 11.02290 0.00400 0.03629 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.33270 12.32810 0.00460 0.03731 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.70990 11.70380 0.00610 0.05212 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03800 9.03480 0.00320 0.03542 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73620 9.73260 0.00360 0.03699 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.65590 9.65090 0.00500 0.05181 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.72980 10.72600 0.00380 0.03543 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.48330 11.47910 0.00420 0.03659 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31250 11.30660 0.00590 0.05218 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03820 9.03500 0.00320 0.03542 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73660 9.73300 0.00360 0.03699 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.65640 9.65140 0.00500 0.05181 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.13000 14.13000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.17000 13.23000 -0.06000 -0.45351 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577 柏瑞拉丁美洲基金 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52240 11.55400 -0.03160 -0.27350 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.41510 7.43550 -0.02040 -0.27436 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.65750 11.64820 0.00930 0.07984 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.38760 11.37760 0.01000 0.08789 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.46940 10.45900 0.01040 0.09944 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31600 8.30930 0.00670 0.08063 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.36820 9.35990 0.00830 0.08868 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.42630 9.41690 0.00940 0.09982 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.95430 10.94460 0.00970 0.08863 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23710 10.22890 0.00820 0.08017 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.45180 10.44150 0.01030 0.09864 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70420 9.69570 0.00850 0.08767 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98540 8.97820 0.00720 0.08019 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.94100 8.93270 0.00830 0.09292 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.45140 9.44200 0.00940 0.09956 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.24420 12.22790 0.01630 0.13330 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.74970 11.73340 0.01630 0.13892 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.14910 11.13210 0.01700 0.15271 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.06250 7.05310 0.00940 0.13327 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83110 8.81880 0.01230 0.13947 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.48630 9.47190 0.01440 0.15203 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.52550 10.51140 0.01410 0.13414 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.16680 11.14970 0.01710 0.15337 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.56130 9.54800 0.01330 0.13930 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.00910 8.99710 0.01200 0.13338 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.68880 9.67410 0.01470 0.15195 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46640 11.46050 0.00590 0.05148 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.14900 12.14200 0.00700 0.05765 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.12350 11.11590 0.00760 0.06837 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.13000 9.12530 0.00470 0.05151 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70860 9.70300 0.00560 0.05771 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.72750 9.72090 0.00660 0.06789 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.45110 11.44440 0.00670 0.05854 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23050 10.22520 0.00530 0.05183 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.59930 10.59210 0.00720 0.06798 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.60600 9.60110 0.00490 0.05104 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28750 9.28270 0.00480 0.05171 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93630 9.93050 0.00580 0.05841 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.48150 9.47510 0.00640 0.06755 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.13000 18.13000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.93600 12.93100 0.00500 0.03867 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.45870 10.45630 0.00240 0.02295 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.46620 11.46560 0.00060 0.00523 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.19060 12.18860 0.00200 0.01641 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.02130 11.01660 0.00470 0.04266 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.28070 9.27860 0.00210 0.02263 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.84030 9.83970 0.00060 0.00610 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.69810 9.69650 0.00160 0.01650 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.81480 9.81060 0.00420 0.04281 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.41650 9.41430 0.00220 0.02337 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.64020 9.63970 0.00050 0.00519 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.53560 11.53370 0.00190 0.01647 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.75690 9.75270 0.00420 0.04306 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.14000 12.67000 -0.53000 -4.18311 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.42000 29.00000 2.42000 8.34483 國泰大中華基金 18.41000 18.40000 0.01000 0.05435 國泰小龍基金-台幣級別 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 國泰中小成長基金-台幣級別 41.15000 41.10000 0.05000 0.12165 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.02070 4.05160 -0.03090 -0.76266 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.52000 18.66000 -0.14000 -0.75027 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70070 0.70560 -0.00490 -0.69444 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65740 0.66200 -0.00460 -0.69486 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20200 2.20250 -0.00050 -0.02270 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.90670 9.90410 0.00260 0.02625 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.15580 8.15360 0.00220 0.02698 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32510 0.32490 0.00020 0.06156 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.69280 11.69190 0.00090 0.00770 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74550 1.74410 0.00140 0.08027 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.43740 10.42510 0.01230 0.11798 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34480 0.34430 0.00050 0.14522 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.20120 4.24550 -0.04430 -1.04346 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.34000 19.54000 -0.20000 -1.02354 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62340 0.62950 -0.00610 -0.96902 國泰中港台基金人民幣級別 3.13030 3.17080 -0.04050 -1.27728 國泰中港台基金台幣級別 14.42000 14.60000 -0.18000 -1.23288 國泰中港台基金美元級別 0.47020 0.47600 -0.00580 -1.21849 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.87000 26.54000 0.33000 1.24341 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.49000 12.67000 -0.18000 -1.42068 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.21000 32.39000 0.82000 2.53165 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.47280 10.45750 0.01530 0.14631 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.09830 10.08350 0.01480 0.14677 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.12440 10.10960 0.01480 0.14640 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34000 0.33940 0.00060 0.17678 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32760 0.32710 0.00050 0.15286 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32830 0.32780 0.00050 0.15253 國泰台灣貨幣市場基金 12.43850 12.43770 0.00080 0.00643 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.36980 2.37290 -0.00310 -0.13064 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35500 0.35520 -0.00020 -0.05631 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49980 0.49680 0.00300 0.60386 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.25000 13.29000 -0.04000 -0.30098 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45760 0.45890 -0.00130 -0.28329 國泰全球資源基金台幣級別 5.34000 5.34000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.17080 0.17080 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40570 0.40610 -0.00040 -0.09850 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36270 0.36310 -0.00040 -0.11016 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43200 0.43240 -0.00040 -0.09251 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51390 0.51100 0.00290 0.56751 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.88000 20.90000 -0.02000 -0.09569 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.30000 21.42000 -0.12000 -0.56022 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40500 2.40990 -0.00490 -0.20333 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.09500 11.11260 -0.01760 -0.15838 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.73140 9.74690 -0.01550 -0.15902 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36120 0.36170 -0.00050 -0.13824 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31680 0.31720 -0.00040 -0.12610 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50520 0.50250 0.00270 0.53731 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38500 0.38640 -0.00140 -0.36232 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.41000 18.43000 -0.02000 -0.10852 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59820 0.59850 -0.00030 -0.05013 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.20000 18.21000 -0.01000 -0.05491 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.83810 0.83300 0.00510 0.61224 國泰科技生化基金 31.75000 31.63000 0.12000 0.37939 