特斯拉新消息猛攻市場 空軍蠢蠢欲動 分析師：年底股價恐跌66%

特斯拉 (TSLA-US) 近期宣布的消息令投資者懷疑，顧客是否越來越對特斯拉車沒興趣了？

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週日在推特上透露， Model Y 跨界車將於 3 月 14 日亮相，雖然這款車可能很棒、擁有高需求，但 RBC 分析師 Joseph Spak 卻認為特斯拉宣布此消息的時機令人質疑。

在馬斯克推特宣布消息的數日前，特斯拉甫對其他車款大幅降價並稱特斯拉需要關閉一些展場和裁員。特斯拉上週也花費近 10 億美元清償債務。

上週四特斯拉宣布了眾所盼望的 35000 美元 Model 3，並意外宣布將開始全面性的網路銷售以降低成本，其 Model S 和 Model X 大幅降價，也調降自動駕駛輔助系統的升級價格。隔日週五特斯拉股價立即重挫近 8%，週一續跌 3.2%。

特斯拉週一股價再挫逾 3%

RBC 的 Spak 週日研究報告指出，這些舉措都意味特斯拉急忙強化市場對其產品的需求，因美國、歐洲和中國市場的需求可能逐漸消退。

「特斯拉宣布 35000 美元 Model 3 不久又宣布了 Model Y 的消息，可推測消費者對 35000 美元 Model 3 的反應可能不像特斯拉先前盼望的那樣強勁。我們相信，美國需求出現下滑，歐洲和中國地區的需求可能較預期疲弱。」他補充，特斯拉 3 款車——X、S 和 3 的降價就是需求疲軟的佐證。

事實上，馬斯克以前就曾在推特上提到 3 月 15 日發表 Model Y 的想法，回顧去年 5 月，當時馬斯克在推特上稱「3 月發表這個想法聽起來不錯。」



投資者長期以來一直擔心特斯拉無法保持其高昂價位，因為特斯拉的困境是必須守住高價位才能回收大筆投資並轉而獲利，但同時又必須守住有足夠競爭力的價位。

如果特斯拉製造的是高階電動車款，例如 Model S 和 Model X，定在高價位自然沒有問題，但 Model 3 是以大眾市場為目標，情況就不同了。加上 2018 年，聯邦提供電動車的稅務減免 7500 美元，提振了特斯拉的買氣，但該措施自今年 1 月 1 日起減免額砍半，一些分析師已懷疑這恐怕會挫傷特斯拉的需求。

正面來說，Model Y 發行時機距離當季結束還有幾週的時間，這可望為特斯拉挹注一股現金。上週五馬斯克向媒體表示，他懷疑特斯拉今年第一季能轉為獲利的能力。

根據特斯拉計算，2106 年超過 40 萬名顧客支付 1000 美元保留一輛 Model 3 的購買資格，這讓特斯拉當年多出來 4 億美元現金，分析師認為，這回 Model Y 也可望對獲利產生類似的助益，雖然這款車與較熱門的跨界車展開競爭。

前空軍再次挑戰特斯拉

特斯拉冤家、前對沖經理 Whitney Tilson 週一表示，「我今天要做出罕見的大預測，我認為馬斯克把戲已經變完了，因此特斯拉股價要開始走下坡了，我預計到今年年底，現在 295 美元的特斯拉股價會一路跌至不到 100 美元。」

Whitney Tilson 曾以做空特斯拉股票聞名，但 2014 年時稱「做空特斯拉是我投資生涯中最大錯誤」，爾後結束其對沖基金。

「我只有在 3 件事情完美發生的時候，才會做出這樣大的預期，我稱這是『反映點』：基本面、我的『傳聞』研究，以及我對投資者情緒的解讀。」他稱，當這三件事情合併時，就示意應盡快拋售特斯拉股票。

他承認由於多年前的挫敗，他對於做空特斯拉一直很猶豫，同時他也重申對馬斯克的尊重，「雖然他有時候表現得像一個自戀的小屁孩，但無可否認的是，他是一個有卓越記錄、令人難以置信的企業家。」

但這對股票來說可不夠，「如果特斯拉還有別招可以出，他們就應該在上週四的時候一起使出來，才能緩和衝擊，但他們沒有，我想這意味他們已經招數用盡，因此我認為現在做空特斯拉的風險 / 回報已經大幅改善。」

總結

綜合來說，特斯拉新消息讓多空兩頭都有所期待，多頭認為這是特斯拉準備滿足市場需求的跡象，因為皮卡車和小型 SUV 在美國市場都屬熱門車款。

Baird 分析師 Ben Kallo 週一樂觀表示，「我們認為，特斯拉產品種類持續增加，這是推動營收成長的關鍵動力。」

然而，空頭則這樣解讀：這恐怕會挫傷全產品線的需求，如果有買家決定要等待 Model Y，這樣全產品線需求會進一步遭削弱。