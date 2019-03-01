特斯拉向中國銀行業貸款20 億美元 建造上海超級工廠

根據研究公司 JL Warren Capital 最新報告，特斯拉預計從中國各家銀行和基金獲得 20 億美元 (約台幣 621 億) 貸款，以資助在上海超級工廠 (Gigafactory 3) 的建設。

由於馬斯克推特風波與此消息多空交雜影響，特斯拉 (TSLA-US) 週四 (28 日) 股價早盤震盪走跌，盤中順勢拉回，暫報每股 314.92 美元。

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特斯拉美國以外的第一家超級工廠上月 7 日正式動工，執行長馬斯克在上海動土典禮上證實，他將向當地銀行貸款，加速上海建廠的步伐。

JL Warren Capital 最新報告指出，特斯拉現已與多家銀行達成交易，包括國家隊的中國工商銀行、中國建設銀行與中國農業銀行，以及上海浦東發展銀行。

JL Warren Capital 報告稱，第一階段融資利率可能為 3.9%，低於人民銀行基準貸款利率 4.35%。

上月財報電話會議上，特斯拉執行長馬斯克與技術長 Jeffrey B. Straubel 皆透露，上海超級工廠預計資本支出為 5 億美元，已向中國政府和當地銀行協商，應該會拿到很好的利率。

馬斯克此前表示，預計上海超級工廠今年年中完成初步建設，並看到中國製造的汽車在 2019 年底上線製造，初期目標週產 3000 輛，年產達 50 萬輛 (Model 3 和 Model Y)。

特斯拉去年第四季出貨量僅達 63150 輛，未如市場平均預期的 63700 輛。

華爾街分析師多認為，特斯拉正面臨需求下降的問題，美國市場需求已接近天花板，特斯拉正急需將產品推向全球市場，認為穩住美國市場、積極布局中國 (第二大市場) 將成特斯拉獲利關鍵。