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.10000 28.19000 -0.09000 -0.31926 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.62770 40.08780 -0.46010 -1.14773 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.18050 18.95780 0.22270 1.17471 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27230 19.72720 -0.45490 -2.30595 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.76200 40.05600 -0.29400 -0.73397 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.62770 41.68200 -0.05430 -0.13027 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.28270 43.28010 0.00260 0.00601 國泰紐幣2021保本基金 12.51480 12.50970 0.00510 0.04077 國泰紐幣八年期保本基金 12.84520 12.83840 0.00680 0.05297 國泰紐幣保本基金 12.62870 12.62470 0.00400 0.03168 國泰國泰基金台幣I級別 21.66000 21.64000 0.02000 0.09242 國泰國泰基金台幣級別 21.66000 21.64000 0.02000 0.09242 國泰富時中國A50基金 21.21000 20.44000 0.77000 3.76712 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.10350 42.52500 -0.42150 -0.99118 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33600 0.33630 -0.00030 -0.08921 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48010 0.47730 0.00280 0.58663 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.84290 10.82940 0.01350 0.12466 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.52960 7.52020 0.00940 0.12500 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36870 0.36810 0.00060 0.16300 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24470 0.24430 0.00040 0.16373 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.29500 2.31400 -0.01900 -0.82109 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.53040 10.61270 -0.08230 -0.77549 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34120 0.34370 -0.00250 -0.72738 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.65020 42.58780 0.06240 0.14652 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.80000 21.26000 0.54000 2.53998 國泰新興市場基金台幣級別 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425 國泰新興市場基金美元級別 0.39070 0.39210 -0.00140 -0.35705 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28020 2.27830 0.00190 0.08340 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45010 1.44880 0.00130 0.08973 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35200 0.35150 0.00050 0.14225 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34740 0.34680 0.00060 0.17301 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22610 0.22570 0.00040 0.17723 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.69210 10.67700 0.01510 0.14143 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.67170 6.66230 0.00940 0.14109 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 39.99650 39.99860 -0.00210 -0.00525 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 39.99630 39.99860 -0.00230 -0.00575 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 39.99640 39.99860 -0.00220 -0.00550 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.06000 14.00000 0.06000 0.42857 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.90000 33.21000 -0.31000 -0.93345 國泰價值卓越基金 13.69000 13.72000 -0.03000 -0.21866 國泰標普北美科技ETF基金 21.50000 21.52000 -0.02000 -0.09294 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32370 0.32640 -0.00270 -0.82721 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.32190 40.29340 0.02850 0.07073 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.26000 21.21000 0.05000 0.23574 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.67000 19.79000 -0.12000 -0.60637 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.57000 17.88000 -0.31000 -1.73378 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.18990 12.18700 0.00290 0.02380 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40350 0.40330 0.00020 0.04959 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.34210 10.33630 0.00580 0.05611 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.21830 10.21570 0.00260 0.02545 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.17320 10.17330 -0.00010 -0.00098 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.32260 10.31680 0.00580 0.05622 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.22160 10.21910 0.00250 0.02446 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.16160 10.16150 0.00010 0.00098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35140 11.35060 0.00080 0.00705 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21540 10.20230 0.01310 0.12840 第一金大中華基金 24.64000 24.73000 -0.09000 -0.36393 第一金小型精選基金 30.81000 30.82000 -0.01000 -0.03245 第一金中國世紀基金-人民幣 12.45000 12.55000 -0.10000 -0.79681 第一金中國世紀基金-美元 8.00390 8.06130 -0.05740 -0.71204 第一金中國世紀基金-美元-N 8.00450 8.06190 -0.05740 -0.71199 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62340 9.62090 0.00250 0.02599 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38490 8.38070 0.00420 0.05012 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.93830 10.93550 0.00280 0.02560 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.67140 9.66660 0.00480 0.04966 第一金中概平衡基金 25.09000 25.02000 0.07000 0.27978 第一金台灣貨幣市場基金 15.29210 15.29090 0.00120 0.00785 第一金全家福貨幣市場基金 178.30600 178.29200 0.01400 0.00785 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.28740 14.26730 0.02010 0.14088 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.28770 14.26760 0.02010 0.14088 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.69000 13.67000 0.02000 0.14631 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.29820 10.23920 0.05900 0.57622 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.29820 10.23910 0.05910 0.57720 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.69510 9.61190 0.08320 0.86559 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.69510 9.61200 0.08310 0.86454 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.46380 13.50030 -0.03650 -0.27036 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.48130 13.51790 -0.03660 -0.27075 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.69440 9.68880 0.00560 0.05780 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.69470 9.68910 0.00560 0.05780 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.29150 9.28800 0.00350 0.03768 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.31520 9.31160 0.00360 0.03866 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.37920 10.37320 0.00600 0.05784 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.96970 9.96600 0.00370 0.03713 第一金全球大趨勢基金 23.15000 23.24000 -0.09000 -0.38726 第一金全球不動產證券化基金A 8.67510 8.71170 -0.03660 -0.42012 第一金全球不動產證券化基金B 6.08150 6.10720 -0.02570 -0.42081 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.82250 9.83130 -0.00880 -0.08951 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.82380 9.83260 -0.00880 -0.08950 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.45680 10.46620 -0.00940 -0.08981 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.45840 10.46730 -0.00890 -0.08503 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.39510 8.39530 -0.00020 -0.00238 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12310 10.12330 -0.00020 -0.00198 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.27510 9.27040 0.00470 0.05070 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.27400 9.26930 0.00470 0.05071 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71490 7.71120 0.00370 0.04798 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.71140 7.70790 0.00350 0.04541 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.49700 8.49450 0.00250 0.02943 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.49760 8.49510 0.00250 0.02943 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17280 11.16730 0.00550 0.04925 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17370 11.16810 0.00560 0.05014 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97640 9.97170 0.00470 0.04713 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64840 14.64420 0.00420 0.02868 第一金亞洲科技基金 17.99000 18.14000 -0.15000 -0.82690 第一金亞洲新興市場基金 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700 第一金店頭市場基金 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 20.97000 21.05000 -0.08000 -0.38005 第一金電子基金 30.76000 30.69000 0.07000 0.22809 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.93000 18.04000 -0.11000 -0.60976 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.42000 19.33000 0.09000 0.46560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.83000 19.81000 0.02000 0.10096 統一大中華中小基金(人民幣) 7.72000 7.83000 -0.11000 -1.40485 統一大中華中小基金(美元) 7.26000 7.35000 -0.09000 -1.22449 統一大中華中小基金(新台幣) 10.71000 10.85000 -0.14000 -1.29032 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 統一大東協高股息基金(美元) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 統一大滿貫基金-A類型 32.22000 32.24000 -0.02000 -0.06203 統一大滿貫基金-I類型 32.22000 32.24000 -0.02000 -0.06203 統一大龍印基金 13.78000 13.83000 -0.05000 -0.36153 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.00000 9.15000 -0.15000 -1.63934 統一大龍騰中國基金(美元) 8.48000 8.60000 -0.12000 -1.39535 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.60000 9.75000 -0.15000 -1.53846 統一中小基金 23.79000 23.81000 -0.02000 -0.08400 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.63880 9.63630 0.00250 0.02594 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23670 9.21940 0.01730 0.18765 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91750 8.90280 0.01470 0.16512 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.78470 11.78170 0.00300 0.02546 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.23850 11.21740 0.02110 0.18810 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.82130 10.80350 0.01780 0.16476 統一台灣動力基金 17.01000 16.93000 0.08000 0.47253 統一全天候基金-A類型 108.11000 107.99000 0.12000 0.11112 統一全天候基金-I類型 108.46000 108.33000 0.13000 0.12000 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.81330 7.84510 -0.03180 -0.40535 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.76430 7.78330 -0.01900 -0.24411 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.72650 7.74750 -0.02100 -0.27106 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.26660 8.30020 -0.03360 -0.40481 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.22210 8.24220 -0.02010 -0.24387 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.17520 