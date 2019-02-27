◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 致振 新昕纖 生泰 撼訊 易威 富邦美債20年 安瑞-KY 謚源 杏昌 穆拉德 元大美債7-10 聯光通 東林 美時 南璋 富邦中國政策債 濱川 欣厚-KY 進階 勝昱 元大美債1-3 凱柏實業 友銓 寶島科 飛寶企業 元大投資級公司債 雙鴻 達威 德麥 精確 元大中國債3-5 緯軟 三圓 中華食 宏易 群益15年IG電信債 信驊 雙喜 世坤 唐鋒 群益15年IG科技債 世紀 力泰 冠好 聯光通 群益10年IG金融債 寶聯通 理銘 新昕纖 榮群 國泰5Y+新興債 昇益 亞都 聚紡 天宇 富邦全球投等債 東凌-KY 世德 新零售 國泰中國政金債5+ 明揚 精確 力新 富邦中政債0-1 綠河-KY 崇友 恩得利 富邦A級公司債 欣泰 高鋒 李洲 FH中國政策債 永彰 凱柏實業 凱基中國債3-10 宏易 元炬 凱基新興債10+ 至興 及成 凱基科技債10+ 健椿 和進 元大AAA至A公司債 唐鋒 耀勝 群益AAA-AA公司債 大恭 倚強 群益15年IG公用債 永純 錦明 群益15年EM主權債 泓瀚 鑫創 FH能源債 雙邦 廣寰科 FH製藥債 富宇 點晶 FH新興企業債 統新 斐成 國泰A級公司債 唐榮 泰谷 群益25年美債 久陽 典範 群益中國政金債 強新 益通 FH20年美債 松和 振維 FH中國信用債 富強 鴻翊 中信高評級公司債 新零售 迎輝 中信優先金融債 凌網 欣厚-KY 凱基AAA至A公司債 謚源 兆遠 凱基金融債20+ 李洲 太欣 凱基美債25+ 港建 系統電 合世 及成 世紀 易威 笙泉 華容 穆拉德 波若威 建榮 南璋 新洲 立衛 勝昱 和進 天揚 飛寶企業 倚強 鈺創 精確 至寶電 佳總 宏易 錦明 合正 唐鋒 光環 寶聯通 聯光通 宇環 凱鈺 榮群 廣寰科 德宏 天宇 點晶 統盟 新零售 鼎天 合邦 力新 佳穎 萬旭 恩得利 雙鴻 久正 李洲 幸康 全譜 凱柏實業 泰谷 易通展 元炬 森寶 安鈦克 及成 亞帝歐 元隆 和進 迎輝 九暘 耀勝 先益 凱碩 倚強 重鵬 全達 錦明 泓格 奧斯特 鑫創 新鉅科 保銳 廣寰科 精聯 越峰 點晶 元創精密 英格爾 斐成 緯軟 士開 泰谷 數字 昇益 典範 杰力 志嘉 益通 友銓 富裔 振維 立衛 燦星旅 鴻翊 合正 富驛-KY 迎輝 金利 劍湖山 欣厚-KY 中菲 德記 兆遠 通泰 泰偉 太欣 合邦 華義 系統電 訊達 昇華 世紀 撼訊 得利影 華容 順發 鼎創達 建榮 亞銳士 花王 立衛 晉泰 邦泰 天揚 全譜 鈺創 易通展 佳總 沛波 合正 安鈦克 寶聯通 元隆 凱鈺 迅德 德宏 大中 統盟 廣錠 合邦 神盾 萬旭 長科 久正 勁豐 幃翔 光菱 全譜 星雲 易通展 全達 安鈦克 森田 元隆 三圓 九暘 雙喜 凱碩 力泰 全達 豐謙 奧斯特 理銘 保銳 富裔 越峰 惠普 英格爾 中連貨 士開 安心 昇益 漢來美食 力泰 燦星旅 志嘉 富驛-KY 富旺 易飛網 富裔 亞都 燦星旅 老爺知 富驛-KY 滿心 劍湖山 東凌-KY 德記 紅馬-KY 泰偉 德記 華義 詩肯 昇華 邁達康 得利影 大展證 時報 誠品生活 鼎創達 華義 花王 隆中 全銓 時報 邦泰 琉園 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 綠河-KY 霹靂 欣雄 欣泰 大汽電