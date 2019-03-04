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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月04日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1578658   4322149    36.52  
0061   元大寶滬深          193052    407116    47.42  
2883   開發金              162987  14962281     1.09  
2885   元大金              142758  11686232     1.22  
2823   中壽                 94672   4013582     2.36  
3045   台灣大               87772   3420851     2.57  
006205 富邦上証             84071    488736    17.20  
2610   華航                 67131   5420984     1.24  
006206 元大上證50           62729    195278    32.12  
006207 FH滬深               57980    131892    43.96  
6116   彩晶                 51675   3233933     1.60  
00639  富邦深100            48838    313903    15.56  
00648R 元大S&P500反1        48434    143688    33.71  
2017   官田鋼               45025    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39285   1393000     2.82  
2881   富邦金               37904  10233603     0.37  
00643  群益深証中小         34921    257515    13.56  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34273    104512    32.79  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2892   第一金               29979  12338557     0.24  
2889   國票金               27122   2819865     0.96  
2323   中環                 26740   1774126     1.51  
00739  元大MSCI A股         26184    229988    11.38  
2882   國泰金               25692  12563210     0.20  
0055   元大MSCI金融         25328     45154    56.09  
1312   國喬                 24622    906620     2.72  
01001T 土銀富邦R1           24518    583000     4.21  
0057   富邦摩台             24049      5027   478.40
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