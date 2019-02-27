◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 正道 富邦科技 本盟 昶和 大飲 元大台灣50正2 嘉裕 富邦摩台 力山 大統新創 福懋油 國泰美國道瓊 東華 富邦發達 永冠-KY 本盟 大統益 富邦臺灣加權正2 立益 富邦金融 亞德客-KY 健和興 天仁 夏都 佳和 元大MSCI台灣 上緯投控 旭隼 達新 昶和 永豐臺灣加權 豐達科 元晶 立益 三洋紡 元大台灣50正2 世紀鋼 遠雄來 佳和 本盟 富邦日本 麗正 統領 怡華 瑞利 元大歐洲50 光罩 威宏-KY 聚隆 樂士 元大日經225 美律 泰昇-KY 大統新創 正峰新 元大美債20反1 華新科 日馳 億泰 國泰20年美債正2 嘉晶 亞崴 毛寶 國泰20年美債反1 玉晶光 中宇 懷特 兆豐藍籌30反1 晶相光 正峰新 燁興 國泰標普低波高息 尚志 錩泰 威致 元大S&P日圓反1 智易 程泰 華豐 富邦歐洲 拓凱 吉茂 首利 FH彭博新興債 泰鼎-KY 氣立 麗正 元大台灣高息低波 誠美材 三洋電 東訊 群益道瓊美國地產 鎧勝-KY 榮星 華泰 FH富時高息低波 祥碩 台硝 錸德 國泰RMB短期報酬 凌華 元禎 倫飛 國泰新興市場 互億 永記 虹光 FH美國金融股 台表科 日勝化 威盛 國泰北美科技 晶心科 展宇 國碩 新光中國政金綠債 易華電 華廣 銘旺科 新光投等債15+ 明基材 士紙 統懋 新光ICE美國權值 杜康-DR 高興昌 翔耀 宏洲 陽光能源-DR 東明-KY 太空梭 嘉裕 寶齡富錦 鑫永銓 麗臺 東華 康友-KY 宏旭-KY 華映 立益 智寶 吉祥全 佳和 友通 憶聲 昶和 隴華 科風 三洋紡 銘旺科 力特 本盟 翔耀 喬鼎 瑞利 昇貿 正達 樂士 聯德 晟鈦 正峰新 泰碩 聯德 億泰 玉晶光 同泰 毛寶 誠創 新世紀 懷特 碩天 誠研 燁興 新至陞 綠能 威致 銘鈺 誠創 華豐 穎漢 嘉威 首利 泰鼎-KY 聯合再生 麗正 迎廣 力銘 東訊 金橋 亞太電 華泰 互億 達能 錸德 關貿 太極 倫飛 亞弘電 傳奇 虹光 全國電 清惠 威盛 長華 慧友 國碩 華友聯 百一 銘旺科 裕豐 捷泰 統懋 愛山林 天瀚 翔耀 皇昌 迅杰 太空梭 遠雄來 華上 麗臺 夏都 光麗-KY 華映 雲品 元晶 吉祥全 新天地 華冠 憶聲 欣欣 裕豐 科風 統領 寶徠 力特 客思達-KY 陽明 喬鼎 阿瘦 六福 正達 同方友友-DR 康師傅-DR 晟鈦 友佳-DR 聖馬丁-DR 聯德 精熙-DR 神州-DR 同泰 一零四 耀傑-DR 新世紀 欣天然 同方友友-DR 誠研 新海 晨訊科-DR 綠能 欣高 友佳-DR 誠創 全國 陽光能源-DR 嘉威 川飛 精熙-DR 聯合再生 jpp-KY 中福 力銘 南六 雷虎 亞太電 必應 中視 達能 基勝-KY 秋雨 太極 美吉吉-KY 新利虹 傳奇 泰昇-KY 國光生 清惠 吉源-KY 慧友 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 夏都 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 橋椿 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 商億-KY