8.19730 -0.02210 -0.26960 統一全球債券組合基金 12.07650 12.06850 0.00800 0.06629 統一全球新科技基金(人民幣) 14.78000 14.84000 -0.06000 -0.40431 統一全球新科技基金(美元) 14.31000 14.34000 -0.03000 -0.20921 統一全球新科技基金(新台幣) 13.69000 13.72000 -0.03000 -0.21866 統一亞太基金 24.08000 24.12000 -0.04000 -0.16584 統一亞洲大金磚基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 統一奔騰基金 56.17000 55.71000 0.46000 0.82570 統一強棒貨幣市場基金 16.70110 16.69990 0.00120 0.00719 統一強漢基金(人民幣) 9.82000 9.93000 -0.11000 -1.10775 統一強漢基金(美元) 9.10000 9.19000 -0.09000 -0.97933 統一強漢基金(新台幣) 23.88000 24.12000 -0.24000 -0.99502 統一統信基金 28.80000 28.71000 0.09000 0.31348 統一黑馬基金 56.49000 55.99000 0.50000 0.89302 統一新亞洲科技能源基金 15.67000 15.65000 0.02000 0.12780 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.86510 7.85920 0.00590 0.07507 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24720 10.23960 0.00760 0.07422 統一經建基金 45.57000 45.58000 -0.01000 -0.02194 統一龍馬基金 63.46000 63.43000 0.03000 0.04730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.80000 17.77000 0.03000 0.16882 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.17000 44.16000 0.01000 0.02264 野村中國機會基金 13.36000 13.43000 -0.07000 -0.52122 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.98890 9.98810 0.00080 0.00801 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.00040 9.99790 0.00250 0.02501 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.97400 9.97500 -0.00100 -0.01003 野村巴西基金 6.84000 6.85000 -0.01000 -0.14599 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 野村台灣高股息基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458 野村台灣運籌基金 34.63000 34.56000 0.07000 0.20255 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.60390 9.60430 -0.00040 -0.00416 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.58490 9.58310 0.00180 0.01878 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.63280 9.63260 0.00020 0.00208 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.03230 10.03270 -0.00040 -0.00399 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.91790 9.91610 0.00180 0.01815 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77550 9.77530 0.00020 0.00205 野村平衡基金 18.46000 18.46000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.71000 13.73000 -0.02000 -0.14567 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 野村全球生技醫療基金 17.08000 17.01000 0.07000 0.41152 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.08430 10.08360 0.00070 0.00694 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.05970 10.05820 0.00150 0.01491 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96720 9.96770 -0.00050 -0.00502 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.22470 10.22400 0.00070 0.00685 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.17370 10.17220 0.00150 0.01475 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.08120 10.08170 -0.00050 -0.00496 野村全球品牌基金 26.76000 26.85000 -0.09000 -0.33520 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.18000 19.18000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.55050 10.54200 0.00850 0.08063 野村全球短期收益基金-美元計價 10.63660 10.62410 0.01250 0.11766 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.44700 10.43660 0.01040 0.09965 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.97780 8.97340 0.00440 0.04903 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.76450 8.76060 0.00390 0.04452 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.32590 8.32380 0.00210 0.02523 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.05100 11.04550 0.00550 0.04979 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52010 10.51530 0.00480 0.04565 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07240 10.06990 0.00250 0.02483 野村成長基金 28.34000 28.38000 -0.04000 -0.14094 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.46730 8.48000 -0.01270 -0.14976 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.49170 8.50400 -0.01230 -0.14464 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.64000 8.65460 -0.01460 -0.16870 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.37540 9.38950 -0.01410 -0.15017 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.27230 9.28570 -0.01340 -0.14431 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.42770 9.44360 -0.01590 -0.16837 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.37000 12.45000 -0.08000 -0.64257 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.40840 9.40060 0.00780 0.08297 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.46550 9.45820 0.00730 0.07718 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.54020 9.53490 0.00530 0.05559 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.31280 10.30270 0.01010 0.09803 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.20310 10.19520 0.00790 0.07749 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.28650 10.28080 0.00570 0.05544 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.47350 8.47930 -0.00580 -0.06840 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.06690 9.07250 -0.00560 -0.06172 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.96250 8.96690 -0.00440 -0.04907 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.34570 13.35480 -0.00910 -0.06814 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.46170 12.46930 -0.00760 -0.06095 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.13190 10.13690 -0.00500 -0.04932 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25640 10.25580 0.00060 0.00585 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.26800 10.26590 0.00210 0.02046 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.24800 10.24740 0.00060 0.00586 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.33630 10.33570 0.00060 0.00581 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.33680 10.33470 0.00210 0.02032 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.30120 10.30060 0.00060 0.00582 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.15780 10.15490 0.00290 0.02856 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.14130 10.13740 0.00390 0.03847 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.13800 10.13600 0.00200 0.01973 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.98310 9.97920 0.00390 0.03908 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92480 9.92060 0.00420 0.04234 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.58710 9.58170 0.00540 0.05636 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07270 9.06930 0.00340 0.03749 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.21010 11.20590 0.00420 0.03748 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.01830 10.03130 -0.01300 -0.12959 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.14510 11.15760 -0.01250 -0.11203 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.60480 10.61650 -0.01170 -0.11021 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.34830 10.36180 -0.01350 -0.13029 野村泰國基金 42.04000 42.13000 -0.09000 -0.21362 野村高科技基金 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18350 10.20160 -0.01810 -0.17742 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.04480 10.06170 -0.01690 -0.16796 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.48260 10.49290 -0.01030 -0.09816 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.47540 9.49010 -0.01470 -0.15490 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.39070 9.40760 -0.01690 -0.17964 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.42650 9.45790 -0.03140 -0.33200 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.80740 11.82750 -0.02010 -0.16994 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.43200 13.44280 -0.01080 -0.08034 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.78040 10.79720 -0.01680 -0.15560 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69160 10.71080 -0.01920 -0.17926 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.90250 10.93880 -0.03630 -0.33185 野村貨幣市場基金 16.30820 16.30700 0.00120 0.00736 野村新馬基金 15.44000 15.47000 -0.03000 -0.19392 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.19340 10.20170 -0.00830 -0.08136 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.40480 10.39850 0.00630 0.06059 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42270 10.41910 0.00360 0.03455 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.01990 10.02130 -0.00140 -0.01397 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.00830 10.00860 -0.00030 -0.00300 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.97660 9.97840 -0.00180 -0.01804 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.22120 10.22260 -0.00140 -0.01370 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.17120 10.17150 -0.00030 -0.00295 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.22520 10.22700 -0.00180 -0.01760 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04600 10.02400 0.02200 0.21947 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.07980 10.05320 0.02660 0.26459 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.97170 9.94760 0.02410 0.24227 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.31840 10.29580 0.02260 0.21951 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.31540 10.28820 0.02720 0.26438 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.20650 10.18190 0.02460 0.24161 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.23170 10.21640 0.01530 0.14976 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.85650 7.84490 0.01160 0.14787 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.90930 11.89180 0.01750 0.14716 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.82000 7.89000 -0.07000 -0.88720 野村精選貨幣市場基金 12.09930 12.09880 0.00050 0.00413 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.61000 0.04000 0.52562 野村歐洲高股息基金累積型 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 野村積極成長基金 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.23000 33.13000 0.10000 0.30184 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.41840 10.40670 0.01170 0.11243 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51960 8.50960 0.01000 0.11751 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87080 7.86100 0.00980 0.12467 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72650 7.71800 0.00850 