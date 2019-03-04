◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 正道 富邦科技 本盟 昶和 大飲 元大台灣50正2 嘉裕 富邦摩台 永冠-KY 大統新創 福懋油 國泰美國道瓊 東華 富邦發達 上緯投控 本盟 大統益 美律 立益 富邦金融 豐達科 健和興 天仁 夏都 佳和 元大MSCI台灣 世紀鋼 旭隼 達新 昶和 永豐臺灣加權 麗正 元晶 立益 三洋紡 元大台灣50正2 光罩 遠雄來 佳和 本盟 富邦日本 美律 統領 怡華 瑞利 元大歐洲50 華新科 威宏-KY 聚隆 樂士 元大日經225 嘉晶 泰昇-KY 大統新創 正峰新 元大美債20反1 玉晶光 日馳 億泰 國泰20年美債正2 晶相光 中宇 毛寶 國泰20年美債反1 尚志 正峰新 懷特 兆豐藍籌30反1 智易 錩泰 燁興 國泰標普低波高息 拓凱 程泰 威致 元大S&P日圓反1 泰鼎-KY 吉茂 華豐 富邦歐洲 誠美材 氣立 首利 FH彭博新興債 祥碩 三洋電 麗正 元大台灣高息低波 凌華 榮星 東訊 群益道瓊美國地產 互億 台硝 華泰 FH富時高息低波 台表科 元禎 錸德 國泰RMB短期報酬 晶心科 永記 倫飛 國泰新興市場 易華電 日勝化 虹光 FH美國金融股 明基材 展宇 威盛 國泰北美科技 杜康-DR 華廣 國碩 新光中國政金綠債 陽光能源-DR 士紙 銘旺科 新光投等債15+ 康友-KY 高興昌 統懋 新光ICE美國權值 東明-KY 翔耀 宏洲 鑫永銓 太空梭 嘉裕 宏旭-KY 麗臺 東華 智寶 華映 立益 隴華 吉祥全 佳和 銘旺科 憶聲 昶和 翔耀 科風 三洋紡 昇貿 力特 本盟 聯德 喬鼎 瑞利 泰碩 正達 樂士 玉晶光 晟鈦 正峰新 誠創 聯德 億泰 碩天 同泰 毛寶 新至陞 新世紀 懷特 銘鈺 誠研 燁興 穎漢 綠能 威致 泰鼎-KY 誠創 華豐 迎廣 嘉威 首利 金橋 聯合再生 麗正 亞弘電 力銘 東訊 全國電 亞太電 華泰 華友聯 達能 錸德 裕豐 太極 倫飛 愛山林 傳奇 虹光 皇昌 清惠 威盛 遠雄來 慧友 國碩 夏都 百一 銘旺科 雲品 捷泰 統懋 新天地 天瀚 翔耀 欣欣 迅杰 太空梭 統領 華上 麗臺 客思達-KY 光麗-KY 華映 阿瘦 元晶 吉祥全 同方友友-DR 華冠 憶聲 友佳-DR 裕豐 科風 一零四 寶徠 力特 欣天然 陽明 喬鼎 新海 六福 正達 欣高 康師傅-DR 晟鈦 全國 聖馬丁-DR 聯德 川飛 神州-DR 同泰 jpp-KY 耀傑-DR 新世紀 南六 同方友友-DR 誠研 必應 晨訊科-DR 綠能 基勝-KY 友佳-DR 誠創 美吉吉-KY 陽光能源-DR 嘉威 泰昇-KY 精熙-DR 聯合再生 吉源-KY 中福 力銘 雷虎 亞太電 中視 達能 秋雨 太極 新利虹 傳奇 國光生 清惠 慧友 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 夏都 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 橋椿 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 商億-KY