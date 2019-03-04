◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月04日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24049 5027 478.40 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15178 4973 305.21 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19605 7966 246.11 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00702 國泰標普低波高息 12734 6188 205.79 0058 富邦發達 7407 4196 176.53 00735 國泰臺韓科技 8618 6789 126.94 0051 元大中型100 10690 10000 106.90 00681R 元大美債20反1 5956 6094 97.74 00762 元大全球AI 11450 12248 93.48 0054 元大台商50 9930 11124 89.27 00707R 元大S&P日圓反1 3735 4355 85.76 00728 第一金工業30 9891 12423 79.62 00714 群益道瓊美國地產 4296 5567 77.17 00757 統一FANG+ 6928 8994 77.03 00752 中信中國50 9579 12716 75.33 008201 BP上證50 1133 1549 73.14 00729R 第一金工業30反1 2384 3598 66.26 00743 國泰中國A150 12642 19347 65.34 0053 元大電子 4247 6988 60.78 0055 元大MSCI金融 25328 45154 56.09 00691R 兆豐藍籌30反1 3155 6106 51.67 00689R 國泰20年美債反1 2920 5889 49.58 0061 元大寶滬深 193052 407116 47.42 006207 FH滬深 57980 131892 43.96 00736 國泰新興市場 4461 11227 39.73
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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