0.11013 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.94390 11.92980 0.01410 0.11819 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.71980 10.70650 0.01330 0.12422 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.55910 10.54740 0.01170 0.11093 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 野村環球基金-人民幣計價 16.16000 16.17000 -0.01000 -0.06184 野村環球基金-美元計價 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.65000 17.67000 -0.02000 -0.11319 野村鴻利基金 21.94000 21.92000 0.02000 0.09124 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88410 16.88330 0.00080 0.00474 野村鴻運基金 18.80000 18.76000 0.04000 0.21322 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.70000 12.76000 -0.06000 -0.47022 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.28320 10.27630 0.00690 0.06714 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.47820 13.46930 0.00890 0.06608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.21820 10.20870 0.00950 0.09306 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45420 10.43700 0.01720 0.16480 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97650 9.97170 0.00480 0.04814 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.17680 10.16450 0.01230 0.12101 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.89570 9.88720 0.00850 0.08597 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.99070 9.98020 0.01050 0.10521 凱基台商天下基金 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912 凱基台灣精五門基金 19.99000 19.76000 0.23000 1.16397 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.14220 40.52800 -0.38580 -0.95193 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.20570 41.21690 -0.01120 -0.02717 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.88050 42.93200 -0.05150 -0.11996 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.59800 10.60850 -0.01050 -0.09898 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 39.79050 40.17710 -0.38660 -0.96224 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.03080 40.35040 -0.31960 -0.79206 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 39.80110 40.27300 -0.47190 -1.17175 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.64000 12.72000 -0.08000 -0.62893 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.74660 11.81800 -0.07140 -0.60416 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57300 11.57220 0.00080 0.00691 凱基開創基金 26.86000 26.59000 0.27000 1.01542 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.73000 21.69000 0.04000 0.18442 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.08590 21.03370 0.05220 0.24817 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.88000 16.98000 -0.10000 -0.58893 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.14250 16.24030 -0.09780 -0.60221 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.58000 7.63000 -0.05000 -0.65531 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.26630 11.31100 -0.04470 -0.39519 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.85360 11.87820 -0.02460 -0.20710 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 凱基護城河基金-台幣計價A 12.35000 12.38000 -0.03000 -0.24233 凱基護城河基金-美元計價B 12.10950 12.14300 -0.03350 -0.27588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.07170 10.06410 0.00760 0.07552 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.07310 10.06520 0.00790 0.07849 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.06610 10.06120 0.00490 0.04870 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.07170 10.06410 0.00760 0.07552 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.07310 10.06520 0.00790 0.07849 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.06610 10.06120 0.00490 0.04870 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.34000 31.31000 0.03000 0.09582 富邦NASDAQ-100基金 30.01000 30.04000 -0.03000 -0.09987 富邦上証180基金 32.07000 31.19000 0.88000 2.82142 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19280 0.19440 -0.00160 -0.82305 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.94000 5.99000 -0.05000 -0.83472 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.53000 6.76000 -0.23000 -3.40237 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.73000 40.39000 3.34000 8.26937 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.61040 11.68520 -0.07480 -0.64013 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.84210 10.90870 -0.06660 -0.61052 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.57220 10.63640 -0.06420 -0.60359 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.96530 10.02960 -0.06430 -0.64110 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.22780 9.28460 -0.05680 -0.61177 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.00670 9.06150 -0.05480 -0.60476 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.58460 21.60860 -0.02400 -0.11107 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.52880 11.52790 0.00090 0.00781 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.82510 10.81970 0.00540 0.04991 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.31900 13.31220 0.00680 0.05108 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95620 1.95520 0.00100 0.05115 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37500 9.37020 0.00480 0.05123 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42600 1.42530 0.00070 0.04911 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.99360 11.98610 0.00750 0.06257 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75790 1.75670 0.00120 0.06831 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17870 10.17240 0.00630 0.06193 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51160 1.51060 0.00100 0.06620 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.45320 10.44680 0.00640 0.06126 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.39600 10.39020 0.00580 0.05582 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.02000 15.07000 -0.05000 -0.33179 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.98000 19.90000 0.08000 0.40201 富邦日本東証基金 20.77000 20.73000 0.04000 0.19296 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.60000 43.87000 -0.27000 -0.61545 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.78000 44.89000 -0.11000 -0.24504 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.14000 49.54000 -0.40000 -0.80743 富邦台灣心基金 20.78000 20.65000 0.13000 0.62954 富邦台灣釆吉50基金 43.89000 44.28000 -0.39000 -0.88076 富邦台灣科技指數基金 51.63000 52.18000 -0.55000 -1.05404 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.82700 42.16180 -0.33480 -0.79408 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.24570 41.26120 -0.01550 -0.03757 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29800 0.29840 -0.00040 -0.13405 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51890 2.52020 -0.00130 -0.05158 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34560 0.34570 -0.00010 -0.02893 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70760 10.71180 -0.00420 -0.03921 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16820 2.16930 -0.00110 -0.05071 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32830 0.32840 -0.00010 -0.03045 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.15320 9.15680 -0.00360 -0.03932 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.27000 22.38000 -0.11000 -0.49151 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.53000 27.61000 -0.08000 -0.28975 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67880 15.67770 0.00110 0.00702 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.66660 41.63800 0.02860 0.06869 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.79120 41.14670 -0.35550 -0.86398 富邦長紅基金 58.40000 58.05000 0.35000 0.60293 富邦科技基金 22.50000 22.42000 0.08000 0.35682 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.80060 40.82070 -0.02010 -0.04924 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.01820 40.46510 -0.44690 -1.10441 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.50290 37.66730 -0.16440 -0.43645 富邦恒生國企ETF基金 21.75000 21.49000 0.26000 1.20987 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.87000 13.00000 -0.13000 -1.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.79000 30.11000 0.68000 2.25839 富邦高成長基金 22.41000 22.27000 0.14000 0.62865 富邦基金A類型 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000 富邦基金I類型 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000 富邦深証100基金 10.40000 9.92000 0.48000 4.83871 富邦富時歐洲ETF基金 19.86000 19.86000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41500 0.41450 0.00050 0.12063 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31870 12.30490 0.01380 0.11215 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.32560 9.31510 0.01050 0.11272 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29980 0.29950 0.00030 0.10017 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.59460 8.58490 0.00970 0.11299 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.72220 9.76010 -0.03790 -0.38832 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.24510 10.28780 -0.04270 -0.41505 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.28190 9.31810 -0.03620 -0.38849 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.77650 9.81720 -0.04070 -0.41458 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.36000 18.40000 -0.04000 -0.21739 富邦精準基金 43.18000 42.90000 0.28000 0.65268 富邦精銳中小基金 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.10000 16.88000 0.22000 1.30332 富邦臺灣公司治理100基金 20.29000 20.44000 -0.15000 -0.73386 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.63000 7.59000 0.04000 0.52701 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.25000 14.39000 -0.14000 -0.97290 富邦標普美國特別股ETF基金 19.38000 19.38000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.01060 10.06180 -0.05120 -0.50886 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.25910 10.30120 -0.04210 -0.40869 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.35110 10.39910 -0.04800 -0.46158 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.61470 9.66390 -0.04920 -0.50911 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.80860 9.84880 -0.04020 -0.40817 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.88090 9.92670 -0.04580 -0.46138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.59000 29.76000 -0.17000 -0.57124 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93860 9.95060 -0.01200 -0.12060 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.94860 9.96140 -0.01280 -0.12850 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.86710 9.88260 -0.01550 -0.15684 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.05010 10.06180 -0.01170 -0.11628 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.07390 10.08700 -0.01310 -0.12987 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99140 10.00710 -0.01570 -0.15689 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52370 8.51240 0.01130 0.13275 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.16790 9.15660 0.01130 0.12341 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81090 8.80260 0.00830 0.09429 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.91650 9.90320 0.01330 0.13430 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.00800 9.99580 0.01220 0.12205 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.63360 9.62450 0.00910 0.09455 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.74110 9.73170 0.00940 0.09659 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47560 8.48150 -0.00590 -0.06956 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.67250 9.68020 -0.00770 -0.07954 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05460 9.06430 -0.00970 -0.10701 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.91140 10.91900 -0.00760 -0.06960 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.76680 10.77540 -0.00860 -0.07981 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.17410 10.18500 -0.01090 -0.10702 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.21850 9.22830 -0.00980 -0.10620 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.06800 10.07870 -0.01070 -0.10616 富達卓越領航全球組合基金 14.84000 14.92000 -0.08000 -0.53619 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71090 8.71910 -0.00820 -0.09405 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.54720 9.55710 -0.00990 -0.10359 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14200 9.15410 -0.01210 -0.13218 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.23000 10.23960 -0.00960 -0.09375 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.28880 10.29940 -0.01060 -0.10292 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89840 9.91150 -0.01310 -0.13217 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.25260 9.26460 -0.01200 -0.12953 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01310 10.02610 -0.01300 -0.12966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.23000 7.26000 -0.03000 -0.41322 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.84010 9.83430 0.00580 0.05898 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.38250 9.37860 0.00390 0.04158 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.91300 8.91070 0.00230 0.02581 富蘭克林華美中華基金 11.42000 11.56000 -0.14000 -1.21107 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.62000 20.69000 -0.07000 -0.33833 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.15000 20.14000 0.01000 0.04965 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.78890 7.80260 -0.01370 -0.17558 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.90940 8.92310 -0.01370 -0.15353 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.76530 9.78030 -0.01500 -0.15337 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25480 9.27100 -0.01620 -0.17474 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.28120 11.27290 0.00830 0.07363 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66210 8.65570 0.00640 0.07394 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.93060 8.92400 0.00660 0.07396 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.65780 13.62660 0.03120 0.22896 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.07100 10.04810 0.02290 0.22790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.31950 10.31200 0.00750 0.07273 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60670 7.60120 0.00550 0.07236 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99820 8.99170 0.00650 0.07229 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.85660 10.85100 0.00560 0.05161 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47270 7.46890 0.00380 0.05088 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85940 8.85480 0.00460 0.05195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.58470 10.56930 0.01540 0.14571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.62700 7.61590 0.01110 0.14575 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.06580 8.06470 0.00110 0.01364 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13730 9.13430 0.00300 0.03284 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.06660 10.06330 0.00330 0.03279 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64540 12.64380 0.00160 0.01265 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.42000 8.45000 -0.03000 -0.35503 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.79090 12.78530 0.00560 0.04380 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 富蘭克林華美第一富基金 36.79000 36.68000 0.11000 0.29989 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33100 10.33020 0.00080 0.00774 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.60000 13.65000 -0.05000 -0.36630 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.07000 15.12000 -0.05000 -0.33069 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.97500 6.97210 0.00290 0.04159 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.56590 10.57390 -0.00800 -0.07566 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.44820 9.44320 0.00500 0.05295 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.15430 11.14850 0.00580 0.05202 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72500 6.72280 0.00220 0.03272 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.91870 8.91410 0.00460 0.05160 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28820 10.28290 0.00530 0.05154 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.61750 10.61410 0.00340 0.03203 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.22000 63.71000 -0.49000 -0.76911 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.49000 63.05000 -0.56000 -0.88818 復華1至5年期高收益債券基金 20.49000 20.49000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.79020 11.78690 0.00330 0.02800 復華人生目標基金 37.29790 37.16520 0.13270 0.35705 復華大中華中小策略基金 8.38000 8.45000 -0.07000 -0.82840 復華中小精選基金 64.53000 64.69000 -0.16000 -0.24733 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.74030 53.59050 0.14980 0.27953 復華中國特選信用債券ETF基金 60.73500 60.72590 0.00910 0.01499 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 復華六年到期新興市場債券基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 復華台灣智能基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 復華全方位基金 27.83000 27.82000 0.01000 0.03595 復華全球大趨勢基金-美元 12.37000 12.41000 -0.04000 -0.32232 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.36000 19.43000 -0.07000 -0.36027 復華全球平衡基金-美元 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 復華全球平衡基金-新臺幣 19.39000 19.44000 -0.05000 -0.25720 復華全球物聯網科技基金-美元 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 復華全球原物料基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 復華全球消費基金-新臺幣 12.16000 12.26000 -0.10000 -0.81566 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.67210 11.66920 0.00290 0.02485 復華全球債券基金 13.72830 13.75650 -0.02820 -0.20499 復華全球債券組合基金 14.77000 14.76000 0.01000 0.06775 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.20000 14.28000 -0.08000 -0.56022 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 復華全球戰略配置強基金-美元 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 復華有利貨幣市場基金 13.46910 13.46810 0.00100 0.00742 復華亞太平衡基金 11.54000 11.59000 -0.05000 -0.43141 復華亞太成長基金 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 復華亞太神龍科技基金-美元 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 復華東協世紀基金 12.41000 12.48000 -0.07000 -0.56090 復華南非幣長期收益基金A 13.68000 13.66000 0.02000 0.14641 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.27200 60.94170 -0.66970 -1.09892 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.82000 20.72000 0.10000 0.48263 復華美國新星基金-美元 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712 復華美國新星基金-新臺幣 12.23000 12.26000 -0.03000 -0.24470 復華恒生基金 21.76000 21.57000 0.19000 0.88085 復華恒生單日反向一倍基金 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662 復華恒生單日正向二倍基金 32.76000 32.42000 0.34000 1.04874 復華神盾基金 24.43120 24.23650 0.19470 0.80333 復華高成長基金 64.77000 64.62000 0.15000 0.23213 復華高益策略組合基金 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 復華貨幣市場基金 14.43120 14.43010 0.00110 0.00762 復華富時不動產證券化基金 18.21000 18.25000 -0.04000 -0.21918 復華富時台灣高股息低波動基金 48.04000 48.18000 -0.14000 -0.29058 復華復華基金 20.20000 20.15000 0.05000 0.24814 復華華人世紀基金 16.37000 16.48000 -0.11000 -0.66748 復華傳家二號基金 29.62340 29.48440 0.13900 0.47144 復華傳家基金 20.70760 20.55780 0.14980 0.72868 復華奧林匹克全球組合基金 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.85000 13.85000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 復華新興人民幣債券基金A 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.82000 19.83000 -0.01000 -0.05043 復華新興市場企業債券ETF基金 63.41000 63.55000 -0.14000 -0.22030 復華新興市場高收益債券基金A 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 復華新興市場高收益債券基金B 5.45000 5.44000 0.01000 0.18382 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 復華新興市場短期收益基金 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.76000 23.04000 0.72000 3.12500 復華數位經濟基金 45.94000 45.88000 0.06000 0.13078 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.63830 9.63260 0.00570 0.05917 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.46780 9.46340 0.00440 0.04649 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.15810 10.15210 0.00600 0.05910 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.84730 9.84280 0.00450 0.04572 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.79730 9.79080 0.00650 0.06639 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.29110 10.28690 0.00420 0.04083 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.53100 9.52210 0.00890 0.09347 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.03270 