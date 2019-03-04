◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月04日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1578658 4322149 36.52 0061 元大寶滬深 193052 407116 47.42 2883 開發金 162987 14962281 1.09 2885 元大金 142758 11686232 1.22 2823 中壽 94672 4013582 2.36 3045 台灣大 87772 3420851 2.57 006205 富邦上証 84071 488736 17.20 2610 華航 67131 5420984 1.24 006206 元大上證50 62729 195278 32.12 006207 FH滬深 57980 131892 43.96 6116 彩晶 51675 3233933 1.60 00639 富邦深100 48838 313903 15.56 00648R 元大S&P500反1 48434 143688 33.71 2017 官田鋼 45025 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39285 1393000 2.82 2881 富邦金 37904 10233603 0.37 00643 群益深証中小 34921 257515 13.56 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34273 104512 32.79 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2892 第一金 29979 12338557 0.24 2889 國票金 27122 2819865 0.96 2323 中環 26740 1774126 1.51 00739 元大MSCI A股 26184 229988 11.38 2882 國泰金 25692 12563210 0.20 0055 元大MSCI金融 25328 45154 56.09 1312 國喬 24622 906620 2.72 01001T 土銀富邦R1 24518 583000 4.21 0057 富邦摩台 24049 5027 478.40
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
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