10.02590 0.00680 0.06782 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.87140 9.86220 0.00920 0.09329 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.37460 10.36760 0.00700 0.06752 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.31230 10.29540 0.01690 0.16415 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.27070 10.25750 0.01320 0.12869 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.26070 10.25010 0.01060 0.10341 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.11170 10.08840 0.02330 0.23096 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.11370 11.06880 0.04490 0.40564 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.07340 10.05450 0.01890 0.18798 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.28410 10.26040 0.02370 0.23099 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.42350 11.37740 0.04610 0.40519 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.20830 10.18920 0.01910 0.18745 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.23380 10.21720 0.01660 0.16247 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.02960 10.01770 0.01190 0.11879 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.13220 10.10040 0.03180 0.31484 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.04610 10.03820 0.00790 0.07870 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.02780 10.01600 0.01180 0.11781 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.13090 10.09910 0.03180 0.31488 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.04240 10.03460 0.00780 0.07773 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.42270 10.41230 0.01040 0.09988 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.41980 10.41260 0.00720 0.06915 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.39750 10.39300 0.00450 0.04330 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06490 9.06690 -0.00200 -0.02206 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.38710 8.38000 0.00710 0.08473 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34070 8.33590 0.00480 0.05758 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.57360 11.57620 -0.00260 -0.02246 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.74390 10.73490 0.00900 0.08384 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80870 10.80240 0.00630 0.05832 景順主流基金 16.67000 16.63000 0.04000 0.24053 景順台灣科技基金 29.07000 28.96000 0.11000 0.37983 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 景順全球科技基金 21.95000 21.98000 -0.03000 -0.13649 景順全球康健基金 19.26000 19.35000 -0.09000 -0.46512 景順貨幣市場基金 15.96890 15.96800 0.00090 0.00564 景順潛力基金 30.75000 30.64000 0.11000 0.35901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.23000 14.24000 -0.01000 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華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.47870 9.47610 0.00260 0.02744 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.64950 9.64940 0.00010 0.00104 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.91910 9.91640 0.00270 0.02723 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.10160 10.10150 0.00010 0.00099 華南永昌永昌基金 19.23000 19.31000 -0.08000 -0.41429 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 華南永昌全球亨利組合基金 14.48420 14.46880 0.01540 0.10644 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 華南永昌全球精品基金 15.73000 15.78000 -0.05000 -0.31686 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24810 16.24680 0.00130 0.00800 華南永昌龍盈平衡基金 24.25310 24.25280 0.00030 0.00124 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96710 11.96630 0.00080 0.00669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.52720 10.52190 0.00530 0.05037 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.71120 10.70130 0.00990 0.09251 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96230 9.95770 0.00460 0.04620 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.09550 10.08620 0.00930 0.09221 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.34190 10.33910 0.00280 0.02708 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.46630 10.45750 0.00880 0.08415 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.88460 9.88190 0.00270 0.02732 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.99040 9.98310 0.00730 0.07312 華頓中小型基金 21.08000 21.12000 -0.04000 -0.18939 華頓中國多重機會平衡基金 11.62080 11.69180 -0.07100 -0.60726 華頓台灣基金 24.01000 23.88000 0.13000 0.54439 華頓平安貨幣市場基金 11.54780 11.54700 0.00080 0.00693 華頓全球時尚精品基金 16.49000 16.49000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.61940 13.60770 0.01170 0.08598 華頓全球高收益債券基金B 8.16470 8.15770 0.00700 0.08581 華頓全球黑鑽油源基金 5.04000 5.04000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.68250 2.68530 -0.00280 -0.10427 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.35350 12.35640 -0.00290 -0.02347 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40140 0.40140 0.00000 0.00000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.71810 11.72170 -0.00360 -0.03071 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.45060 10.45570 -0.00510 -0.04878 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72810 10.72290 0.00520 0.04849 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.54690 9.54220 0.00470 0.04925 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97150 10.96330 0.00820 0.07479 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.80060 9.79270 0.00790 0.08067 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.86000 11.00000 -0.14000 -1.27273 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.53060 2.53010 0.00050 0.01976 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99660 1.99720 -0.00060 -0.03004 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.12220 12.10930 0.01290 0.10653 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.59750 9.58740 0.01010 0.10535 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37800 0.37750 0.00050 0.13245 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30550 0.30500 0.00050 0.16393 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.37000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.49000 15.51000 -0.02000 -0.12895 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.27000 23.35000 -0.08000 -0.34261 匯豐全球趨勢組合基金 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430 匯豐全球關鍵資源基金 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 匯豐安富基金 24.96000 25.01000 -0.05000 -0.19992 匯豐成功基金 41.41000 41.69000 -0.28000 -0.67162 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56290 2.56440 -0.00150 -0.05849 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27880 2.28020 -0.00140 -0.06140 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.71090 11.70780 0.00310 0.02648 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.92000 7.91680 0.00320 0.04042 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38430 0.38410 0.00020 0.05207 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33500 0.33480 0.00020 0.05974 匯豐金磚動力基金 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99840 14.99790 0.00050 0.00333 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.26000 5.32000 -0.06000 -1.12782 匯豐新鑽動力基金 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.49980 5.50960 -0.00980 -0.17787 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23490 9.24490 -0.01000 -0.10817 匯豐龍鳳基金-A類型 50.17000 50.35000 -0.18000 -0.35750 匯豐龍鳳基金-I類型 50.17000 50.35000 -0.18000 -0.35750 匯豐龍騰電子基金 35.16000 35.08000 0.08000 0.22805 匯豐雙高收益債券組合基金 12.35790 12.35160 0.00630 0.05101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.44000 17.44000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(人民幣) 9.36000 9.53000 -0.17000 -1.78384 新光中國成長基金(美元) 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749 新光中國成長基金(新臺幣) 9.61000 9.76000 -0.15000 -1.53689 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.67510 10.70190 -0.02680 -0.25042 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.04300 10.03590 0.00710 0.07075 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.34090 10.33580 0.00510 0.04934 新光台灣富貴基金 22.51000 22.55000 -0.04000 -0.17738 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.12000 20.12000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.26570 40.16130 0.10440 0.25995 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.39840 39.68920 -0.29080 -0.73269 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 新光全球AI新創產業基金美元 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 新光全球生技醫療基金(美元) 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845 新光全球債券基金(A累積)美元 10.22430 10.25250 -0.02820 -0.27505 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.97430 10.00410 -0.02980 -0.29788 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73570 9.76250 -0.02680 -0.27452 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.48350 9.51180 -0.02830 -0.29753 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.47940 15.47840 0.00100 0.00646 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 新光多重資產基金(A累積)美元 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.98000 22.00000 -0.02000 -0.09091 新光亞洲精選基金-新台幣 22.23000 22.25000 -0.02000 -0.08989 新光兩岸優勢基金 11.12000 11.30000 -0.18000 -1.59292 新光店頭基金 22.86000 22.86000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 新光特選內需收益ETF基金 19.29000 19.50000 -0.21000 -1.07692 新光創新科技基金 13.20000 13.13000 0.07000 0.53313 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.05850 10.06630 -0.00780 -0.07749 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.25110 10.24940 0.00170 0.01659 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.81700 9.82080 -0.00380 -0.03869 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32000 9.32730 -0.00730 -0.07826 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.50540 9.50380 0.00160 0.01684 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09640 9.10000 -0.00360 -0.03956 新光澳幣八年期保本基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 新光澳幣保本基金 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.33450 10.32720 0.00730 0.07069 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52590 9.51910 0.00680 0.07144 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47980 9.47420 0.00560 0.05911 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.15500 10.14900 0.00600 0.05912 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.18060 10.17230 0.00830 0.08159 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49870 9.49100 0.00770 0.08113 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47670 9.47000 0.00670 0.07075 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.15720 10.15030 0.00690 0.06798 瑞銀全球創新趨勢基金 7.18000 7.17000 0.01000 0.13947 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.26780 10.26450 0.00330 0.03215 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45570 9.45290 0.00280 0.02962 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.15490 10.15150 0.00340 0.03349 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45890 9.45570 0.00320 0.03384 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52970 9.52910 0.00060 0.00630 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.28400 10.28320 0.00080 0.00778 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.33410 14.33220 0.00190 0.01326 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.53390 8.53280 0.00110 0.01289 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.80470 41.78130 0.02340 0.05601 群益10年期以上金融債ETF基金 38.09790 38.39830 -0.30040 -0.78233 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.29050 40.65560 -0.36510 -0.89803 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.66570 39.06320 -0.39750 -1.01758 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.69910 42.16870 -0.46960 -1.11362 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.01690 42.95120 0.06570 0.15296 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.54090 40.86550 -0.32460 -0.79431 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.29480 10.28860 0.00620 0.06026 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.49180 39.96600 -0.47420 -1.18651 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37020 11.36940 0.00080 0.00704 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37690 10.36360 0.01330 0.12833 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.99850 12.11850 -0.12000 -0.99022 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.22680 9.30520 -0.07840 -0.84254 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 群益大印度基金-人民幣 12.11260 12.19390 -0.08130 -0.66673 群益大印度基金-美元 11.72000 11.78110 -0.06110 -0.51863 群益大印度基金-新臺幣 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.35360 11.33680 0.01680 0.14819 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.26500 11.23150 0.03350 0.29827 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.28980 10.27460 0.01520 0.14794 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.31430 9.28670 0.02760 0.29720 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.11240 9.09890 0.01350 0.14837 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.28230 8.25770 0.02460 0.29790 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.59180 8.57910 0.01270 0.14803 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.07170 8.04770 0.02400 0.29822 群益中小型股基金 43.20000 43.04000 0.16000 0.37175 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.92860 9.98040 -0.05180 -0.51902 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.48370 9.51900 -0.03530 -0.37084 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.87590 8.91120 -0.03530 -0.39613 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.57350 8.61820 -0.04470 -0.51867 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.18850 8.21900 -0.03050 -0.37109 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.66460 7.69510 -0.03050 -0.39636 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.22310 10.21170 0.01140 0.11164 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.24530 11.23260 0.01270 0.11306 群益中國高收益債券基金-美元 10.92360 10.91090 0.01270 0.11640 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.06310 10.05370 0.00940 0.09350 群益中國新機會基金N-人民幣 8.26190 8.37730 -0.11540 -1.37753 群益中國新機會基金N-美元 7.80570 7.90290 -0.09720 -1.22993 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.32000 8.43000 -0.11000 -1.30486 群益中國新機會基金-人民幣 7.32720 7.42950 -0.10230 -1.37694 群益中國新機會基金-美元 8.34580 8.44970 -0.10390 -1.22963 群益中國新機會基金-新臺幣 7.94000 8.05000 -0.11000 -1.36646 群益平衡王基金 19.50570 19.45980 0.04590 0.23587 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.12000 6.12000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.14400 11.16470 -0.02070 -0.18541 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.94400 10.94800 -0.00400 -0.03654 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.74680 9.76490 -0.01810 -0.18536 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.57100 9.57450 -0.00350 -0.03656 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.12510 10.12720 -0.00210 -0.02074 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.90500 9.90820 -0.00320 -0.03230 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.18880 9.19080 -0.00200 -0.02176 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.13610 9.13900 -0.00290 -0.03173 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.18380 10.18600 -0.00220 -0.02160 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.21590 10.21910 -0.00320 -0.03131 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35090 9.35290 -0.00200 -0.02138 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.77520 9.77830 -0.00310 -0.03170 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.55530 10.55720 -0.00190 -0.01800 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.44210 7.44340 -0.00130 -0.01747 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.34580 10.33980 0.00600 0.05803 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.20770 10.20150 0.00620 0.06078 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.29270 10.28900 0.00370 0.03596 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87290 9.86720 0.00570 0.05777 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.80680 9.80080 0.00600 0.06122 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.88860 9.88510 0.00350 0.03541 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.34600 10.34000 0.00600 0.05803 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.20760 10.20140 0.00620 0.06078 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.29280 10.28920 0.00360 0.03499 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87290 9.86720 0.00570 0.05777 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.80670 9.80080 0.00590 0.06020 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.88860 9.88510 0.00350 0.03541 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.73310 9.68830 0.04480 0.46241 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 群益全球關鍵生技基金-美元 15.92610 15.85290 0.07320 0.46175 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.67000 15.61000 0.06000 0.38437 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.55000 11.61000 -0.06000 -0.51680 群益印度中小基金N-人民幣 9.87860 9.93210 -0.05350 -0.53866 群益印度中小基金N-美元 8.53210 8.56540 -0.03330 -0.38877 群益印度中小基金N-新臺幣 8.04000 8.08000 -0.04000 -0.49505 群益印度中小基金-人民幣 13.37330 13.44560 -0.07230 -0.53772 群益印度中小基金-美元 12.20320 12.25080 -0.04760 -0.38855 群益印度中小基金-新臺幣 14.08000 14.14000 -0.06000 -0.42433 群益多利策略組合基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 群益多重收益組合基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.10000 15.10000 0.00000 0.00000 群益安家基金 24.13210 24.11270 0.01940 0.08046 群益安穩貨幣市場基金 16.12610 16.12490 0.00120 0.00744 群益那斯達克生技基金 23.30000 22.97000 0.33000 1.43666 群益亞太中小基金 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 群益亞太新趨勢平衡基金 16.01000 16.04000 -0.03000 -0.18703 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.01360 10.01720 -0.00360 -0.03594 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.53140 7.53410 -0.00270 -0.03584 群益店頭市場基金 88.81000 88.71000 0.10000 0.11273 群益東方盛世基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 群益東協成長基金-人民幣 12.83590 12.93180 -0.09590 -0.74158 群益東協成長基金-美元 11.59190 11.66100 -0.06910 -0.59257 群益東協成長基金-新臺幣 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.11950 11.12310 -0.00360 -0.03237 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.53850 10.53940 -0.00090 -0.00854 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.94670 9.94990 -0.00320 -0.03216 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.39800 9.40110 -0.00310 -0.03297 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90990 8.91070 -0.00080 -0.00898 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.40780 8.41050 -0.00270 -0.03210 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.28530 10.28850 -0.00320 -0.03110 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.19700 9.20000 -0.00300 -0.03261 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06840 9.06910 -0.00070 -0.00772 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.39260 9.39560 -0.00300 -0.03193 群益長安基金 26.88000 26.64000 0.24000 0.90090 群益美國新創亮點基金N-美元 9.97590 9.96010 0.01580 0.15863 群益美國新創亮點基金-美元 15.09080 15.06690 0.02390 0.15863 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774 群益真善美基金 16.00090 15.93710 0.06380 0.40032 群益馬拉松基金 111.80000 111.61000 0.19000 0.17024 群益深証中小板基金 12.78000 12.36000 0.42000 3.39806 群益創新科技基金 32.10000 32.08000 0.02000 0.06234 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.02740 9.09680 -0.06940 -0.76291 群益華夏盛世基金N-美元 8.54820 8.60100 -0.05280 -0.61388 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 群益華夏盛世基金-人民幣 9.83090 9.90640 -0.07550 -0.76213 群益華夏盛世基金-美元 9.42550 9.48370 -0.05820 -0.61368 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.51000 15.61000 -0.10000 -0.64061 群益奧斯卡基金 27.26000 27.23000 0.03000 0.11017 群益新興金鑽基金-美元 11.69220 11.76910 -0.07690 -0.65341 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 群益葛萊美基金 23.19000 23.11000 0.08000 0.34617 群益道瓊美國地產ETF基金 20.59000 20.66000 -0.07000 -0.33882 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.53000 12.65000 -0.12000 -0.94862 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.48260 10.48420 -0.00160 -0.01526 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.60610 10.59990 0.00620 0.05849 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.59520 10.59170 0.00350 0.03304 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.48250 10.48410 -0.00160 -0.01526 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.60610 10.59990 0.00620 0.05849 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.59520 10.59170 0.00350 0.03304 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.48250 10.48410 -0.00160 -0.01526 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.60620 10.60000 0.00620 0.05849 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.48250 10.48400 -0.00150 -0.01431 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.60610 10.59990 0.00620 0.05849 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.30200 12.30450 -0.00250 -0.02032 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.39910 11.40270 -0.00360 -0.03157 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.31050 11.31800 -0.00750 -0.06627 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57240 8.57410 -0.00170 -0.01983 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.92850 8.93130 -0.00280 -0.03135 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.48700 8.49260 -0.00560 -0.06594 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.87900 9.88210 -0.00310 -0.03137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.06000 28.12000 -0.06000 -0.21337 德信中國精選成長基金 11.95000 12.07000 -0.12000 -0.99420 德信台灣主流中小基金 18.09000 18.00000 0.09000 0.50000 德信新興股票組合基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 德信萬保貨幣市場基金 11.96170 11.96080 0.00090 0.00752 德信萬瑞基金 10.81580 10.81760 -0.00180 -0.01664 德信數位時代基金 29.24000 29.31000 -0.07000 -0.23883 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.39300 10.38580 0.00720 0.06933 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.33510 10.32840 0.00670 0.06487 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69130 11.69040 0.00090 0.00770 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.86000 14.71000 0.15000 1.01971 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.07000 18.11000 -0.04000 -0.22087 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.26280 10.26980 -0.00700 -0.06816 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.11990 15.13070 -0.01080 -0.07138 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.21670 8.22000 -0.00330 -0.04015 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11590 11.11580 0.00010 0.00090 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.77770 11.77750 0.00020 0.00170 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.57310 13.57820 -0.00510 -0.03756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.83000 16.86000 -0.03000 -0.17794 摩根中小基金 22.57000 22.36000 0.21000 0.93918 摩根中國A股基金 13.98000 14.00000 -0.02000 -0.14286 摩根中國A股基金(美元) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 摩根中國亮點基金 12.97000 13.05000 -0.08000 -0.61303 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.36620 11.35190 0.01430 0.12597 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.40700 12.39820 0.00880 0.07098 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.68720 9.67300 0.01420 0.14680 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.02060 13.00410 0.01650 0.12688 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.79540 14.78530 0.01010 0.06831 摩根台灣金磚基金-累積型 19.22000 19.15000 0.07000 0.36554 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.22000 19.15000 0.07000 0.36554 摩根台灣增長基金 48.27000 48.31000 -0.04000 -0.08280 摩根平衡基金 27.25000 27.32000 -0.07000 -0.25622 摩根全球α基金 18.47000 18.47000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 15.40920 15.40240 0.00680 0.04415 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44150 9.44300 -0.00150 -0.01588 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44680 10.44920 -0.00240 -0.02297 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.92920 9.92900 0.00020 0.00201 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35880 11.36060 -0.00180 -0.01584 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.08960 10.08940 0.00020 0.00198 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72200 10.74320 -0.02120 -0.19733 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.99340 14.02120 -0.02780 -0.19827 摩根亞洲基金 57.00000 57.09000 -0.09000 -0.15765 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.41400 8.41820 -0.00420 -0.04989 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85220 9.85650 -0.00430 -0.04363 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.75700 8.75960 -0.00260 -0.02968 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.52680 12.53280 -0.00600 -0.04787 摩根東方內需機會基金 18.06000 18.09000 -0.03000 -0.16584 摩根東方科技基金 31.83000 31.88000 -0.05000 -0.15684 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361 摩根金龍收成基金 21.41000 21.44000 -0.03000 -0.13993 摩根第一貨幣市場基金 15.10990 15.10900 0.00090 0.00596 摩根絕對日本基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326 摩根新金磚五國基金 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402 摩根新絲路基金 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 摩根新興35基金 13.49000 13.52000 -0.03000 -0.22189 摩根新興日本基金 22.62000 22.67000 -0.05000 -0.22056 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.32210 7.31710 0.00500 0.06833 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55250 9.55300 -0.00050 -0.00523 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.43950 9.43130 0.00820 0.08694 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.93100 10.92340 0.00760 0.06958 摩根新興科技基金 52.78000 52.43000 0.35000 0.66756 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.71760 8.72170 -0.00410 -0.04701 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.42780 9.43200 -0.00420 -0.04453 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.93350 8.93570 -0.00220 -0.02462 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.20550 10.21020 -0.00470 -0.04603 摩根龍揚基金 31.98000 32.02000 -0.04000 -0.12492 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 摩根總收益組合基金-月配息型 9.23420 9.22360 0.01060 0.11492 摩根總收益組合基金-累積型 11.29120 11.27830 0.01290 0.11438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.05070 10.05300 -0.00230 -0.02288 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.37510 10.36390 0.01120 0.10807 聯邦中國龍基金 24.87000 24.68000 0.19000 0.76985 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.18370 12.17080 0.01290 0.10599 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.35010 11.33930 0.01080 0.09524 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26440 10.25670 0.00770 0.07507 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.27090 10.26030 0.01060 0.10331 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62560 9.61640 0.00920 0.09567 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.69880 8.69220 0.00660 0.07593 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.02330 10.03700 -0.01370 -0.13649 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.06160 10.07800 -0.01640 -0.16273 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.68740 9.67180 0.01560 0.16129 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.81620 9.80300 0.01320 0.13465 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.30960 9.29460 0.01500 0.16138 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.43110 9.41840 0.01270 0.13484 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.20470 11.18140 0.02330 0.20838 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.93920 10.91860 0.02060 0.18867 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.10140 10.08480 0.01660 0.16460 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.47100 10.44940 0.02160 0.20671 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.20580 10.18660 0.01920 0.18848 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.42690 9.41130 0.01560 0.16576 聯邦金鑽平衡基金 22.44140 22.28510 0.15630 0.70137 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.35290 9.37130 -0.01840 -0.19634 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.63810 9.65960 -0.02150 -0.22258 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.32320 9.34150 -0.01830 -0.19590 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.61460 9.63600 -0.02140 -0.22208 聯邦貨幣市場基金 13.19580 13.19480 0.00100 0.00758 聯邦精選科技基金 12.44000 12.33000 0.11000 0.89213 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.28500 16.26940 0.01560 0.09589 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.32910 12.33440 -0.00530 -0.04297 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.67980 11.69630 -0.01650 -0.14107 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.15250 11.16830 -0.01580 -0.14147 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.04030 12.03600 0.00430 0.03573 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.14710 11.14810 -0.00100 -0.00897 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48220 10.47820 0.00400 0.03817 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.51750 8.51830 -0.00080 -0.00939 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.35000 34.35000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 16.79000 16.97000 -0.18000 -1.06070 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.40000 17.57000 -0.17000 -0.96756 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.48000 11.59000 -0.11000 -0.94909 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.82000 15.81000 0.01000 0.06325 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.78000 12.90000 -0.12000 -0.93023 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.97000 12.05000 -0.08000 -0.66390 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.57000 11.65000 -0.08000 -0.68670 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.90000 14.93000 -0.03000 -0.20094 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.39000 14.52000 -0.13000 -0.89532 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.37000 14.49000 -0.12000 -0.82816 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.13000 15.29000 -0.16000 -1.04644 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.18000 20.20000 -0.02000 -0.09901 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.28000 18.30000 -0.02000 -0.10929 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.66000 14.76000 -0.10000 -0.67751 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.46000 15.60000 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